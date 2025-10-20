– Foto: Horst Vogler

TSV Wetschen erkämpft spektakuläres 3:3 beim Spitzenreiter Aufsteiger zeigt große Moral und trotzt zwei Rückständen – Treseler trifft zum verdienten Ausgleich

Mit einer kämpferischen und spielerisch überzeugenden Leistung hat der TSV Wetschen am Sonnabend beim Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst ein 3:3 (1:2) erkämpft. In einem hochintensiven Oberliga-Duell bewies die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann große Moral, glich zweimal Rückstände aus und belohnte sich nach 96 Minuten mit einem Punkt, der sich fast wie ein Sieg anfühlte.

Vor 740 Zuschauern im Stadion Düsternort begann der TSV mit hohem Pressing und viel Laufbereitschaft. Bereits nach einer halben Stunde wurden die Gäste für ihren Mut belohnt: Nach starker Kombination über Alen Suljevic und Lennart Bors traf Moritz Raskopp per Vollspann zum 1:0 (33.). Der Tabellenführer reagierte prompt und drehte die Partie durch einen Doppelschlag von Steffen Rohwedder (38., 40.) noch vor der Pause. Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr SV Atlas Delmenhorst SV Atlas Del TSV Wetschen Wetschen 3 3 Abpfiff

Nur Sekunden nach Wiederbeginn sorgte eine scharfe Hereingabe von Bors, die unglücklich abgefälscht wurde, für das 2:2 (46.). Doch Atlas nutzte eine Standardsituation zur erneuten Führung durch einen Kopfballtreffer in der 57. Minute. Trotz des erneuten Rückschlags und der Verletzung von Torjäger Moritz Raskopp, der nach einem Kopfballduell ausgewechselt werden musste, blieb der TSV unbeeindruckt. Joker Justus Treseler traf in der 72. Minute nach Vorarbeit von Lennart Greifenberg überlegt zum 3:3. In der Schlussphase rettete Ersatztorwart Chris Timke, der den verreisten Lars Goebel vertrat, mit mehreren Paraden das Remis.