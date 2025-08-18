TSV Wetschen feiert furiosen Einstand vor heimischem Publikum

Der TSV Wetschen hat sein erstes Oberliga-Heimspiel eindrucksvoll gewonnen. Gegen den SV Holthausen-Biene setzte sich die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann am Freitagabend mit 5:1 durch und zeigte eine deutliche Reaktion auf die unglückliche Auftaktniederlage in Egestorf.

Von Beginn an bestimmte der Aufsteiger das Geschehen. Bereits in der vierten Minute gingen die Gastgeber durch ein Eigentor von René Hillebrand in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Moritz Raskopp auf 2:0 (10.), ehe Lennart Bors nach knapp einer Viertelstunde zum 3:0 traf (23.). Weitere Möglichkeiten ließ Wetschen in einer einseitigen ersten Halbzeit ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel kam Holthausen-Biene stärker auf und verkürzte durch Bennet Thelen auf 3:1 (64.). Der TSV fand jedoch schnell die passende Antwort: Raskopp sorgte mit seinem zweiten Treffer für die Vorentscheidung (70.). In der Nachspielzeit setzte Neuzugang Tamino Köhler den Schlusspunkt zum 5:1 (90.+2).

Mit dem deutlichen Erfolg verschaffte sich Wetschen früh Selbstvertrauen in der neuen Spielklasse. Bereits am kommenden Freitag wartet das nächste Auswärtsspiel: Im Jadestadion trifft der Aufsteiger auf den SV Wilhelmshaven.