TSV Wetschen verabschiedet Defensivstütze Kruse

Mit dem Abschied von Lennart Kruse endet beim TSV Wetschen im Sommer eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Nach sechs Jahren im blau-gelben Trikot kehrt der 28-Jährige zu seinem Heimatverein TuS Wagenfeld zurück. Kruse hatte sich seit seinem Wechsel aus Wagenfeld schnell zu einer festen Größe in der Defensive des TSV entwickelt. Mit seiner Ruhe am Ball, seiner Spielübersicht und seinem taktischen Verständnis gehörte er über Jahre hinweg zu den konstantesten Leistungsträgern der Mannschaft. Besonders in den erfolgreichen Jahren des Vereins prägte der Innenverteidiger das Spiel des TSV entscheidend mit.

Rückschläge durch Verletzungen In den vergangenen Spielzeiten wurde Kruse jedoch immer wieder von Knieverletzungen zurückgeworfen. Dennoch arbeitete sich der Defensivspieler mehrfach zurück in die Mannschaft und erreichte dabei regelmäßig schnell wieder sein gewohntes Niveau. Ein weiterer Rückschlag folgte am Ostermontag im Spiel gegen den MTV Wolfenbüttel, als er sich nach einem Pressschlag erneut verletzte.