TSV Wetschen verabschiedet drei Spieler

Alireza Shamkhani und Leon Grabowsky werden sich sportlich neu orientieren. Marven Rupp hingegen beendet sein Engagement aus zeitlichen Gründen, da sich der Aufwand des Oberliga-Spielbetriebs nicht dauerhaft mit seinem Berufsleben vereinbaren lässt.

Shamkhani kam in der laufenden Saison als Abwehrspieler einmal zum Einsatz und wurde beim Auswärtsspiel gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim für rund 20 Minuten eingewechselt. Leon Grabowsky, ebenfalls in der Defensive beheimatet, blieb ohne Pflichtspieleinsatz. Stürmer Marven Rupp absolvierte fünf Partien für den TSV Wetschen und erzielte dabei ein Tor.