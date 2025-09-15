– Foto: Horst Vogler

TSV Wetschen siegt in torreichem Heimspiel gegen Braunschweig Effizienz im Abschluss bringt verdiente drei Punkte – Goebel erneut mit starker Leistung

Der TSV Wetschen hat im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Beim 4:3-Erfolg am Sonntag präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann effektiv vor dem gegnerischen Tor und behielt in einer intensiven Schlussphase die Nerven.

Trotz starker Anfangsphase der Gäste gingen die Gastgeber früh in Führung. Moritz Raskopp traf in der 13. Minute nach Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel zur überraschenden Führung. Kurz darauf erhöhte Lennart Bors nach einem Fehler in der Braunschweiger Defensive auf 2:0 (17.). Zwar verkürzte Leonard Laatsch nur zwei Minuten später, doch der TSV blieb stabil und stellte durch Kyrylo Kozin nach einer Ecke von Julian Fehse auf 3:1 (36.). Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr TSV Wetschen Wetschen Eintracht Braunschweig E. Braunsch. II 4 3 Abpfiff + Video

Braunschweig drängt, Wetschen trifft

Direkt nach der Pause brachte Matteo Mazzone die Gäste erneut heran (47.). In der Folge drängte Braunschweig auf den Ausgleich, doch Torwart Lars Goebel hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel. In einer kritischen Phase setzte Wetschen das nächste Ausrufezeichen: Finn Raskopp behauptete sich auf der rechten Seite, legte quer auf Philip Kürble – 4:2 (58.). Zwar traf Schlothauer in der 85. Minute zum erneuten Anschluss, doch in der Nachspielzeit verteidigte Wetschen geschlossen und leidenschaftlich den knappen Vorsprung.