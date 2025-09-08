TSV West hat noch Luft nach oben

Das erste Spiel in der neuen Saison erfolgreich hinter sich gebracht hat der TSV West. Allerdings mussten die Brucker Gastgeber gegen die zweite Mannschaft des FC Eichenau mächtig kämpfen, um zu einem 3:2 (2:2)-Erfolg zu kommen.

Die Treffer für den TSV erzielten Vasileios Bekos sowie zweimal Abass Ouro-Bodi, der mit Cengizhan Tümtürk das Spielertrainer-Duo bildet. Für die Eichenauer konnten Noah Szantho von Radnoth und Richard Jackes vor der Pause zweimal ausgleichen.

Dass die Westkicker seit gefühlt ewigen Zeiten keine Spielpraxis gehabt hatten, war lange Zeit kaum zu spüren. Jedenfalls starteten die Gastgeber offensiv- und einsatzfreudig in die Partie. Davon war der FCE erst einmal so beeindruckt, dass er den Bruckern den frühen Führungstreffer mit einem groben Abwehrschnitzer förmlich auflegte.

Freilich erwies sich das für die Eichenauer auch als Wachmacher. Mit zunehmender Dauer kamen sie dank ihrer technisch recht gepflegten Spielanlage immer besser in die Partie und nach einer guten halben Stunde zum Ausgleich. Der wiederum eröffnete einen Schlagabtausch, der aber teilweise erhebliche defensive Schwächen bei West offenlegte. „Offensiv haben unsere Rädchen auf jeden Fall besser gegriffen“, gestand Spielertrainer Abass Ouro-Bodi nach dem Schlusspfiff ein. Man habe die Eichenauer zudem zeitweise ein wenig auf die leichte Schulter genommen.

Davon konnte dann im zweiten Durchgang keine Rede mehr sein, auch wenn sich das Bild aus den ersten 45 Minuten wiederholte. Dem offensiv positiven Zeichen des 3:2 folgte ab etwa Mitte der zweiten Hälfte ein schleichender Rückzug in die eigene Hälfte. So richtig gefährlich wurde es vor dem Gästetor nur noch einmal.

„Mit jeder Minute mehr haben wir gemerkt, dass wir konditionell noch aufholen müssen“, so Abass Ouro-Bodi. Immer wieder hatten Westspieler mit Krämpfen zu kämpfen. Die zweite Garnitur des FC Eichenau nutzte das zu mehr Ballbesitz, wirkte dabei aber zu verspielt. So richtig Druck auf das Brucker Tor bekamen sie erst in der knapp achtminütigen Nachspielzeit. Ecke um Ecke, Flanke und Flanke brachten sie in den Strafraum. Doch Westkeeper Okan Celebi und seine Vorderleute retteten das Gefühl bis zum Schlusspfiff, dass der Spielertrainer so beschrieb: „Wir sind über den Sieg sehr glücklich.“