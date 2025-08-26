 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
TSV Wernau mit 12:0-Torfeuerwerk, Türkspor Heidenheim mit irrem 6:5

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Neckar/Fils und Ostwürttemberg los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

TSV Wernau – FV Plochingen II 12:0
Der TSV Wernau ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und eröffnete das Schützenfest früh. Dennis Blattner traf in der 10. Minute zum 1:0 und legte in der 16. Minute das 2:0 nach. Kurz darauf erhöhte Maurice Bastasic in der 19. Minute. Blattner war anschließend erneut zur Stelle und markierte in der 37. und 44. Minute zwei weitere Treffer, womit er bereits vier Tore auf dem Konto hatte. Nach der Pause legte Blattner in der 56. Minute sogar noch einen fünften Treffer nach. Nur eine Minute später baute Bastasic die Führung auf 7:0 aus und erzielte in der 65. Minute seinen dritten Treffer. Philipp Skala (73.) und Nils Gelewski (85.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Martin Notz (87.) und Manuel Denzinger (89.) den 12:0-Endstand perfekt machten.

SC Altbach – VfB Oberesslingen/Zell 2:2
Altbach erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute durch Ercem Salman in Führung. Noch vor der Pause glich Niklas Sticher in der 45. Minute aus. Direkt nach Wiederanpfiff drehte Okan Turp mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 51. Minute die Partie zugunsten der Gäste. Altbach gab sich aber nicht geschlagen und wurde in der Schlussphase belohnt: Emre Yildirim verwandelte in der 88. Minute einen Strafstoß zum 2:2.

SG Eintracht Sirnau – FV Spfr Neuhausen II 2:3
Neuhausen begann stark und ging durch Leon Heck in der 10. Minute in Führung. Wenig später legte Philipp Weber per Handelfmeter in der 27. Minute nach. Doch Sirnau schlug zurück: Jonas Weißenborn traf in der 34. Minute per Strafstoß zum 1:2. Kurz nach der Pause erzielte Laurin Gschwendtner in der 48. Minute den Ausgleich. Die Gäste hatten jedoch das letzte Wort: Eric Tambe Ayuk sorgte in der 73. Minute mit dem 2:3 für die Entscheidung.

TSV Wendlingen – TSV Deizisau 2:1
Vor 65 Zuschauern brachte Daniel Geigle den TSV Wendlingen in der 43. Minute in Führung. Doch nur zwei Minuten später gelang Adrian Dodaj der Ausgleich für Deizisau (45.). In der 55. Minute war es erneut Geigle, der mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand markierte.

TSV Notzingen – TV Unterboihingen 1:4
Die Gäste starteten furios: Randy-Daniel Mrozik erzielte bereits in der 6. Minute das 0:1 und legte in der 33. Minute seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen hatte Jannik Vogel in der 19. Minute zum 0:2 getroffen. Nach der Pause gelang Felix Bosch in der 71. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3, doch er verpasste wenig später vom Elfmeterpunkt die Chance zur weiteren Verkürzung. In der 80. Minute stellte Sebastian Albrecht mit dem 1:4 den Endstand her.

TV Hochdorf – TV Nellingen 2:0
Hochdorf erwischte den perfekten Start: Manuel Unger brachte seine Mannschaft in der 10. Minute in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Swen Kaufmann in der 90. Minute mit dem 2:0 alles klar machte.

TSG Esslingen – TB Ruit 4:6
Ein Spiel mit zehn Treffern entwickelte sich zu einem Spektakel. Felix Weitz brachte Esslingen in der 19. Minute in Führung, Resul Tunc erhöhte in der 36. Minute. Ruit antwortete sofort, als Lukas Würschum in der 38. Minute verkürzte. Noch vor der Pause stellte Tunc mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her (40.), doch Lasse Kuhn sorgte mit dem 2:3 in der 43. Minute für Spannung. Nach der Pause kippte die Partie: Hariz Dzaferi traf in der 75. und 84. Minute doppelt zum 3:4. Zwar glich Etienne Balthasar per Foulelfmeter in der 89. Minute zum 4:4 aus, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste eiskalt zurück. Simon Böhner (90.) und Jacob Lausterer (90.) sorgten binnen Sekunden für den 4:6-Endstand.

VfB Reichenbach/Fils – ASV Aichwald 4:3
Bereits in der 10. Minute brachte Anthony Fotarellis den VfB in Führung. Justin Mittmann erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später verkürzte Julian Deutscher auf 2:1 (38.). Nach der Pause traf Charalampos Kiouptsidis zum 3:1 (70.). In der Schlussphase wurde es turbulent: Nico Späth brachte die Gäste in der 82. Minute auf 3:2 heran, bevor Mittmann in der 90. Minute zum 4:2 traf. Fabio Rendina sorgte in der 90.+4 noch einmal für Spannung, doch der knappe 4:3-Erfolg blieb bei den Gastgebern.

Kreisliga A2:

SF Dettingen/Teck – TSV Grafenberg 1:4
Vor 100 Zuschauern erwischten die Gäste aus Grafenberg den Traumstart: Bereits in der 2. Minute traf Frieder Geiger zum 0:1. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, Yannick Frick stellte in der 6. Minute auf 1:1. Doch Grafenberg war klar zielstrebiger: Janis Lövesz (13.) und Dennis Roller (34.) bauten die Führung bis zur Pause auf 1:3 aus. In der 53. Minute setzte David Söreg mit dem 1:4 den Schlusspunkt.

TSV Neckartailfingen – VfB Neuffen 3:3
Ein packendes Duell endete mit einem gerechten Unentschieden. Florian Schwierz brachte Neckartailfingen in der 13. Minute in Führung. Tobias Spreitzer glich in der 27. Minute per Foulelfmeter aus. Nach der Pause drehte Neuffen die Partie: Sascha Gökeler (52.) und Nick Schweizer (76.) sorgten für das 1:3. Doch Neckartailfingen kämpfte sich zurück – Fatmir Sylaj verkürzte in der 77. Minute und traf in der Nachspielzeit (90.) sogar noch zum umjubelten 3:3.

TSV Oberensingen II – TSV Linsenhofen 6:1
Linsenhofen startete mit einem frühen Treffer von Pascal Schwickert (7.), doch danach übernahmen die Gastgeber komplett. Francklin Saindina drehte die Partie mit Treffern in der 21., 36. und 42. Minute zu einem lupenreinen Hattrick. Nach der Pause bauten David Unger (57.), Luca Soloperto (83.) und Jeremy Joe Allgeyer (90.) die Führung zum klaren 6:1-Endstand aus.

TSV Altdorf – TV Bempflingen 5:5
Ein wahres Torfestival boten beide Mannschaften. Ioannis Simeonidis traf früh zum 0:1 (4.), doch Maximilian Füssenhäuser glich in der 24. Minute aus. Paul Cremer brachte Bempflingen in der 43. Minute erneut in Front, ehe Pascal Sprenger mit dem Pausenpfiff das 2:2 markierte. Wieder war es Cremer, der in der 64. Minute für die Gäste vorlegte. Florian Jung stellte in der 76. Minute den erneuten Ausgleich her. In der hektischen Schlussphase überschlug sich das Geschehen: Dominik Fuchs (90.) traf zum 3:4, ehe Jannick Wenzelburger (90.+3) und Alexander Novak (90.+4) das Spiel für Altdorf zu drehen schienen. Doch per Foulelfmeter rettete Dominik Kammerer (90.+8) den Gästen das 5:5.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – FC Kirchheim/Teck 4:3
Ein mitreißendes Spiel mit ständigem Wechsel der Führungen endete knapp zugunsten der SG. Jason Owusu brachte Kirchheim in der 20. Minute in Führung, die nur zwei Minuten später durch Nico Spreitzer egalisiert wurde. Dominik Despot stellte in der 34. Minute auf 2:1, ehe David Malbasic (48.) und Mohamed-Anes Ben Abdallah (52.) die Gäste wieder in Front brachten. Fabian Weber (56.) glich sofort wieder aus, ehe Luca Lamparter in der 72. Minute den entscheidenden Treffer zum 4:3 setzte. Kurz vor Schluss sah Amil Klica (89.) Gelb-Rot.

SGM Owen Unterlenningen – AC Catania Kirchheim 0:5
Die Gäste dominierten klar und gingen in der 21. Minute durch Michele Latte per Foulelfmeter in Führung. Nach der Pause legte Jeremy Sunda mit einem Doppelpack (60./66.) nach. Santiago Potenza machte in der Schlussphase mit seinen Toren in der 82. und 90. Minute den 0:5-Auswärtserfolg perfekt.

FV 09 Nürtingen – TV Neidlingen 5:1
Nürtingen begann druckvoll und belohnte sich durch Tarik Serour in der 10. Minute. Patrick Kölle glich in der 26. Minute für Neidlingen aus. Doch nach der Pause übernahmen die Gastgeber endgültig: Iurii Kotiukov (50.) brachte sie wieder in Führung, ehe Serour in der 61. und 73. Minute mit einem Doppelpack auf 4:1 stellte. Alexandru Pirlog setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum 5:1.

TSV Harthausen – SGM Höllbach 1:4
Die Gäste aus Höllbach legten los wie die Feuerwehr: Adnane Bassa (15.) und Ebrima Ceesay (21.) sorgten früh für eine 0:2-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jannik Lubich in der 40. Minute. Nach einer Stunde traf Marius Funk zum 0:4 (72.). Zwar gelang Eberima Kameth in der 74. Minute der Ehrentreffer, doch am deutlichen 1:4 änderte das nichts mehr.

Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – SC Uhingen 4:2
Der SV Ebersbach/Fils II erwischte einen guten Start und ging in der 21. Minute durch Petar Vidovic mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste aus Uhingen glichen zehn Minuten später durch Emre Sahin aus. Nach der Pause setzte Felix Kobelt in der 56. Minute das nächste Ausrufezeichen und brachte die Gastgeber erneut in Front. Wieder kam Uhingen zurück, Max Renn traf in der 60. Minute zum 2:2. Doch in der Schlussphase hatte Ebersbach die besseren Nerven: Felix Weisl (73.) und Robin Steinborn (79.) stellten mit ihren Toren den 4:2-Endstand her.

FTSV Kuchen – VfR Süssen 3:1
In einer umkämpften Begegnung brachte Paul Sanwald den FTSV Kuchen schon früh in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause glich Viktor Kqiraj für den VfR Süssen zum 1:1 aus. Danach entwickelte sich ein enges Spiel, in dem Kuchen in der Schlussphase entscheidend zupackte: Falco Rösch (86.) und Johannes Zaremba (90.) trafen und sicherten damit den 3:1-Heimsieg.

TSV Wäschenbeuren – TV Altenstadt 7:1
Der TSV Wäschenbeuren bot eine beeindruckende Vorstellung. Clemens Stich eröffnete in der 12. Minute das Torfestival und legte in der 29. Minute nach. Zwar verkürzte Niclas Seybold in der 32. Minute auf 2:1, doch erneut Stich (39.) und Sven Lechleitner (44.) stellten noch vor der Pause auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Patrick Graf in der 52. Minute. In der Schlussphase traf Stich zum vierten Mal (79.) und Lechleitner setzte in der 87. Minute das 7:1. Altenstadt musste ab der 72. Minute in Unterzahl auskommen, da Eray Kaya nach Handspiel Rot sah. Direkt im Anschluss vergab Lukas Fuchs für Wäschenbeuren einen Handelfmeter gegen Keeper Sebastian Sacher.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – TSV Eschenbach 4:3
Das Spiel bot Dramatik pur: Bereits nach 44 Minuten lag Eschenbach durch Tore von Sebastian Aust (11., 44.) und Hansjörg Aust (22.) mit 0:3 in Front. Doch nach der Pause drehte die SG Bad Überkingen/SSV Hausen mächtig auf. Patrick Teuber traf doppelt (51., 64.) und brachte sein Team wieder ins Spiel. Moritz Lang stellte in der 72. Minute den Ausgleich her. In der Nachspielzeit krönte Patrick Teuber seine starke Leistung mit dem Treffer zum 4:3-Sieg.

1. FC Rechberghausen – TSGV Albershausen 0:5
Die Gäste aus Albershausen dominierten die Partie von Beginn an. Marc Barron traf früh doppelt (11., 16.) und stellte die Weichen. Pascal Hagmann erhöhte in der 23. Minute auf 0:3. Kurz vor der Pause machten Niklas Hiller mit einem Doppelpack (37., 43.) alles klar. Nach dem Seitenwechsel musste Albershausen zwar auf Pascal Hagmann verzichten, der in der 46. Minute die Rote Karte sah, doch am klaren 5:0-Auswärtssieg änderte das nichts.

KSG Eislingen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 3:1
Die Partie begann mit einem Rückschlag für die KSG: Sven Ullrich brachte die Gäste in der 42. Minute per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Doch Eislingen schlug nach der Pause zurück. Sandro Delic glich in der 62. Minute ebenfalls per Foulelfmeter aus. In der Schlussphase kippte die Partie endgültig: Samil Gün traf in der 84. Minute zum 2:1, ehe erneut Delic in der 90. Minute zum 3:1-Endstand einschoss. Kurz vor Schluss musste Uwe Grupp (88.) nach Roter Karte vom Platz.

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1:

SGM Lautern-Essingen – TSV Heubach 1:1
Die Gäste aus Heubach erwischten den besseren Start und gingen in der 16. Minute durch Andrei Pistol in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, doch die SGM Lautern-Essingen steckte nicht auf. In der Schlussminute belohnte sich das Heimteam: Marlon Trost traf in der 90. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich.

TV Straßdorf – TSV Großdeinbach 2:2
Ein turbulentes Derby bot den Zuschauern viel Spannung. Schon in der 1. Minute brachte Dominik Bertsch Straßdorf in Führung, ehe er in der 43. Minute nachlegte und auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause kam Großdeinbach zurück: David Schüler (67.) und Luca Pascal Benz (73.) glichen aus. In der Schlussphase wurde es hitzig: David Schüler (90.) und Dominic Melcher (92.) sahen beide Gelb-Rot für die Gäste.

SG Bettringen II – 1. FC Eschach 1:1
Eschach nutzte eine gute Gelegenheit kurz vor der Pause und ging in der 41. Minute durch Marcel Gückelhorn mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel bekam Bettringen einen Strafstoß zugesprochen, den Marko Janes in der 70. Minute sicher verwandelte. Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – 1. FC Stern Mögglingen 2:4
Der Stern startete furios und führte nach Toren von Dennis Buchhauser (8.) und Tim Wiedmann (19.) früh mit 0:2. Nach der Pause erhöhte Ferhat Karaca in der 55. Minute auf 0:3. Zwar verkürzte Marcel Weinhardt (61.) für die Gastgeber, doch Karaca stellte nur sechs Minuten später mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Daniel Richter erzielte in der 75. Minute den 2:4-Endstand.

TSV Mutlangen – FC Schechingen 2:2
Der FC Schechingen erwischte den besseren Start und ging in der 11. Minute durch Philipp Schmid in Führung. Kurz vor der Pause glich Sebastian Steinke (44.) für Mutlangen aus. Im zweiten Durchgang traf Marcel Tesar (66.) zur erneuten Gästeführung. Doch Mutlangen fightete bis zum Schluss – und Julian Ivancevic sorgte in der 90. Minute für den umjubelten Ausgleich.

TSV Waldhausen – FC Spraitbach 3:3
Die Gäste aus Spraitbach legten los wie die Feuerwehr und führten nach Treffern von Tobias Pongratz (9.), Alin Fuchs (18.) und Robin Arnet (29.) mit 0:3. Noch vor der Pause brachte Kenny Maurice Spengler (42.) die Hausherren zurück ins Spiel, und nur eine Minute später legte Nick Mayer (43.) nach – 2:3. In der Nachspielzeit krönte Paul Werni (90.+1) die Aufholjagd mit dem 3:3-Ausgleich.

TV Herlikofen – TV Heuchlingen 2:0
Marlon Großmann war der Mann des Tages für den TV Herlikofen. Schon in der 6. Minute brachte er sein Team in Führung, ehe er in der 90. Minute den 2:0-Endstand besorgte. Dazwischen vergab Heuchlingen die große Chance zum Ausgleich: Nick Erger scheiterte in der 65. Minute mit einem Handelfmeter am Keeper der Gastgeber.

TSB Schwäbisch Gmünd – SV Hussenhofen 7:0
Ein einseitiges Spiel entwickelte sich in Schwäbisch Gmünd. Enes Yazan eröffnete in der 9. Minute das Schützenfest, Caner Kiraz erhöhte in der 25. Minute. Noch vor der Pause sorgten Yazan (43.) und Gian Piero Falcone (45.) für eine klare 4:0-Führung. Nach dem Wechsel machte Yazan in der 50. Minute seinen Dreierpack perfekt. Falcone legte in der 70. Minute per Foulelfmeter nach, ehe Alexander Buchmann (79.) den 7:0-Endstand herstellte.

Kreisliga A2:

Sportfreunde Rosenberg – TSV Adelmannsfelden 1:5
Der TSV Adelmannsfelden legte früh die Grundlage für den klaren Auswärtssieg. Kevin Bernecker traf in der 11. Minute zum 0:1, ehe Andriko Helwer (24.) und Oliver Hahn (36.) auf 0:3 erhöhten. Die Sportfreunde Rosenberg kamen nach der Pause durch Tobias Herrmann (53.) zum Anschlusstreffer, doch in der Schlussphase machten Jonas Riek (90.) und Adrian Schmid (90.+2) den deutlichen 1:5-Endstand perfekt.

SC Unterschneidheim – SGM Rindelbach/Neunheim 5:0
Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Unterschneidheim. Daniel Rein eröffnete den Torreigen in der 22. Minute und legte weitere Treffer in der 66. und 73. Minute nach. Dazwischen traf Maximilian Reißmüller (35.) zum 2:0. Tim Dritschler erhöhte in der 70. Minute auf 4:0, ehe Daniel Rein mit seinem dritten Treffer endgültig alles klar machte.

SV Jagstzell – FC Ellwangen 1:0
Eine umkämpfte Partie entschied Jonathan Erhard in der 30. Minute mit dem einzigen Treffer des Tages für den SV Jagstzell. Damit blieb es trotz weiterer Chancen bei einem knappen 1:0.

SV Pfahlheim – FV Viktoria Wasseralfingen 2:3
Ein wahres Torfestival innerhalb weniger Minuten erlebten die Zuschauer in Pfahlheim. Robin Parnitzke brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung. Cemal Krasniqi drehte die Partie mit zwei Treffern (27., 39.), ehe Marius Veile nur eine Minute später (40.) zum 2:2 ausglich. Doch erneut nur drei Minuten danach erzielte Marius Weber (43.) den Siegtreffer für die Gäste aus Wasseralfingen.

SG Eigenzell-Ellenberg – FSV Zöbingen 1:3
Gabriel Gruber war der Mann des Spiels: Er brachte Zöbingen in der 14. Minute in Führung und legte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Simon Lechner (23.) gleich zwei weitere Tore nach (54., 55.). Damit entschied er die Partie praktisch im Alleingang.

TSG Abtsgmünd – SGM Fachsenfeld/Dewangen 5:0
Die zweite Halbzeit gehörte klar der TSG Abtsgmünd. Marcel Klenk eröffnete in der 55. Minute, ehe Jonas Graule innerhalb von fünf Minuten einen Doppelpack schnürte (67., 72.). Kurz darauf erhöhte Clemens Schmid (73.) auf 4:0, ehe er in der 87. Minute per Handelfmeter den 5:0-Endstand markierte.

SV Lauchheim – FC Röhlingen 3:2
Kurz vor der Pause traf Felix Beck in der Nachspielzeit (45.+2) zum 1:0 für Lauchheim. Er legte nach dem Seitenwechsel sofort nach (51.). Doch Röhlingen schlug zurück: Florian Fischer (55.) und Kevin Mack (60.) glichen innerhalb weniger Minuten aus. In der 85. Minute sorgte Max Häußler per Handelfmeter doch noch für den umjubelten 3:2-Siegtreffer der Gastgeber.

SV Kerkingen – TSV Westhausen 3:5
Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen entwickelte sich zwischen Kerkingen und Westhausen. Justin Gräfe (20.) brachte die Gäste in Front, doch Adrian Leib glich in der 45. Minute aus. Noch vor der Pause stellte Daniel Schneider (45.+3) auf 1:2. Wieder war es Adrian Leib (53.), der für Kerkingen zum 2:2 traf. Danach schlug Westhausen zurück: Max Geiger (61.), erneut Daniel Schneider (86.) und Andre Bordt (88.) erhöhten auf 2:5. Der dritte Treffer von Adrian Leib in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

Kreisliga A3:

FV Sontheim/Brenz II – VfL Gerstetten 0:4
Der VfL Gerstetten zeigte sich in Sontheim eiskalt vor dem Tor und legte schon in der ersten halben Stunde den Grundstein für den klaren Auswärtserfolg. Timo Freihart brachte die Gäste in der 18. Minute in Führung, Marius Tonigold legte zehn Minuten später nach. Steffen Wegmann erhöhte in der 32. Minute auf 0:3. Nach der Pause setzte Luis Lammel mit dem Treffer zum 0:4 in der 64. Minute den Schlusspunkt.

TV Steinheim – FC Härtsfeld 2:0
Die Zuschauer in Steinheim sahen einen Blitzstart der Hausherren. Schon in der 2. Minute traf Valentin Mayer zum 1:0. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, ehe Patrick Rehorsch in der 68. Minute per Foulelfmeter auf 2:0 stellte und den Sieg für den TV Steinheim sicherte.

TKSV Giengen – SV Bissingen 1:2
Der TKSV Giengen ging nach 36 Minuten durch Maswud Abubakar in Führung und durfte lange auf einen Erfolg hoffen. Doch in der Schlussphase drehte der SV Bissingen das Spiel: Andreas Wukojevic glich in der 75. Minute aus, ehe Philip Dörflinger in der 88. Minute den 1:2-Siegtreffer erzielte.

SC Hermaringen – TSG Giengen 6:1
Ein klarer Heimsieg für Hermaringen: Bereits in den ersten Minuten sorgte Patrick Reiber mit einem Doppelpack (2., 8.) für klare Verhältnisse. Kurz vor der Pause erhöhte David Göggelmann auf 3:0, ehe Oliver Sojka unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff für Giengen verkürzte. In der zweiten Hälfte legte Philipp Häberle (57.) nach, bevor Nils Rieger in der Schlussphase mit zwei Treffern (88., 90.) den 6:1-Endstand herstellte. Die Gäste beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte gegen Mohamad Alzaibak (86.) in Unterzahl.

Sportfreunde Fleinheim – SGM Niederstotzingen/Rammingen 2:4
Die Gäste legten früh los und gingen in der 9. Minute durch Maximilian Holz in Führung. Nach der Pause verwandelte Sören Weltin in der 55. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Doch nur wenig später drehte sich das Spiel wieder: Holz traf in der 66. Minute erneut per Strafstoß, Manuel Mailänder legte in der 73. Minute nach. Zwar verkürzte Sören Weltin in der 75. Minute auf 2:3, doch Mailänder stellte nur drei Minuten später den 2:4-Endstand her.

Türkspor Heidenheim – SV Söhnstetten 6:5
Ein wahres Tor-Spektakel bot sich den Zuschauern in Heidenheim. Türkspor führte nach Toren von Okan Akcay (4.) und einem Doppelpack von Amir Werner (10., 13.) früh mit 3:0. Doch Söhnstetten kämpfte sich zurück: Mathias Seeßle (18.) und Florian Hornung per Foulelfmeter (39.) brachten die Gäste auf 3:2 heran. Florian Junginger glich in der 57. Minute sogar zum 3:3 aus. Danach ging es Schlag auf Schlag: Denis Enes Werner traf in der 64. Minute zum 4:3, Seeßle antwortete in der 74. Minute zum 4:4. Albin Maliqi brachte Türkspor in der 81. Minute erneut in Führung, doch Junginger glich in der Nachspielzeit (90.+3) wieder aus. Als alles auf ein Remis hinauslief, erzielte Arkin Gülperi in der 90.+6 Minute den umjubelten Siegtreffer zum 6:5. Überschattet wurde die Partie von einer Gelb-Roten Karte für Denis Enes Werner (86.).

SGM Herbrechtingen Bolheim – TSV Gussenstadt 1:2
Die Gäste aus Gussenstadt starteten besser in die Partie und gingen schon in der 8. Minute durch Lukas Horn in Führung. Pascal Tillwokat erhöhte in der 75. Minute auf 0:2. Zwar konnte Matthias Koesler nur zwei Minuten später für die Hausherren verkürzen, doch zu mehr reichte es nicht. So nahm der TSV Gussenstadt mit dem 1:2-Auswärtssieg die Punkte mit.

