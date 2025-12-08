– Foto: Horst Vogler

TSV Wetschen und Trainer Artur Zimmermann gehen getrennte Wege Aufstiegstrainer muss trotz verdienter Erfolge gehen – Verein begründet Entscheidung mit notwendigem Impulswechsel

Beim TSV Wetschen sorgt eine weitreichende Personalentscheidung für Bewegung: Der Verein und Trainer Artur Zimmermann gehen nach eineinhalb Jahren getrennte Wege. Der 41-Jährige hatte die Mannschaft im Sommer souverän zur Landesliga-Meisterschaft geführt und in die Oberliga Niedersachsen zurückgebracht. Trotz eines schwierigen Saisonverlaufs und der aktuellen Tabellenposition im unteren Drittel kam die Entscheidung für viele überraschend.

Die Verantwortlichen des TSV begründen den Schritt mit der Notwendigkeit eines neuen Impulses für die Rückrunde. Der Verein hatte zuletzt unter einer einmonatigen Spielpause sowie mehreren witterungsbedingten Ausfällen gelitten, was die sportliche Entwicklung zusätzlich erschwerte. „Ein sehr schwieriger Schritt“

Sportchef Thomas Otte würdigte die Verdienste des scheidenden Trainers: „Artur ist und bleibt unser Aufstiegstrainer – ein richtig guter Typ, der hier hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir hatten den Eindruck, dass wir zur Rückrunde eine Veränderung benötigen. Es war eine sehr schwierige Entscheidung.“ Auch Zimmermann äußerte sich am Sonntag zur Trennung: „Ich kann den Schritt nachvollziehen. Ich wünsche den Jungs nur das Beste. Sie haben gezeigt, dass sie die Qualität für die Oberliga besitzen, und ich bin überzeugt, dass sie die Klasse halten werden.“