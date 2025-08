– Foto: Georg Fischer

TSV Wertingen weiter ohne Tor – Remis gegen Wörnitzstein-Berg Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Nord Wertingen Wörnitzstein

Auch im dritten Saisonspiel bleibt der TSV Wertingen ohne eigenen Treffer – immerhin sicherten sich die Zusamstädter beim 0:0 gegen den SV Wörnitzstein-Berg den ersten Punkt der noch jungen Bezirksliga-Saison. In einer über weite Strecken zähen Begegnung mit vielen Ungenauigkeiten und wenig Spielfluss enttäuschten beide Teams insbesondere im Offensivspiel. Eine frühe Rote Karte gegen die Heimelf sorgte zudem für eine Wendung im Spielverlauf, aus der die Gäste jedoch keinen Profit schlagen konnten. Bereits vor Spielbeginn war der Druck auf beide Mannschaften spürbar: Weder der TSV noch die Gäste aus Donauwörth hatten in den ersten beiden Partien punkten können. TSV-Trainer Uli Bunk forderte daher eine Steigerung in puncto Effizienz – seine Elf begann engagiert und hatte schon früh gute Möglichkeiten: In der 2. Minute wurde ein Schuss von Max Knöpfle nach einer Ecke geblockt, wenig später köpfte Maximilian Beham knapp am Tor vorbei.

Wertingen beginnt druckvoll – dann folgt der Schock In der ersten halben Stunde kontrollierte Wertingen das Spielgeschehen und ließ Ball und Gegner laufen, ohne jedoch entscheidend in den Strafraum vorzudringen. Die Gäste standen tief und agierten äußerst zurückhaltend, hatten im Spielaufbau große Probleme. Doch dann kam es zur Schlüsselszene des Spiels: Nach einem fatalen Fehler im Spielaufbau sah Co-Spielertrainer Andreas Kotter in der 30. Minute wegen einer Notbremse glatt Rot – eine zweifellos harte, aber vertretbare Entscheidung.