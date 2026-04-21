TSV Wetschen verpflichtet Defensivtalent

Der TSV Wetschen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Raphael Gundlach den ersten Neuzugang. Der 19-jährige Innenverteidiger bringt Talent, Physis und eine enge Verbindung zum Verein mit.
Der TSV Wetschen hat frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und mit Raphael Gundlach seinen ersten Neuzugang verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt aus der U19 des TuS BW Lohne zum Oberligisten und steht damit vor seinem ersten Jahr im Herrenbereich.
Gundlach gilt als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial und passt in das Anforderungsprofil des Vereins. Der Defensivspieler wurde über mehrere Jahre im Jugendbereich ausgebildet, ist in der Region verwurzelt und bringt die Voraussetzungen mit, sich im Seniorenfußball zu etablieren.
Seine sportlichen Stärken liegen vor allem in der Defensive. Als Innenverteidiger verfügt Gundlach über eine ausgeprägte Physis und Präsenz im Zweikampf. Zudem eröffnet er als Linksfuß zusätzliche Optionen im Spielaufbau, was dem TSV Wetschen mehr Variabilität verleihen soll.
Trainer Andre Klanke kennt den Neuzugang bereits aus gemeinsamer Zeit in Lohne und bewertet die Verpflichtung entsprechend positiv: „Er ist zweikampfstark, bringt eine enorme körperliche Präsenz mit und eröffnet uns im Spielaufbau neue Möglichkeiten. Zudem passt er auch menschlich sehr gut in die Mannschaft.“
Neben den sportlichen Aspekten bringt Gundlach eine besondere persönliche Verbindung zum TSV Wetschen mit. Bereits sein Vater und sein Großvater waren über viele Jahre hinweg in unterschiedlichen Funktionen im Verein aktiv. Auch er selbst verfolgte schon früh Spiele der Herrenmannschaften am Spielfeldrand.
Mit seinem Wechsel kehrt er nun gewissermaßen zu seinen Wurzeln zurück und wird ab Sommer selbst Teil des Teams sein. Mit der Verpflichtung setzt der TSV Wetschen weiterhin auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Region. Gundlach soll schrittweise an das Niveau im Herrenbereich herangeführt werden und langfristig eine feste Rolle im Kader einnehmen.