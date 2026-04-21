TSV Wetschen verpflichtet Defensivtalent Raphael Gundlach wechselt aus der U19 des TuS BW Lohne zum Oberligisten von red · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TSV Wetschen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Raphael Gundlach den ersten Neuzugang. Der 19-jährige Innenverteidiger bringt Talent, Physis und eine enge Verbindung zum Verein mit.

Der TSV Wetschen hat frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und mit Raphael Gundlach seinen ersten Neuzugang verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt aus der U19 des TuS BW Lohne zum Oberligisten und steht damit vor seinem ersten Jahr im Herrenbereich. Gundlach gilt als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial und passt in das Anforderungsprofil des Vereins. Der Defensivspieler wurde über mehrere Jahre im Jugendbereich ausgebildet, ist in der Region verwurzelt und bringt die Voraussetzungen mit, sich im Seniorenfußball zu etablieren.

Physisch stark und variabel im Aufbau Seine sportlichen Stärken liegen vor allem in der Defensive. Als Innenverteidiger verfügt Gundlach über eine ausgeprägte Physis und Präsenz im Zweikampf. Zudem eröffnet er als Linksfuß zusätzliche Optionen im Spielaufbau, was dem TSV Wetschen mehr Variabilität verleihen soll. Trainer Andre Klanke kennt den Neuzugang bereits aus gemeinsamer Zeit in Lohne und bewertet die Verpflichtung entsprechend positiv: „Er ist zweikampfstark, bringt eine enorme körperliche Präsenz mit und eröffnet uns im Spielaufbau neue Möglichkeiten. Zudem passt er auch menschlich sehr gut in die Mannschaft.“