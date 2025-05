TSV Wezee so gut wie Meister, Mark Noldes mit Sechserpark für Straelen

Die weiteren Ergebnisse

Viktoria Goch II – SV Walbeck 3:1

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Tim Müller, Thomas Langenberg, Marvin Gisberts, Robert Nafin, Louis Bruns, Maik Joosten, Ben Pauls, Miguel Wurring, Ali Hosseini Bagherabad - Trainer: Ernes Tiganj

SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors, Christoph Peerenboom, Lucas Holla, Luca Matz Wienhofen, Lukas Wistuba (72. Jonas Gerritzen), Manuel Waerder, Stephan Gorthmanns, Robin Dietz, Luca Braunsteiner (80. Leo Berten), Markus van Leuven (63. Max Armbrüster) - Trainer: Sven Janßen

Schiedsrichter: Leonard Dams - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Maik Joosten (29.), 1:1 Luca Braunsteiner (38.), 2:1 Marvin Kürbs (69.), 3:1 Marvin Gisberts (88.)



FC Aldekerk – Arminia Kapellen/Hamb 4:3

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Paul Pütz, Paul Albert Hoeps, Lennart Nagel, Stefan Herrschaft, Josef Franke, Matthias Diepers (77. Nick Hertelt), Alessandro Vaccaro- Notte, Jonathan Herting-Lopez (81. Robin Ciupka), Fabian Maximilian Münz (84. Germain Foehde), Paul Joel Schramm - Trainer: Marc Kersjes

Arminia Kapellen/Hamb: Noel Reudenbach, Niko Aldenpaß, Joe Kovac (69. Florian Aengenheister), Johannes Billen, Tobias Ries, Paul Oymanns, Dominik Bollen, Martin Ingenbleek (63. Luca Hußmann), Tobias Bolz, Linus Oerding (81. Kilian Hoffmann), Sven Schuster - Trainer: Johannes Bothen - Trainer: Florian Aengenheister

Schiedsrichter: Uwe Degen (Winnekendonk) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Matthias Diepers (16.), 2:0 Matthias Diepers (24.), 2:1 Paul Oymanns (33.), 2:2 Paul Oymanns (48.), 2:3 Sven Schuster (62.), 3:3 Alessandro Vaccaro- Notte (63.), 4:3 Paul Pütz (67. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Kilian Hoffmann (90./Arminia Kapellen/Hamb/Foulspiel)



SV Nütterden – Siegfried Materborn 3:3

SV Nütterden: Sascha Westerhoff, Lukas Nienhaus (63. Lasse Kramps), Fabian Janik Tönisen (88. David Böhne), Julian Hensler Garcia, Cedric Dinnessen, Frederik Janssen, Sedat Sacan, Jan Johannes, Christoph Jansen, Sven Jaroniak, Fabian Lemm - Trainer: Michael Umbach

Siegfried Materborn: Niclas Petersen, Dennis Thyssen, Jonas Göknur, Julian Peters (71. Daniel Arns), Fabian Richter, Maxim Gall, Julian Tenhaft, Jonathan Klingbeil (62. Viktor Mast), Lukas Gervens, Sebastian Eul, Ibrahima Diogo Barry - Trainer: Viktor Mast - Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

Schiedsrichter: Maruf Yüksel - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sven Jaroniak (29.), 1:1 Sebastian Eul (31.), 2:1 Sedat Sacan (45.+4), 2:2 Sebastian Eul (73.), 3:2 Sven Jaroniak (79. Foulelfmeter), 3:3 Lukas Gervens (90.+4 Foulelfmeter)



TSV Weeze – Uedemer SV 5:1

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Max Büren, Christian Feegers (70. Hakan Erkis), Jonas Gorthmanns, Yannick Gorthmanns (82. Louis Genego), Nils Giltjes (54. Nick Schwarma), Nderim Cerkinaj (77. Klaus Winters), Julian Kühn - Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce

Uedemer SV: Dominic Schultz, Tom Ebbing, Jonas van den Heuvel, Lukas Rix (75. Philipp Starbatty), Benjamin Alic (65. David Pouwels), Lukas Broeckmann (65. Till Lennart Bienemann), Simon Trappe (80. Thomas Panke), Nils Oliver Krey, Matti Kuypers, Maik Hemmers (27. Leon Knak), Tim Kerkmann - Trainer: Peter Janßen - Trainer: Martin Würzler

Schiedsrichter: Peter Fehlemann - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Nils Giltjes (14.), 2:0 Christian Feegers (45.+2), 2:1 Jonas van den Heuvel (48.), 3:1 Nderim Cerkinaj (75. Foulelfmeter), 4:1 Yannick Gorthmanns (77.), 5:1 Julian Kühn (80.)



Grün-Weiß Vernum – Viktoria Winnekendonk 2:3

Grün-Weiß Vernum: Justin Regenhardt, Martin Dönnebrink (70. Stefan Himmels), Daniel Dück (83. Lutz Schetters) (86. Lutz Schetters), Jannik Szentulat, Janning Fischer (70. Florian Pankatz) (74. Alexander Sieger), Tim Hegmans, Max Billhardt - Trainer: Sascha Heigl

Viktoria Winnekendonk: Luca Luyven (70. Lenard Spasojevic), Fabian Rasch (85. Patrick Liszewski), Igor Puschenkow (83. Edon Kryeziu), Luis Helisch (57. Philipp Joseph Brock) - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Sven Kleuskens

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Igor Puschenkow (34. Foulelfmeter), 0:2 Luis Helisch (35.), 0:3 Igor Puschenkow (43.), 1:3 Justin Regenhardt (87.), 2:3 Jannik Szentulat (90.)



SV Issum – SC Auwel-Holt 3:1

SV Issum: Lutz Kleinmanns, Mark Holsteg, Simon Boeck, Tim Kabasch, Matthias Hormann (87. Valon Rizvani), Fabian Kok, Luca Elsnic (24. Ben Bongartz), Rojhat Kilic, Martin Weiser, Justin-Noel Schmidt (68. Tim Worschischek), Nils Kabasch (83. Andreas Bongartz) - Trainer: Thorsten Fronhoffs

SC Auwel-Holt: Christian Holzappel, Michael Gellen, Charalabos Michos, Chris Beterams, Julian Behnke, Max Endemann, Michael Hüpen, Julian Treffurth, Luca Anton Grootens (56. Julian Treffurth), Tom Beterams, Daniel Bauer (66. Michael Brimmers) - Trainer: Patrick Heyer

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Rojhat Kilic (47.), 2:0 Nils Kabasch (71.), 2:1 Julian Treffurth (78.), 3:1 Tim Worschischek (90.+2)



SV Sevelen – SV Straelen 5:7

SV Sevelen: Markus Esters, Nick Dellen, Andreas Terhoeven, Max Ruhnau (86. Simon Kuba Bledzki), Jan-Luis Ruhnau, Julian Maas, Adriano Fröse, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas

SV Straelen: Holger Jansen, Farhad Mohammadi (64. Thomas Beuermann), Mert Aközbek, Mohamed Mekrani, Daan Dousen, Imad Oulad Haddou, Maik Noldes, Cristian Voicu (79. Jonas Reinke) - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

Schiedsrichter: Philipp Hansen - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Julian Maas (3.), 1:1 Maik Noldes (5. Foulelfmeter), 1:2 Maik Noldes (6.), 1:3 Maik Noldes (14.), 2:3 Nick Dellen (24.), 3:3 Max Ruhnau (40.), 3:4 Maik Noldes (51.), 3:5 Maik Noldes (55.), 4:5 Andreas Terhoeven (58.), 5:5 Markus Esters (64.), 5:6 Cristian Voicu (70.), 5:7 Maik Noldes (71.)



SGE Bedburg-Hau II – TSV Nieukerk 3:1

SGE Bedburg-Hau II: Niklas Puff, Tim Ingenhaag, Jan Schoofs (90. Hendrik Peters), Christoph Gorißen (90. Kevin Pielenz), Theo Gerard, Jan Elsmann, Marvin-Noah Wilkes (72. Ansgar Nießen), Luis Schumacher (58. Fabian Berntsen), Henrik Schümmer, Lennis Bonnet, Pascal Puff (76. Carsten Vehreschild) - Trainer: Patrick Linden - Trainer: Matthias Rausch

TSV Nieukerk: Ben Onkels, Stefan Onkels (64. Theodor Peschers), Maurice Zobel, Yannick Vowinkel, Lukas Rennemann, Felix Brusius, Niklas Harnischmacher, Peter-Paul Roeland Christiaan Willems, Max Brusius, Mirco Van Bergen (64. Mathis Kaufels), Fabian Mertens (88. Fabio Koppers) - Trainer: Jan Büskens - Trainer: Lars Allofs

Schiedsrichter: Jan Oster - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Mirco Van Bergen (8.), 1:1 Pascal Puff (26.), 2:1 Carsten Vehreschild (83.), 3:1 Fabian Berntsen (89.) Das sind die nächsten Spieltage

... auch der SV Issum siegte! Durch einen 3:1-Sieg gegen den SC Auwel-Holt ist der direkte Abstieg des SV Straelen weiterhin wahrscheinlich, während Issum auf den Klassenerhalt hoffen darf.

28. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr SV Straelen - SV Issum

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - FC Aldekerk

So., 18.05.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - Viktoria Goch II

So., 18.05.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - TSV Weeze

So., 18.05.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - SV Sevelen

So., 18.05.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SGE Bedburg-Hau II

So., 18.05.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Nütterden

Di., 20.05.25 20:00 Uhr SV Walbeck - Siegfried Materborn



29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Grün-Weiß Vernum

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - Uedemer SV

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr SV Issum - Arminia Kapellen/Hamb

So., 25.05.25 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Straelen

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 25.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SC Auwel-Holt

So., 25.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Nieukerk

