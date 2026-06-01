TSV Wetschen verabschiedet Treseler und Tiemann Offensivspieler kehrt nach Rödinghausen zurück, Torhüter schließt sich dem Rotenburger SV an von red · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Der personelle Umbruch beim TSV Wetschen setzt sich fort. Mit Justus Treseler und Jascha Tiemann werden zwei weitere Spieler den Verein nach Saisonende verlassen. Während Treseler nach einem Jahr in sein gewohntes Umfeld zurückkehrt, endet für Tiemann das Kapitel Wetschen bereits nach einem halben Jahr.

Der TSV Wetschen muss zur kommenden Saison zwei weitere Abgänge verkraften. Sowohl Justus Treseler als auch Jascha Tiemann werden den Verein verlassen und sich neuen sportlichen Herausforderungen widmen. Besonders für Treseler endet damit bereits nach einer Spielzeit seine Zeit beim TSV. Der Offensivspieler war im Sommer 2025 aus der U19 des SV Rödinghausen nach Wetschen gewechselt und absolvierte dort sein erstes Jahr im Herrenfußball.

Treseler hinterlässt sportliche Akzente Trotz großer Konkurrenz auf seiner Position konnte Treseler im Laufe der Saison immer wieder seine Qualitäten einbringen. Vor allem sein Tempo, seine körperliche Robustheit und seine technischen Fähigkeiten machten ihn zu einer wertvollen Option im Offensivspiel der Wetscher. Besonders in Erinnerung bleibt sein Treffer zum 3:3-Ausgleich im Hinspiel beim damaligen Spitzenklub SV Atlas Delmenhorst. Mit diesem Tor sicherte er seiner Mannschaft einen überraschenden Punktgewinn und setzte zugleich eines der sportlichen Highlights seiner ersten Herrensaison.