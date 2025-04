TSV Weyarn spielt gegen die Profis des TSV 1860 München: „Brauchen jede helfende Hand“

Erfolgreiche Kooperation mit dem SC Wall

Erfreulich waren die Zahlen der Geschäftsführung und des Kassiers. 915 Mitglieder zählt der TSV inzwischen, aufgrund nachträglich ausgezahlter Zuschüsse für die Umrüstung des Flutlichts auf LED konnte man einen fünfstelligen Gewinn in der Kasse verbuchen. Über 100 Kinder und etwa 50 Erwachsene sind in der Turnabteilung aktiv, die Eisschützen waren im vergangenen Jahr ebenfalls im Einsatz und feierten zwei Turniersiege. Die Früchte der Arbeit konnte die junge Sparte der Volleyballer ernten. Die erste Mannschaft feierte ungeschlagen den Aufstieg, die zweite Mannschaft kämpft in der D1-Mixed-Klasse noch um Platz vier.