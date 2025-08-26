TSV Wetschen wählt neuen Vorstand und ehrt Tennisteam Jahreshauptversammlung mit sportlichen Erfolgen und Blick in die Zukunft Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Wetschen

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Wetschen standen sowohl Wahlen als auch Ehrungen im Mittelpunkt. Die Herren 30 Tennismannschaft wurde als „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet und feierte den Aufstieg in die Bezirksklasse. Zudem stellte der Verein Pläne für neue Sportangebote vor.

Am 23. Juli 2025 versammelten sich zahlreiche Mitglieder des TSV Wetschen im Saal des Restaurants Margarito zur Jahreshauptversammlung. Trotz der Urlaubszeit war die Teilnahme groß, was die Bedeutung der Sitzung für den Verein unterstrich. Ein zentrales Thema war die Wahl des neuen Vorstands. In geheimer Abstimmung entschieden die Mitglieder über die zukünftige Zusammensetzung der Vereinsführung. Die gewählten Personen übernehmen ihre Ämter mit dem Ziel, den Verein weiterhin erfolgreich zu leiten und die kommenden Aufgaben zu gestalten.