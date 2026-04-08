TSV Wetschen II setzt auf Kontinuität an der Seitenlinie

Unabhängig vom Ausgang der laufenden Saison bleibt die Konstellation an der Seitenlinie bestehen. Der Verein kann somit sowohl im Falle eines Aufstiegs als auch bei einem Verbleib in der 1. Kreisklasse langfristig planen.

Im sportlichen Fokus steht dennoch ein ambitioniertes Ziel: Der Sprung in die Kreisliga zur Saison 2026/27. Dafür muss die Mannschaft in den verbleibenden Partien der aktuellen Spielzeit die notwendigen Punkte einfahren. Die Verantwortlichen setzen dabei weiterhin auf die Arbeit des bewährten Trainerduos, das die Entwicklung der Mannschaft auch über den Sommer hinaus begleiten wird.