TSV Wetschen startet in die Rückrunden-Vorbereitung

Nach der Winterpause startet die erste Herrenmannschaft des TSV Wetschen am 13. Januar wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga Niedersachsen. Trainer und Spieler blicken motiviert auf die kommenden Wochen, in denen sowohl Kondition als auch Spielpraxis intensiv trainiert werden.
Schon wenige Tage nach dem Trainingsauftakt stehen die ersten Testspiele auf dem Programm: Am 18. Januar trifft das Team auswärts auf den SV Rödinghausen II, eine Woche später geht es zum SSV Jeddeloh.
Zwischen dem 30. Januar und dem 1. Februar steht ein Trainingslager auf dem Plan, um Taktik, Abstimmung und Fitness der Mannschaft weiter zu optimieren. Weitere Testspiele folgen am 7. Februar gegen die erste Herren des TV Dannenberg in Holdorf, bevor am 11. Februar der Kunstrasen-Cup gegen GW Mühlen 1. Herren ebenfalls in Holdorf ausgetragen wird.
Je nach Spielplan können am 14. und 15. Februar Nachholspiele oder das Finale bzw. das Spiel um Platz 3 beim Kunstrasen-Cup stattfinden.
Am 22. Februar beginnt die Rückrunde offiziell mit dem Auswärtsspiel in Hildesheim. Bis dahin dienen die Testspiele und das Trainingslager dazu, das Team auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Fans und Medien werden gebeten, aktuelle Änderungen im Vorbereitungsplan über die offiziellen Kanäle des TSV Wetschen im Blick zu behalten.