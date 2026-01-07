TSV Wetschen startet in die Rückrunden-Vorbereitung

Nach der Winterpause startet die erste Herrenmannschaft des TSV Wetschen am 13. Januar wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Oberliga Niedersachsen. Trainer und Spieler blicken motiviert auf die kommenden Wochen, in denen sowohl Kondition als auch Spielpraxis intensiv trainiert werden.

Schon wenige Tage nach dem Trainingsauftakt stehen die ersten Testspiele auf dem Programm: Am 18. Januar trifft das Team auswärts auf den SV Rödinghausen II, eine Woche später geht es zum SSV Jeddeloh.

Zwischen dem 30. Januar und dem 1. Februar steht ein Trainingslager auf dem Plan, um Taktik, Abstimmung und Fitness der Mannschaft weiter zu optimieren. Weitere Testspiele folgen am 7. Februar gegen die erste Herren des TV Dannenberg in Holdorf, bevor am 11. Februar der Kunstrasen-Cup gegen GW Mühlen 1. Herren ebenfalls in Holdorf ausgetragen wird.