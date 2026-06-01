TSV Wetschen verabschiedet Treseler und Tiemann

Der personelle Umbruch beim TSV Wetschen setzt sich fort. Mit Justus Treseler und Jascha Tiemann werden zwei weitere Spieler den Verein nach Saisonende verlassen. Während Treseler nach einem Jahr in sein gewohntes Umfeld zurückkehrt, endet für Tiemann das Kapitel Wetschen bereits nach einem halben Jahr.
Der TSV Wetschen muss zur kommenden Saison zwei weitere Abgänge verkraften. Sowohl Justus Treseler als auch Jascha Tiemann werden den Verein verlassen und sich neuen sportlichen Herausforderungen widmen.
Besonders für Treseler endet damit bereits nach einer Spielzeit seine Zeit beim TSV. Der Offensivspieler war im Sommer 2025 aus der U19 des SV Rödinghausen nach Wetschen gewechselt und absolvierte dort sein erstes Jahr im Herrenfußball.
Trotz großer Konkurrenz auf seiner Position konnte Treseler im Laufe der Saison immer wieder seine Qualitäten einbringen. Vor allem sein Tempo, seine körperliche Robustheit und seine technischen Fähigkeiten machten ihn zu einer wertvollen Option im Offensivspiel der Wetscher.
Besonders in Erinnerung bleibt sein Treffer zum 3:3-Ausgleich im Hinspiel beim damaligen Spitzenklub SV Atlas Delmenhorst. Mit diesem Tor sicherte er seiner Mannschaft einen überraschenden Punktgewinn und setzte zugleich eines der sportlichen Highlights seiner ersten Herrensaison.
Da sich für den jungen Spieler beruflich und privat Veränderungen ergeben, wird er künftig nicht mehr den Aufwand für die Fahrten nach Wetschen auf sich nehmen können. Die Rückkehr nach Rödinghausen erscheint daher als nachvollziehbarer Schritt.
Auch Torhüter Jascha Tiemann wird den TSV Wetschen wieder verlassen. Der Schlussmann war erst im Winter zum Verein gestoßen und hatte die Mannschaft in der Rückrunde verstärkt.
Obwohl seine Zeit beim TSV vergleichsweise kurz war, integrierte sich Tiemann schnell in das Teamgefüge. Auf dem Platz überzeugte er mit mehreren starken Auftritten und verlieh der Defensive durch seine Präsenz sowie seine kommunikative Art zusätzliche Stabilität.
Künftig wird der Torhüter für den Rotenburger SV auflaufen. Ausschlaggebend für den Wechsel ist vor allem die räumliche Nähe zu seinem Wohnort im Bremer Umland.
Mit den Abschieden von Treseler und Tiemann verliert der TSV Wetschen zwei Spieler, die auf unterschiedliche Weise ihren Beitrag geleistet haben. Während Treseler wichtige Entwicklungsschritte im Herrenbereich machte, hinterließ Tiemann in kurzer Zeit einen positiven Eindruck – sportlich wie menschlich.