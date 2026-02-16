TSV Wetschen trotzt dem Winter und blickt auf den Ligastart

Trotz der eingeschränkten Bedingungen absolvierte das Team zwei Testspiele erfolgreich. Gegen Rödinghausen setzte sich Wetschen mit 2:0 durch, am Mittwoch folgte ein 3:0-Erfolg bei GW Mühlen. Vor allem im ersten Durchgang in Mühlen wusste die Mannschaft zu überzeugen.

Ob der Ligastart wie geplant erfolgen kann, bleibt abzuwarten. Sollte der Spielbetrieb am kommenden Sonntag aufgenommen werden, wartet mit dem VfV Hildesheim auswärts direkt ein Schwergewicht der Oberliga Niedersachsen. Die Nachholtermine für die Heimspiele gegen SV Wilhelmshaven und SV Meppen II stehen derweil noch nicht fest.