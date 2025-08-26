TSV Wetschen wählt neuen Vorstand und ehrt Tennisteam

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Wetschen standen sowohl Wahlen als auch Ehrungen im Mittelpunkt. Die Herren 30 Tennismannschaft wurde als „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet und feierte den Aufstieg in die Bezirksklasse. Zudem stellte der Verein Pläne für neue Sportangebote vor.
Am 23. Juli 2025 versammelten sich zahlreiche Mitglieder des TSV Wetschen im Saal des Restaurants Margarito zur Jahreshauptversammlung. Trotz der Urlaubszeit war die Teilnahme groß, was die Bedeutung der Sitzung für den Verein unterstrich.
Ein zentrales Thema war die Wahl des neuen Vorstands. In geheimer Abstimmung entschieden die Mitglieder über die zukünftige Zusammensetzung der Vereinsführung. Die gewählten Personen übernehmen ihre Ämter mit dem Ziel, den Verein weiterhin erfolgreich zu leiten und die kommenden Aufgaben zu gestalten.
Sportlich im Mittelpunkt stand die Ehrung der Herren 30 Tennismannschaft, die nach einer starken Saison den Aufstieg in die Bezirksklasse erreichte. Mit vier klaren Auftaktsiegen und einem zweiten Platz in der Gesamtwertung gelang dem Team ein Erfolg, der für den TSV Wetschen historisch ist: Zum ersten Mal seit über 40 Jahren spielt wieder eine Mannschaft des Vereins im Bezirk des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen. Besonders herausragend war dabei die Bilanz von Bennet Griaskin, der ungeschlagen blieb.
Darüber hinaus stellte der Verein erste Ideen zur Einführung neuer Sportsparten vor. Mit diesem Schritt soll das Angebot erweitert und die Vielfalt für Mitglieder gesteigert werden. Das vollständige Protokoll der Sitzung sowie die aktuelle Satzung sind ab sofort auf der Vereinswebsite abrufbar.