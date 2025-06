TSV Wetschen II verpasst Pokal-Coup nur knapp

Der TSV Wetschen II (2. Kreisklasse) hat das Finale um den Kreispokal verloren. Gegen den favorisierten TuS Barenburg (Kreisliga) musste sich das Team von Trainer Sascha Hegerfeld am Samstag mit 0:2 geschlagen geben. Dennoch: Nach einem intensiven, leidenschaftlich geführten Spiel und einer insgesamt erfolgreichen Saison überwogen bei den Wetschenern am Ende Stolz und Zuversicht.

Die Entscheidung fiel spät. In der 83. Minute brachte Tim Riekmann den TuS Barenburg nach einem der vielen gefährlichen Standardsituationen in Führung. Als der TSV in der Nachspielzeit alles nach vorne warf, machte TuS-Kapitän Niklas Meyer mit einem Konter zum 2:0-Endstand (90.+8) alles klar.

Rund 800 Zuschauer in Holzhausen-Bahrenborstel bildeten eine würdige Kulisse für dieses Endspiel und sorgten für echte Pokalatmosphäre. Der TuS Barenburg durfte am Ende jubeln – und feierte den verdienten Titelgewinn.

Für den TSV Wetschen II endet die Saison trotz des verpassten Pokaltriumphs mit einem großen Erfolg: Der Meistertitel in der 2. Kreisklasse Süd bedeutet den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Dort will das Team ab der neuen Spielzeit für Furore sorgen – und mit der gezeigten Leidenschaft ist dem TSV in der kommenden Saison einiges zuzutrauen.