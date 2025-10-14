TSV Wetschen verliert Aufsteiger-Duell gegen Lüneburger SK Hansa

Der TSV Wetschen hat in der Oberliga Niedersachsen eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Im Aufsteiger-Duell unterlag die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann dem Lüneburger SK Hansa mit 0:2 (0:1). Ein früher Gegentreffer und mangelnde Zielstrebigkeit im Offensivspiel entschieden die Partie zugunsten der Gäste.
Bereits nach vier Minuten gerieten die Gastgeber in Rückstand: Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte schaltete Lüneburg schnell um, und Tomek Pauer traf aus 16 Metern unhaltbar für TSV-Torwart Lars Goebel zum 0:1. Der Treffer brachte Wetschen früh aus dem Rhythmus. „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen“, sagte Flügelspieler Lennart Bors nach dem Spiel. Trainer Artur Zimmermann bemängelte vor allem die vielen einfachen Ballverluste: „So etwas wird in der Oberliga sofort bestraft.“
Chancen zum Ausgleich bleiben ungenutzt
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kämpfte sich der TSV zurück in die Partie. Nach gut einer halben Stunde verpasste Justus Treseler den Ausgleich nur knapp, und kurz vor der Pause scheiterte Moritz Raskopp freistehend an Lüneburgs Torhüter Arne Exner. Trotz optischer Überlegenheit fehlte der Mannschaft die Durchschlagskraft gegen die kompakte Defensive der Gäste.
Nach dem Seitenwechsel blieb Wetschen bemüht, fand aber kaum Wege durch die Lüneburger Abwehr. Die größte Chance vergab erneut Bors, der freistehend über das Tor schoss. „Der Ball ist kurz vorher versprungen – das war richtig ärgerlich“, erklärte der Angreifer.
In der Nachspielzeit setzte der LSK den Schlusspunkt: Marian Kunze traf nach einem Konter in das verwaiste Tor zum 0:2 (90.+4).
Zimmermann warnt vor Leichtsinn
„Zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten zu verlieren, ist hart“, sagte Zimmermann nach dem Abpfiff. „Wir haben keine Lösungen gefunden, um uns entscheidend durchzusetzen.“ Auch Bors betonte die Bedeutung der kommenden Wochen: „Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht in Rückstand geraten.“
Mit der Niederlage bleibt der TSV Wetschen in der unteren Tabellenhälfte und steht vor wichtigen Partien im Kampf um den Klassenerhalt.
TSV Wetschen – Lüneburger Sport-Klub Hansa 0:2
TSV Wetschen: Lars Goebel, Maris Thiry, Finn Raskopp, Til Jarne Lohaus (46. Timo Hibbeler), Kyrylo Kozin, Julian Fehse (46. Joshua Heyer), Lennart Greifenberg, Lennart Bors, Moritz Raskopp (68. Philip-Pascal Kürble), Alen Suljevic (81. Claas Langhorst), Justus Frederik Treseler (81. Tamino Köhler) - Trainer: Artur Zimmermann
Lüneburger Sport-Klub Hansa: Arne Exner, Nico Hübner, Raphael Thinius, Tom Joshua Muhlack, Wilson Alex Pinto Coelho Junior, Marian Kunze, Tomek Pauer, Nick Tappe (64. Tjark Dörr), William Monteiro Magnus Francisco (68. Max Ratzeburg), Paul Knacke (69. Per Lasse Schmidt), Jona Prigge (64. Malte Meyer) - Trainer: Tarek Gibbah
Schiedsrichter: Bastian Winkler - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Tomek Pauer (4.), 0:2 Marian Kunze (90.+4)