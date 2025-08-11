TSV Wetschen unterliegt in Egestorf in letzter Minute

Der TSV Wetschen hat sein erstes Oberliga-Spiel nur knapp verloren. Beim etablierten 1. FC Germania Egestorf-Langreder unterlag die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann am Sonnabend mit 0:1. Das entscheidende Tor fiel in der 90. Minute, als Adrian Becker eine Flanke am kurzen Pfosten per Kopf verwandelte.

Die Gäste traten von Beginn an mutig auf und setzten mit einer offensiven Dreierreihe um Moritz Raskopp, Lennart Bors und Philip Kürble immer wieder Akzente. Egestorf hatte zwar mehr Spielanteile, scheiterte jedoch mehrfach an TSV-Torwart Lars Goebel, der unter anderem Chancen von Martin Ofori und Gean Baumgartz stark parierte. Kurz vor der Pause verpasste Bors die mögliche Führung nur knapp.

Nach dem Seitenwechsel blieb Wetschen zunächst defensiv gefordert, kam dann aber selbst zu Möglichkeiten. Raskopp prüfte Egestorfs Keeper Jean-Luca Hacke, Kapitän Timo Hibbeler verzog knapp. Wenig später musste Hibbeler verletzt vom Platz, eine genauere Diagnose steht noch aus. In der 85. Minute scheiterte Joshua Heyer aus spitzem Winkel, ehe der späte Gegentreffer den TSV um einen Punkt brachte.