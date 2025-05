TSV Weyarn übernimmt Spitze – Bayrischzell steigt ab – Schützenfest in Fischbachau

Starke Kreuther drückten weiter und erhöhten noch vor dem Pausenpfiff. „Dann war das Spiel eigentlich im Grunde gelaufen“, meint Schmid. Denn auch in der zweiten Hälfte gelang seiner Elf die herbeigesehnte Wende nicht. „Hartpenning hatte keinen großen Siegeswillen und war psychologisch das ganze Spiel schwach und körperlich aggressiv“, sagt FC-Coach Valentin Walch. Es sei ein souveräner Sieg gegen einen von Beginn an demoralisierten Gegner.

Auch der SC Wörnsmühl patzt im Aufstiegsrennen. Bei der SG Tegernseer Tal reichte es nur zu einer Punkteteilung. Der SC schoss somit auch im fünften Spiel in Serie nur ein Tor und verpasste es, die Fehler der Konkurrenz zu bestrafen. „Nach vorne wurde es einfach zu kompliziert und langsam gespielt, daher geht das Remis in Ordnung“, meint Trainer Marcus Huber.

Kurz vor dem Pausenpfiff gelangen den Sportfreunden drei Treffer innerhalb von fünf Minuten. Folgerichtig deutete schon in der Halbzeit alles auf einen ungefährdeten Heimsieg hin. Für die Haushamer Defensivabteilung war das 0:8 das fünfzigste Gegentor nach der Winterpause. Obwohl man den Abstieg bereits in der Hinrunde verhindern konnte, rutscht die Elf von Trainer Ünsal Göktas immer weiter ab.

Die SF Fischbachau haben Türkspor Hausham mit einem 8:0-Kantersieg nach Haue geschickt. Die seit Wochen personell angeschlagenen Haushamer konnten diesmal keinen Stich setzen. „Wir haben ziemlich eindeutig gewonnen, auch wenn wir in meinen Augen auch nicht gut waren“, resümiert Fischbachaus Trainer Hans Ostner. Nach 20 Minuten ging seine Mannschaft durch den starken Andreas Drainer in Führung gehen.

Tore: 0:1/0:2 Ulu (6./9.), 1:2 Perlowsky (23.), 1:3 Ulu (37.), 2:3 Dabic (49.), 2:4 Schumacher (88.).

Der SV Miesbach II bleibt im Aufstiegsrennen. Durch einen verdienten 4:2-Erfolg in Schliersee kletterten die Gäste weiter nach oben. Der TSV muss sich dagegen mit nun sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz von der Spitzengruppe verabschieden. „Wir haben super angefangen und sind durch zwei wunderschöne Tore 2:0 in Führung gegangen“, berichtet SV-Coach Christian Pralas, der mit dem Auftritt zufrieden ist.

Mit der ersten Chance gelang Schliersee der Anschlusstreffer, der wenig später von Dreierpacker Turhan Ulu egalisiert wurde. Am Ende reichte es nicht für die Schlierseer, die die Partie eigentlich verschieben wollten. „Schade, dass es für Miesbach nicht machbar war, das Spiel zu verlegen, wenn man bedenkt, wie wir in der Vergangenheit entgegengekommen sind“, meint TSV-Sprecher Patrick Quinz.

Meßmer mit Dreierpack – Wall feiert wichtigen Sieg im Tabellenkeller gegen TSV Irschenberg

Tore: 1:0/2:0/3:0 Meßmer (18./66./77.), 3:1 Fric (86.), 4:1 Harraßer (90.). Zeitstrafe: Aigner (SC/72./Meckern).

Der SC Wall ist gegen schwache Irschenberger einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gegangen. Die Gastgeber erspielten sich in der Anfangsphase drei hochkarätige Möglichkeiten. Folgerichtig traf Vitus Meßmer, der am Ende einen Dreierpack verbuchte, zum 1:0. Nach dem Wirkungstreffer wendete sich die Partie und Irschenberg wurde offensiv präsenter. Nach taktischen Umstellungen in der Pause übernahmen die Waller allerdings wieder das Zepter.

„Es war heute überall zu wenig. Wir hatten maximal zwei Abschlüsse pro Halbzeit“, hadert Irschenberg-Sprecher Lorenz Juffinger. Für Wall bedeutet der Sieg ein Polster von neun Punkten auf die Abstiegsränge, wobei die Konkurrenz in Nachholspielen noch punkten kann. „Wir brauchen unbedingt noch einen Sieg“, erklärt Coach Peter Escher.

TSV Weyarn schießt SV Bayrischzell in die B-Klasse

Tore: 1:0 Celik (7.), 2:0 Schreiner (17.), 3:0 Schuster (45.), 4:0 Wacker (47.), 4:1 Simmerl (72./HE), 5:1 Wacker (78.), 6:1 Y. Molitor (81.), 6:2 Fauck (81./ET), 7:2 Thrainer (87.).

Der TSV Weyarn hat sich mit einem deutlichen 7:2-Kantersieg drei Spieltage vor Schluss an die Tabellenspitze geschossen. Von Beginn an dominierten die Klosterdörfler und siegten auch in der Höhe verdient. Durch die Patzer von Hartpenning und Wörnsmühl sind die Weyarner der großer Sieger des Wochenendes. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und ein gutes Spiel abgeliefert“, sagt Coach Michael Hub, der sich auf das Spitzenspiel in Miesbach freut.

Die stark ersatzgeschwächten Bayrischzeller müssen dagegen den Gang in die B-Klasse antreten und sich neu sortieren. „Die Leute, die ausgeholfen haben, haben sich reingehängt. Das hat heute schon gepasst“, erklärt SV-Sprecher Martin Simmerl. Was sich schon seit Beginn der Saison angebahnt hatte, ist nun amtlich: Der Kreisklassenabsteiger aus dem Vorjahr kann sich nicht mehr retten. (Benedikt Hub)