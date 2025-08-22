TSV Wetschen gastiert zum Flutlichtspiel im Jadestadion

Am Freitagabend steht für den TSV Wetschen ein besonderes Spiel im Kalender. Unter Flutlicht tritt die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann beim SV Wilhelmshaven an. Anstoß im traditionsreichen Jadestadion ist um 20 Uhr. Für den Oberliga-Aufsteiger ist es nach dem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen Holthausen-Biene die nächste Bewährungsprobe.

Der Gegner gehört zu den ambitionierten Teams der Liga. Nach dem Aufstieg im Vorjahr und einem elften Tabellenplatz in der vergangenen Saison hat der SV Wilhelmshaven im Sommer personell aufgerüstet. Mit Yanni Regäsel, ehemals Eintracht Frankfurt, und Marcel Gottschling, zuletzt Waldhof Mannheim, verpflichtete der Verein erfahrene Spieler mit höherklassiger Vergangenheit. Hinzu kam Conor Gnerlich vom SSV Jeddeloh II. Unter dem neuen Trainer David Jahdadic strebt der SVW mittelfristig die Rückkehr in die Regionalliga an.

Der TSV Wetschen geht mit Selbstvertrauen in die Partie, weiß aber um die Schwere der Aufgabe. „Wir müssen von Beginn an hellwach sein und unsere eigenen Stärken einbringen“, lautet die Vorgabe. Nach der Niederlage zum Auftakt in Egestorf und dem klaren Heimerfolg zuletzt will der Aufsteiger in Wilhelmshaven erneut seine Oberliga-Tauglichkeit unter Beweis stellen.

Tabelle

1. SV Meppen II 2 2-0-0 6:2 6

2. MTV Wolfenbüttel (Auf) 2 2-0-0 5:2 6

3. SV Wilhelmshaven 2 1-1-0 2:0 4

4. SV Atlas Delmenhorst 1 1-0-0 5:1 3

5. Heeslinger SC 1 1-0-0 5:1 3

6. BSV Schwarz-Weiß Rehden 2 1-0-1 5:2 3

7. TSV Wetschen (Auf) 2 1-0-1 5:2 3

8. SC Spelle-Venhaus 2 1-0-1 4:4 3

9. FC Verden 04 2 1-0-1 2:2 3

10. Lüneburger Sport-Klub Hansa (Auf) 2 1-0-1 4:5 3

11. VfV Borussia 06 Hildesheim 2 1-0-1 4:6 3

12. 1. FC Germania Egestorf-Langreder 2 1-0-1 2:4 3

13. TuS Bersenbrück 2 0-1-1 1:3 1

14. USI Lupo Martini Wolfsburg 2 0-0-2 1:6 0

15. Eintracht Braunschweig II 2 0-0-2 1:6 0

16. SV Holthausen Biene (Auf) 2 0-0-2 1:7 0