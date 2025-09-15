TSV Wetschen siegt in torreichem Heimspiel gegen Braunschweig

Der TSV Wetschen hat im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig II seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. Beim 4:3-Erfolg am Sonntag präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann effektiv vor dem gegnerischen Tor und behielt in einer intensiven Schlussphase die Nerven.
Trotz starker Anfangsphase der Gäste gingen die Gastgeber früh in Führung. Moritz Raskopp traf in der 13. Minute nach Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel zur überraschenden Führung. Kurz darauf erhöhte Lennart Bors nach einem Fehler in der Braunschweiger Defensive auf 2:0 (17.). Zwar verkürzte Leonard Laatsch nur zwei Minuten später, doch der TSV blieb stabil und stellte durch Kyrylo Kozin nach einer Ecke von Julian Fehse auf 3:1 (36.).
Braunschweig drängt, Wetschen trifft
Direkt nach der Pause brachte Matteo Mazzone die Gäste erneut heran (47.). In der Folge drängte Braunschweig auf den Ausgleich, doch Torwart Lars Goebel hielt seine Mannschaft mit mehreren Paraden im Spiel.
In einer kritischen Phase setzte Wetschen das nächste Ausrufezeichen: Finn Raskopp behauptete sich auf der rechten Seite, legte quer auf Philip Kürble – 4:2 (58.). Zwar traf Schlothauer in der 85. Minute zum erneuten Anschluss, doch in der Nachspielzeit verteidigte Wetschen geschlossen und leidenschaftlich den knappen Vorsprung.
Goebel als Rückhalt
Erneut war Keeper Lars Goebel ein zentraler Faktor für den Erfolg. Trotz dreier Gegentore zeigte er in entscheidenden Momenten starke Reflexe und wurde zum sicheren Rückhalt.
Mit dem Sieg verbessert sich der TSV Wetschen auf Rang zwölf der Oberliga Niedersachsen. Die Zweitvertretung von Eintracht Braunschweig bleibt mit drei Punkten im Tabellenkeller.
TSV Wetschen – Eintracht Braunschweig II 4:3
TSV Wetschen: Lars Goebel, Joshua Heyer (71. Til Jarne Lohaus), Finn Raskopp, Timo Hibbeler, Kyrylo Kozin, Julian Fehse, Lennart Greifenberg (82. Aljoscha Wilms), Lennart Bors (77. Justus Frederik Treseler), Moritz Raskopp (77. Hannes Fiedler), Alen Suljevic (62. Maris Thiry), Philip-Pascal Kürble - Trainer: Artur Zimmermann
Eintracht Braunschweig II: Emil Strauch, Maxim Root (67. Enes Gündüz), Jakob Benstead, Andrej Schlothauer, Raffael Ziegele, Robin Placinta (46. Mason Grumbach), Leonard Laatsch, Basim El-Haj (82. Kacper Szczerba), Jona Renner (46. Marvin Awuah), Hugo Luis Afonso, Marcel Reim (32. Matteo Mazzone) - Trainer: Fabian Adelmann
Schiedsrichter: Nick Bichler - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Moritz Raskopp (12.), 2:0 Lennart Bors (17.), 2:1 Leonard Laatsch (19.), 3:1 Kyrylo Kozin (36.), 3:2 Matteo Mazzone (47.), 4:2 Philip-Pascal Kürble (58.), 4:3 Andrej Schlothauer (85.)