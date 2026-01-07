TSV Wetschen überzeugt in der Hallensaison

Die Hallensaison 2024/2025 war für den TSV Wetschen ein sportlicher Erfolg auf ganzer Linie. Beide Herrenmannschaften zeigten in mehreren Turnieren, dass sie auch in der Halle zu den Top-Teams der Region gehören.

Zum Saisonstart stand der Paulussen-Cup des TUS Wagenfeld auf dem Programm. Die erste Herrenmannschaft verteidigte den Titel souverän und holte den Wanderpokal erneut nach Wetschen. Im Finale dominierten die Gäste den Gastgeber mit einem 4:0-Erfolg und setzten damit ein frühes Ausrufezeichen für die Hallensaison.

Eine Woche später sorgte das DH Hallenmasters am 27.12.25 in Rehden für ein echtes Fußballfest. Über 1.000 Zuschauer verfolgten die packenden Begegnungen der Oberliga-Teams. Die Wetschener Mannschaft erreichte erneut das Finale, musste sich dort aber dem SC Twistringen geschlagen geben.

Trotz der Niederlage überwogen die positiven Eindrücke: intensive Zweikämpfe, spektakuläre Tore und die lautstarke Unterstützung der Fans machten das Turnier zu einem Highlight der Hallensaison. Besonderer Applaus ging an die Fans aus Lembruch, die den Fanblockpreis gewannen.

Überraschungssieg in Twistringen

Beim Gemüse-Meyer-Cup in Twistringen trat ein gemischtes Team aus erster und zweiter Herrenmannschaft an. Die Wetschener spielten stark gegen namhafte Gegner wie den SC Twistringen, den TV Neuenkirchen und den FC Sulingen. Am Ende sicherte sich das Team den Turniersieg – ein Ergebnis, mit dem vor Turnierbeginn kaum jemand gerechnet hatte.

Blick nach vorne: Spielstuben-Cup in Dielingen

Die Hallensaison ist für den TSV Wetschen noch nicht abgeschlossen. Am 9. Januar startet die zweite Herrenmannschaft beim Spielstuben-Cup des TUS Dielingen. Turnierbeginn ist um 17:15 Uhr in der Sporthalle Dielingen.

Fokus auf die Rückrunde

Nach den Hallenturnieren richtet der TSV Wetschen den Blick wieder auf die Rückrunde in der Oberliga Niedersachsen. Die Mannschaften bereiten sich intensiv vor, um an die erfolgreichen Leistungen der Hallensaison anzuknüpfen.

Die Wetschener Fans können sich also auch in den kommenden Wochen auf packenden Fußball freuen – sowohl in der Halle als auch auf dem Feld.