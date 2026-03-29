 2026-03-25T14:09:28.761Z

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TSV Wetschen bindet weitere Schlüsselspieler langfristig

Heyer, Hibbeler und Marten setzen klares Zeichen für Kontinuität

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Reinhard Rehkamp

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Oberliga Niedersachs.
Wetschen
Timo Hibbeler
Timo Hibbeler
Lukas Heyer
Lukas Heyer
Nicolas Marten

Der TSV Wetschen kann auch für die kommende Saison auf zentrale Akteure bauen. Mit Lukas Heyer, Kapitän Timo Hibbeler und Nachwuchstalent Nico Marten bleiben drei wichtige Spieler dem Verein erhalten.

Der TSV Wetschen treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und kann dabei auf drei wichtige Personalentscheidungen bauen. Mit Lukas Heyer, Timo Hibbeler und Nico Marten haben drei zentrale Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben.

Für Lukas Heyer bedeutet die Verlängerung eine besondere Marke: Er geht bereits in sein 13. Jahr im Trikot des TSV Wetschen und zählt damit zu den prägenden Figuren der jüngeren Vereinsgeschichte. Seine Erfahrung und Identifikation mit dem Verein machen ihn weiterhin zu einer wichtigen Stütze im Kader.

Kapitän Timo Hibbeler wird der Mannschaft aufgrund einer Knieverletzung zwar noch länger fehlen, bleibt dem Verein jedoch erhalten. Gerade vor diesem Hintergrund hat seine Zusage eine besondere Bedeutung. Der TSV setzt weiterhin auf seine Führungsqualitäten und hofft auf eine Rückkehr im weiteren Saisonverlauf.

Mit Nico Marten konnte zudem ein vielversprechendes Talent langfristig gebunden werden. Der junge Mittelfeldspieler, der erst im Winter zum Team gestoßen ist, überzeugte bereits in seinen ersten Einsätzen und soll auch künftig eine wichtige Rolle in der sportlichen Entwicklung einnehmen.

Die Verlängerungen unterstreichen den eingeschlagenen Weg des TSV Wetschen, auf Kontinuität und Identifikation zu setzen. Mit erfahrenen Kräften und aufstrebenden Spielern sieht sich der Verein gut aufgestellt für die kommende Saison.