TSV Wetschen erneut als „Mannschaft des Jahres 2025“ nominiert

Der TSV Wetschen ist bei der Sportlerwahl 2025 im Landkreis Diepholz erneut als „Mannschaft des Jahres“ nominiert worden. Nach Nominierungen in den Jahren 2022 und 2023 ist der Verein damit zum dritten Mal insgesamt in dieser Kategorie vertreten – eine besondere Anerkennung für die sportlichen Leistungen, den starken Teamgeist und das Engagement im Verein.

Die Abstimmung läuft seit dem 10. Januar und endet am 17. Januar. Alle Sport- und Vereinsfreunde sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und den TSV Wetschen auf Platz 1 zu wählen. Im Rahmen der Sportlerwahl wurde der Verein zudem ausführlich auf den Lokalsportseiten der Kreiszeitung vorgestellt.

Die erneute Nominierung ist eine große Würdigung für die Arbeit des TSV Wetschen auf und neben dem Platz. Für alle Fans heißt es: Abstimmen und die Blau-Gelben auf Platz 1 bringen.