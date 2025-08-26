TSV Wernau mit 12:0-Torfeuerwerk, Türkspor Heidenheim mit irrem 6:5

TSV Wernau – FV Plochingen II 12:0

Der TSV Wernau ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und eröffnete das Schützenfest früh. Dennis Blattner traf in der 10. Minute zum 1:0 und legte in der 16. Minute das 2:0 nach. Kurz darauf erhöhte Maurice Bastasic in der 19. Minute. Blattner war anschließend erneut zur Stelle und markierte in der 37. und 44. Minute zwei weitere Treffer, womit er bereits vier Tore auf dem Konto hatte. Nach der Pause legte Blattner in der 56. Minute sogar noch einen fünften Treffer nach. Nur eine Minute später baute Bastasic die Führung auf 7:0 aus und erzielte in der 65. Minute seinen dritten Treffer. Philipp Skala (73.) und Nils Gelewski (85.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Martin Notz (87.) und Manuel Denzinger (89.) den 12:0-Endstand perfekt machten.

SC Altbach – VfB Oberesslingen/Zell 2:2

Altbach erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute durch Ercem Salman in Führung. Noch vor der Pause glich Niklas Sticher in der 45. Minute aus. Direkt nach Wiederanpfiff drehte Okan Turp mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 51. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Altbach gab sich aber nicht geschlagen und wurde in der Schlussphase belohnt: Emre Yildirim verwandelte in der 88. Minute einen Strafstoß zum 2:2.

SG Eintracht Sirnau – FV Spfr Neuhausen II 2:3

Neuhausen begann stark und ging durch Leon Heck in der 10. Minute in Führung. Wenig später legte Philipp Weber per Handelfmeter in der 27. Minute nach. Doch Sirnau schlug zurück: Jonas Weißenborn traf in der 34. Minute per Strafstoß zum 1:2. Kurz nach der Pause erzielte Laurin Gschwendtner in der 48. Minute den Ausgleich. Die Gäste hatten jedoch das letzte Wort: Eric Tambe Ayuk sorgte in der 73. Minute mit dem 2:3 für die Entscheidung.

TSV Wendlingen – TSV Deizisau 2:1

Vor 65 Zuschauern brachte Daniel Geigle den TSV Wendlingen in der 43. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten später gelang Adrian Dodaj der Ausgleich für Deizisau (45.). In der 55. Minute war es erneut Geigle, der mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand markierte.

TSV Notzingen – TV Unterboihingen 1:4

Die Gäste starteten furios: Randy-Daniel Mrozik erzielte bereits in der 6. Minute das 0:1 und legte in der 33. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen hatte Jannik Vogel in der 19. Minute zum 0:2 getroffen. Nach der Pause gelang Felix Bosch in der 71. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, doch er verpasste wenig später vom Elfmeterpunkt die Chance zur weiteren Verkürzung. In der 80. Minute stellte Sebastian Albrecht mit dem 1:4 den Endstand her.

TV Hochdorf – TV Nellingen 2:0

Hochdorf erwischte den perfekten Start: Manuel Unger brachte seine Mannschaft in der 10. Minute in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Swen Kaufmann in der 90. Minute mit dem 2:0 alles klar machte.

TSG Esslingen – TB Ruit 4:6

Ein Spiel mit zehn Treffern entwickelte sich zu einem Spektakel. Felix Weitz brachte Esslingen in der 19. Minute in Führung, Resul Tunc erhöhte in der 36. Minute. Ruit antwortete sofort, als Lukas Würschum in der 38. Minute verkürzte. Noch vor der Pause stellte Tunc mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (40.), doch Lasse Kuhn sorgte mit dem 2:3 in der 43. Minute für Spannung. Nach der Pause kippte die Partie: Hariz Dzaferi traf in der 75. und 84. Minute doppelt zum 3:4. Zwar glich Etienne Balthasar per Foulelfmeter in der 89. Minute zum 4:4 aus, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste eiskalt zurück. Simon Böhner (90.) und Jacob Lausterer (90.) sorgten binnen Sekunden für den 4:6-Endstand.

VfB Reichenbach/Fils – ASV Aichwald 4:3

Bereits in der 10. Minute brachte Anthony Fotarellis den VfB in Führung. Justin Mittmann erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später verkürzte Julian Deutscher auf 2:1 (38.). Nach der Pause traf Charalampos Kiouptsidis zum 3:1 (70.). In der Schlussphase wurde es turbulent: Nico Späth brachte die Gäste in der 82. Minute auf 3:2 heran, bevor Mittmann in der 90. Minute zum 4:2 traf. Fabio Rendina sorgte in der 90.+4 noch einmal für Spannung, doch der knappe 4:3-Erfolg blieb bei den Gastgebern.