TSV Wetschen bindet weitere Schlüsselspieler langfristig

Der TSV Wetschen treibt seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit weiter voran und kann dabei auf drei wichtige Personalentscheidungen bauen. Mit Lukas Heyer, Timo Hibbeler und Nico Marten haben drei zentrale Spieler ihre Zusage für die neue Saison gegeben.

Für Lukas Heyer bedeutet die Verlängerung eine besondere Marke: Er geht bereits in sein 13. Jahr im Trikot des TSV Wetschen und zählt damit zu den prägenden Figuren der jüngeren Vereinsgeschichte. Seine Erfahrung und Identifikation mit dem Verein machen ihn weiterhin zu einer wichtigen Stütze im Kader.