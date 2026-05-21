TSV Wetschen holt Nachwuchsspieler Gören Mittelfeldtalent wechselt aus der U19 von Preußen Espelkamp zum Oberliga-Absteiger von red · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der TSV Wetschen treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran. Mit Mirhan Gören verpflichtet der Verein einen jungen Mittelfeldspieler, der künftig seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln soll.

Der TSV Wetschen hat mit Mirhan Gören einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit vorgestellt. Der Nachwuchsspieler wechselt aus der U19 von Preußen Espelkamp nach Wetschen und soll dort künftig den Schritt in den Herrenfußball vollziehen. Der zentrale Mittelfeldspieler wurde unter anderem beim JFV sowie bei BW Lohne ausgebildet, ehe er zuletzt in Espelkamp aktiv war. Nun folgt der nächste Entwicklungsschritt beim TSV.

Gören selbst sieht in dem Wechsel vor allem eine sportliche Perspektive: „Ich habe mich für den TSV entschieden, weil ich den Verein und die Spieler schon gut kenne und mich hier gut weiterentwickeln kann.“ Auch der künftige Trainer Andre Klanke äußerte sich positiv über den Neuzugang. Der Coach bescheinigte dem jungen Mittelfeldspieler einen überzeugenden Eindruck in den bisherigen Trainingseinheiten und hob insbesondere dessen Flexibilität sowie seine Bereitschaft hervor, sich im Herrenbereich weiterzuentwickeln.