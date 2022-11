TSV Wertingen marschiert weiter - Prestel mit vier Torbeteiligungen

Der TSV Wertingen feiert einen überraschend deutlichen Sieg gegen den FC Stätzling, dessen Verantwortliche vor der Saison noch vom Aufstieg sprachen. Christoph Prestel erwischte einen Sahnetag und war an allen vier Wertinger Treffern beteiligt. Der heimische TSV ging früh in Führung. Nach einem langen Ball von Florian Heiß auf Christoph Prestel zog dieser aus 18 Metern ab. Stätzlings Keeper Hartmann wehrte nach vorne ab, Christoph Müller stand goldrichtig und köpfte ein. Die einzig wirkliche Großchance des FC Stätzling im gesamten Spiel ereignete sich in der 18. Minute. Erst scheiterte Simon Adldinger, nachdem er zu lang zögerte, an Wertingens Schlussmann Sandro Scherl. Den Nachschuss setzte Mert Sert knapp am Tor vorbei. Kurz vor dem Pausenpfiff spitzelte Wertingens Kapitän Maximilian Beham den Ball ins Tor, doch der Treffer wurde zurückgenommen. Das Schiedsrichtergespann entschied auf Abseits, obwohl der Torschütze klar nicht im Abseits stand und ein anderer Wertinger, der sich in der strafbaren Zone befand deutlich nicht eingriff. Wertingen war auch im zweiten Durchgang die bessere und bissigere Mannschaft. Nach einer guten Stunde erhöhte der TSV auf 2:0. Eine Freistoßflanke von Prestel konnte Keeper Hartmann nicht festhalten und Alexander Wiedemann drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Nur acht Minuten später das 3:0. Erneut kam eine Flanke von Prestel gefährlich. Florian Heiß stieg am höchsten und köpfte ein. Wertingen erarbeitete sich weitere Chancen, dominierte das Spiel und bekam auch noch einen Elfmeter zugesprochen. Eine Ecke köpfte Manuel Rueß gut aufs Tor, Stätzlings Manuel Tutschka wehrte als Feldspieler per Hand auf der Linie ab. Folgerichtig gab es Platzverweis für Tutschka und Strafstoß für Wertingen. Den Elfmeter von Beham konnte Hartmann allerdings parieren. Ein weiterer Wertinger Treffer sollte dennoch folgen und diesmal belohnte sich Prestel selbst. Ein scharfer Ball des Mittelfeldspielers von der linken Seite rutschte direkt ins lange Eck zum 4:0 Endstand durch. Die unglücklichste Figur machte Schiedsrichter Christof Paulus in der letzten Spielminute. Nach einem Foulspiel kurz vor dem Strafraum von Max Knöpfle entschied Paulus auf letzter Mann und glatt rot. Eine überzogene Entscheidung, da noch zwei Wertinger in unmittelbarer Nähe hätten eingreifen können. Ärgerlich für den TSV und Knöpfle, der aufgrund dieser Entscheidung bei klarem Spielstand in letzter Minute jetzt wohl mindestens für das nächste Spiel gesperrt wird.

Tore: 1:0 Müller (6.), 2:0 Wiedemann (62.), 3:0 Heiß (71.), 4:0 Prestel (84.)

Bes. Vorkomn.: Rote Karte: Stätzling: Tutschka (80.), Wertingen: Knöpfle (90. +1.) Gehaltener Elfmeter: Beham scheitert an Hartmann