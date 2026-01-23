TSV Wetschen verabschiedet drei Spieler

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Winterpause hat sich der TSV Wetschen von drei Spielern aus dem aktuellen Oberliga-Kader getrennt. Alireza Shamkhani, Leon Grabowsky und Marven Rupp gehören ab sofort nicht mehr zum Aufgebot der ersten Herrenmannschaft.
Alireza Shamkhani und Leon Grabowsky werden sich sportlich neu orientieren. Marven Rupp hingegen beendet sein Engagement aus zeitlichen Gründen, da sich der Aufwand des Oberliga-Spielbetriebs nicht dauerhaft mit seinem Berufsleben vereinbaren lässt.
Shamkhani kam in der laufenden Saison als Abwehrspieler einmal zum Einsatz und wurde beim Auswärtsspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim für rund 20 Minuten eingewechselt. Leon Grabowsky, ebenfalls in der Defensive beheimatet, blieb ohne Pflichtspieleinsatz. Stürmer Marven Rupp absolvierte fünf Partien für den TSV Wetschen und erzielte dabei ein Tor.
Der Verein bedankt sich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz im blau-gelben Trikot und ihren Beitrag zur Mannschaft. Für ihren weiteren sportlichen Weg sowie für die private Zukunft wünscht der TSV Wetschen ihnen alles Gute und viel Erfolg.