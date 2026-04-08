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TSV Wetschen II setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie
Trainerduo Tenti und Hegerfeld verlängert – Aufstieg in die Kreisliga bleibt das klare Ziel
Beim TSV Wetschen II sind frühzeitig wichtige personelle Weichen gestellt worden: Das Trainerduo um Ricardo Tenti und Sascha Hegerfeld wird auch in der kommenden Spielzeit die Verantwortung für die zweite Herrenmannschaft tragen. Beide Übungsleiter haben ihre Zusage gegeben und sorgen damit für Kontinuität im sportlichen Bereich.
Unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison bleibt die Konstellation an der Seitenlinie bestehen. Der Verein kann somit sowohl im Falle eines Aufstiegs als auch bei einem Verbleib in der 1. Kreisklasse langfristig planen.
Im sportlichen Fokus steht dennoch ein ambitioniertes Ziel: Der Sprung in die Kreisliga zur Saison 2026/27. Dafür muss die Mannschaft in den verbleibenden Partien der aktuellen Spielzeit die notwendigen Punkte einfahren. Die Verantwortlichen setzen dabei weiterhin auf die Arbeit des bewährten Trainerduos, das die Entwicklung der Mannschaft auch über den Sommer hinaus begleiten wird.