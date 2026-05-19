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TSV Wetschen verabschiedet Defensivstütze Kruse
Innenverteidiger kehrt nach sechs Jahren zu seinem Heimatverein TuS Wagenfeld zurück
Der TSV Wetschen verliert zur kommenden Saison eine prägende Persönlichkeit der vergangenen Jahre. Innenverteidiger Lennart Kruse wird den Oberliga-Absteiger im Sommer verlassen und sich wieder dem TuS Wagenfeld anschließen.
Mit dem Abschied von Lennart Kruse endet beim TSV Wetschen im Sommer eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Nach sechs Jahren im blau-gelben Trikot kehrt der 28-Jährige zu seinem Heimatverein TuS Wagenfeld zurück.
Kruse hatte sich seit seinem Wechsel aus Wagenfeld schnell zu einer festen Größe in der Defensive des TSV entwickelt. Mit seiner Ruhe am Ball, seiner Spielübersicht und seinem taktischen Verständnis gehörte er über Jahre hinweg zu den konstantesten Leistungsträgern der Mannschaft. Besonders in den erfolgreichen Jahren des Vereins prägte der Innenverteidiger das Spiel des TSV entscheidend mit.
Rückschläge durch Verletzungen
In den vergangenen Spielzeiten wurde Kruse jedoch immer wieder von Knieverletzungen zurückgeworfen. Dennoch arbeitete sich der Defensivspieler mehrfach zurück in die Mannschaft und erreichte dabei regelmäßig schnell wieder sein gewohntes Niveau.
Ein weiterer Rückschlag folgte am Ostermontag im Spiel gegen den MTV Wolfenbüttel, als er sich nach einem Pressschlag erneut verletzte.
Trotz der schwierigen vergangenen Monate bleibt Kruse beim TSV Wetschen sowohl sportlich als auch menschlich in bester Erinnerung. Innerhalb der Mannschaft galt der Defensivspieler als wichtige Führungsfigur und verlässlicher Bestandteil des Teams.
Mit dem Wechsel zurück nach Wagenfeld entscheidet sich Kruse nun für eine Rückkehr in sein vertrautes Umfeld. Für den TSV Wetschen bedeutet sein Abschied dagegen den Verlust eines erfahrenen Defensivspielers, dessen Rolle innerhalb der Mannschaft nur schwer zu ersetzen sein dürfte.
Nach sechs gemeinsamen Jahren endet damit eine prägende Zeit – für den Verein ebenso wie für den Spieler selbst.