TSV Weyarn eröffnet Spieltag: „Rechnen uns in Bad Tölz schon etwas aus“

„Wir haben wieder unsere obligatorischen vier Ausfälle und müssen improvisieren“, erklärt Trainer Michael Hub. Das 2:2 in Hausham war gut für das Selbstvertrauen der Klosterdörfler. Es war der erste Punktgewinn für den Aufsteiger, der nun nachlegen möchte und mit einem Dreier an den Hausherren vorbeiziehen und die Abstiegszone verlassen könnte. Fehlen werden dabei Christian Wacker (verletzt), Benedikt Hub (beruflich) sowie Sinan Celik und Maxi Abele (beide Urlaub). Dafür kehren Alexander Fauck und Timo Molitor zurück in den Kader. „Wir wollen wieder mit vollem Einsatz und hoher Motivation ins Spiel gehen und rechnen uns in Bad Tölz schon etwas aus.“ Mindestens einen Zähler will der TSV mitnehmen, auch wenn die Isarwinkler mehr Kreisklassen-Erfahrung in die Waagschale werfen können.