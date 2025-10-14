– Foto: Sascha Drenth

TSV Wetschen verliert Aufsteiger-Duell gegen Lüneburger SK Hansa Früher Rückstand bringt Zimmermann-Elf aus dem Konzept – Zweites Gegentor in der Nachspielzeit besiegelt Niederlage

Der TSV Wetschen hat in der Oberliga Niedersachsen eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Im Aufsteiger-Duell unterlag die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann dem Lüneburger SK Hansa mit 0:2 (0:1). Ein früher Gegentreffer und mangelnde Zielstrebigkeit im Offensivspiel entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

Bereits nach vier Minuten gerieten die Gastgeber in Rückstand: Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte schaltete Lüneburg schnell um, und Tomek Pauer traf aus 16 Metern unhaltbar für TSV-Torwart Lars Goebel zum 0:1. Der Treffer brachte Wetschen früh aus dem Rhythmus. „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen“, sagte Flügelspieler Lennart Bors nach dem Spiel. Trainer Artur Zimmermann bemängelte vor allem die vielen einfachen Ballverluste: „So etwas wird in der Oberliga sofort bestraft.“ Chancen zum Ausgleich bleiben ungenutzt

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kämpfte sich der TSV zurück in die Partie. Nach gut einer halben Stunde verpasste Justus Treseler den Ausgleich nur knapp, und kurz vor der Pause scheiterte Moritz Raskopp freistehend an Lüneburgs Torhüter Arne Exner. Trotz optischer Überlegenheit fehlte der Mannschaft die Durchschlagskraft gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr TSV Wetschen Wetschen Lüneburger Sport-Klub Hansa Lüneburg SK 0 2 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel blieb Wetschen bemüht, fand aber kaum Wege durch die Lüneburger Abwehr. Die größte Chance vergab erneut Bors, der freistehend über das Tor schoss. „Der Ball ist kurz vorher versprungen – das war richtig ärgerlich“, erklärte der Angreifer.