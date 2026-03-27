TSV Wetschen sichert sich die Zusage von drei Leistungsträgern

Für die kommende Spielzeit beim TSV Wetschen haben drei zentrale Spieler ihre Zusage gegeben und bleiben dem Verein unabhängig von der Liga treu. Ein deutliches Signal für Zusammenhalt und langfristige Planung.

Der TSV Wetschen kann auch in der kommenden Saison auf die Unterstützung von drei seiner wichtigsten Spieler zählen. Lars Goebel sowie zwei weitere Leistungsträger haben ihre Zusage für die nächste Spielzeit gegeben – unabhängig davon, in welcher Liga der Verein antreten wird.

Diese Entscheidung setzt ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und unterstreicht die Identifikation der Spieler mit dem Verein. Gleichzeitig sorgt sie für Stabilität und Planungssicherheit für die sportliche Führung.