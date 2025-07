TSV Wertingen verpatzt Bezirksliga-Auftakt gegen eiskalte Dinkelscherb Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Nord Wertingen Dinkelscher.

Der TSV Wertingen hat den Start in die neue Bezirksligasaison 2025/26 deutlich verpatzt. Vor heimischer Kulisse auf dem Judenberg unterlag das Team von Neu-Trainer Uli Bunk dem TSV Dinkelscherben mit 0:3. Dabei machten vor allem die gnadenlose Effektivität der Gäste und die eigene Chancenverwertung den Unterschied. Schon früh zeichnete sich ab, dass es ein schwerer Nachmittag für die neuformierte Wertinger Mannschaft werden würde. Nach einer ereignisreichen Anfangsphase gingen die Gäste durch einen Doppelschlag von Felix Rost in Führung. Beide Treffer (13. und 17. Minute) fielen nach Standardsituationen, jeweils per Kopfball, jeweils nach Flanken von Julian Kugelbrey – eine Paradedisziplin der Dinkelscherbener an diesem Tag. Wertingens Keeper Lucas Müller, der den Vorzug vor Neuzugang Moritz Bschorer erhielt, verhinderte in dieser Phase mit mehreren Glanzparaden noch Schlimmeres.

Dabei hatten die Wertinger durchaus ihre Chancen. Direkt nach dem 0:1 hatte Benedikt Chromik den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Gästetorwart und ein Abwehrbein retteten in höchster Not (14.). Auch in der zweiten Halbzeit war es Müller, der seine Mannschaft mit starken Paraden gegen Rost (56.) und Kubina (70.) vor einem höheren Rückstand bewahrte. Offensiv fehlte den Hausherren jedoch die letzte Konsequenz: Christoph Müller verpasste nach schöner Vorarbeit von Knöpfle und Neukirchner den möglichen Anschluss (64.). In der Schlussphase machte Dinkelscherben dann endgültig den Deckel drauf: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau konterte der TSV eiskalt. Thomas Kubina bediente Rost, der mit seinem dritten Treffer des Tages (76.) alles klar machte.