TSV Wetschen startet in Egestorf in die Oberliga-Saison

Der TSV Wetschen beginnt seine erste Oberliga-Saison am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Für die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann ist es das erste Aufeinandertreffen mit dem etablierten Oberligisten, der in der Vergangenheit auch in der Regionalliga aktiv war. Anstoß ist um 15 Uhr.

Egestorf beendete die Vorsaison auf dem zwölften Tabellenplatz. Auffällig war dabei die Defensivleistung: Zwölf Partien beendete die Mannschaft von Trainer Boris Besovic ohne Gegentor – ein Spitzenwert in der Liga. Auch der TSV Wetschen setzte in der vergangenen Saison in der Landesliga auf eine stabile Abwehr und will diesen Ansatz in der neuen Spielklasse beibehalten.

Personell hat es bei den Gastgebern im Sommer Veränderungen gegeben. Mehrere Spieler aus der eigenen U19 des JFV Calenberger Land rückten in den Kader auf. Hinzu kamen zwei Nachwuchsspieler aus den U19-Teams von Eintracht Braunschweig und dem Halleschen FC. Mit einem Altersdurchschnitt von 23,1 Jahren zählt Egestorf zu den jüngeren Mannschaften der Oberliga Niedersachsen. Der TSV Wetschen geht optimistisch in die Partie und erwartet ein Duell auf Augenhöhe.