TSV Wetschen erkämpft spektakuläres 3:3 beim Spitzenreiter

Mit einer kämpferischen und spielerisch überzeugenden Leistung hat der TSV Wetschen am Sonnabend beim Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst ein 3:3 (1:2) erkämpft. In einem hochintensiven Oberliga-Duell bewies die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann große Moral, glich zweimal Rückstände aus und belohnte sich nach 96 Minuten mit einem Punkt, der sich fast wie ein Sieg anfühlte.
Vor 740 Zuschauern im Stadion Düsternort begann der TSV mit hohem Pressing und viel Laufbereitschaft. Bereits nach einer halben Stunde wurden die Gäste für ihren Mut belohnt: Nach starker Kombination über Alen Suljevic und Lennart Bors traf Moritz Raskopp per Vollspann zum 1:0 (33.). Der Tabellenführer reagierte prompt und drehte die Partie durch einen Doppelschlag von Steffen Rohwedder (38., 40.) noch vor der Pause.
Nur Sekunden nach Wiederbeginn sorgte eine scharfe Hereingabe von Bors, die unglücklich abgefälscht wurde, für das 2:2 (46.). Doch Atlas nutzte eine Standardsituation zur erneuten Führung durch einen Kopfballtreffer in der 57. Minute.
Trotz des erneuten Rückschlags und der Verletzung von Torjäger Moritz Raskopp, der nach einem Kopfballduell ausgewechselt werden musste, blieb der TSV unbeeindruckt. Joker Justus Treseler traf in der 72. Minute nach Vorarbeit von Lennart Greifenberg überlegt zum 3:3. In der Schlussphase rettete Ersatztorwart Chris Timke, der den verreisten Lars Goebel vertrat, mit mehreren Paraden das Remis.
Atlas-Trainer Key Riebau zeigte sich beeindruckt: „Wetschen war heute die bessere Mannschaft. Wir können froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt behalten haben.“ Auch TSV-Coach Artur Zimmermann war stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben ein sehr starkes Spiel gemacht. Mit etwas mehr Konsequenz wäre hier sogar mehr drin gewesen.“
Mit dem Punktgewinn beim Aufstiegsfavoriten untermauert der TSV Wetschen seine Konkurrenzfähigkeit in der Oberliga Niedersachsen. Nach elf Spieltagen steht das Team mit elf Punkten auf Rang 13, zeigt jedoch, dass es auch gegen die Spitzenmannschaften der Liga bestehen kann.
SV Atlas Delmenhorst – TSV Wetschen 3:3
SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Linus Urban, Dylan Burke, Ibrahim Temin, Daniel Hefele, Josip Tomic (57. Timon-Julian Widiker), Dinand Gijsen (57. Lamine Diop), Sven Lameyer, Justin Dähnenkamp (57. Nico Poplawski), Steffen Rohwedder - Trainer: Key Riebau
TSV Wetschen: Chris Timke, Joshua Heyer, Maris Thiry, Finn Raskopp, Timo Hibbeler, Julian Fehse, Lennart Greifenberg, Lennart Bors, Moritz Raskopp (62. Justus Frederik Treseler), Alen Suljevic (85. Aljoscha Wilms), Philip-Pascal Kürble - Trainer: Artur Zimmermann
Schiedsrichter: Leon Kocherscheid (Wolfsburg) - Zuschauer: 740
Tore: 0:1 Moritz Raskopp (35.), 1:1 Steffen Rohwedder (40.), 2:1 Steffen Rohwedder (43.), 2:2 Lennart Bors (48.), 3:2 Sven Lameyer (57.), 3:3 Justus Frederik Treseler (72.)