TSV Wertingen bleibt auch im Derby sieglos – TSV Meitingen siegt

Es war angerichtet für ein Derby voller Leidenschaft, doch am Ende stand der TSV Wertingen erneut mit leeren Händen da. Vor stimmungsvoller Kulisse setzte sich der TSV Meitingen im Bezirksliga-Duell klar mit 3:0 (2:0) durch und untermauerte seine Rolle als Favorit. Während die Gäste jubeln durften, steckt Wertingen weiter tief im Tabellenkeller fest. Schon nach 19 Minuten musste Wertingen den ersten Nackenschlag hinnehmen. Nach starker Vorarbeit von Mateo Duvnjak traf Emanuel Zach aus zentraler Position zum 0:1 – sein erster Saisontreffer. Der Treffer gab Meitingen Sicherheit, während die Hausherren um Spielkontrolle kämpften. Zwar hatte Wertingen durch Benedikt Chromik und Agan Neziri eine verheißungsvolle Szene (13.), doch insgesamt waren die Gäste das aktivere Team. Kurz vor der Pause wurde es dann kurios: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wollte Florian Eising eigentlich klären, traf den Ball aber so unglücklich, dass er im hohen Bogen über Keeper Bschorer ins eigene Netz segelte – 0:2 (45.+3). Mit hängenden Köpfen ging Wertingen in die Kabine. Nach Wiederanpfiff brachte Trainer Uli Bunk gleich drei neue Spieler, um frischen Schwung zu erzeugen. Tatsächlich zeigten die Wertinger mehr Offensivdrang. Doch mitten in diese Phase setzte Meitingen den entscheidenden Stich: Erneut war Duvnjak der Initiator, diesmal bediente er Tobias Meitinger, der sich im Strafraum durchsetzte und ins kurze Eck traf – 0:3 (54.).

Damit war die Partie im Grunde entschieden. Kurz darauf schwächte sich Meitingen selbst, als Raphael Mahler nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste (60.). Dadurch dass die Gäste in Unterzahl agieren mussten, war es nun Wertingen, die das Spiel bestimmten und drängten. In einer furiosen Viertelstunde erspielten sich die Gastgeber gleich mehrere Großchancen. Heiß (62.), Rueß (64., 66.) und Müller (68.) scheiterten aber allesamt am überragenden Meitinger Torhüter Patrick Schmitt, der mit spektakulären Paraden den klaren Vorsprung festhielt. Selbst in der Schlussphase, als Chromik per Kopf nur knapp über das Tor köpfte (90.+1), wollte der Ehrentreffer nicht mehr fallen. Der TSV Meitingen siegte verdient dank größerer Effektivität und individueller Klasse. Vor allem Duvnjak als Vorbereiter und Torhüter Schmitt ragten heraus. Wertingen dagegen offenbarte erneut die bekannten Schwächen: zu fehleranfällig in der Defensive, zu harmlos vor dem Tor. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Bunk weiterhin ohne Sieg und steckt tief im Abstiegskampf.