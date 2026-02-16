Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSV Wetschen trotzt dem Winter und blickt auf den Ligastart
Oberligist absolviert eingeschränkte Vorbereitung und gewinnt zwei Testspiele
Der Winter hat den TSV Wetschen weiter fest im Griff. Selbst Kunstrasenplätze waren zuletzt eingefroren, ein regulärer Trainingsbetrieb unter freiem Himmel kaum möglich. Seit Mitte Januar verlegte der Oberligist einen Großteil seiner Einheiten in die Rehdener Dreifeldhalle sowie ins Fitnessstudio. Auch die Soccerhalle in Rahden wurde genutzt. Auf dem Platz stand die Mannschaft nur vereinzelt.
Trotz der eingeschränkten Bedingungen absolvierte das Team zwei Testspiele erfolgreich. Gegen Rödinghausen setzte sich Wetschen mit 2:0 durch, am Mittwoch folgte ein 3:0-Erfolg bei GW Mühlen. Vor allem im ersten Durchgang in Mühlen wusste die Mannschaft zu überzeugen.
Ob der Ligastart wie geplant erfolgen kann, bleibt abzuwarten. Sollte der Spielbetrieb am kommenden Sonntag aufgenommen werden, wartet mit dem VfV Hildesheim auswärts direkt ein Schwergewicht der Oberliga Niedersachsen. Die Nachholtermine für die Heimspiele gegen SV Wilhelmshaven und SV Meppen II stehen derweil noch nicht fest.
Bis dahin bleibt es für den TSV Wetschen dabei, flexibel auf die Witterungsbedingungen zu reagieren und die vorhandenen Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen.