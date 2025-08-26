TSV Wernau mit 12:0-Torfeuerwerk, Türkspor Heidenheim mit irrem 6:5

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SGM Lautern-Essingen – TSV Heubach 1:1
Die Gäste aus Heubach erwischten den besseren Start und gingen in der 16. Minute durch Andrei Pistol in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, doch die SGM Lautern-Essingen steckte nicht auf. In der Schlussminute belohnte sich das Heimteam: Marlon Trost traf in der 90. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich.
TV Straßdorf – TSV Großdeinbach 2:2
Ein turbulentes Derby bot den Zuschauern viel Spannung. Schon in der 1. Minute brachte Dominik Bertsch Straßdorf in Führung, ehe er in der 43. Minute nachlegte und auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause kam Großdeinbach zurück: David Schüler (67.) und Luca Pascal Benz (73.) glichen aus. In der Schlussphase wurde es hitzig: David Schüler (90.) und Dominic Melcher (92.) sahen beide Gelb-Rot für die Gäste.
SG Bettringen II – 1. FC Eschach 1:1
Eschach nutzte eine gute Gelegenheit kurz vor der Pause und ging in der 41. Minute durch Marcel Gückelhorn mit 0:1 in Führung. Nach dem Seitenwechsel bekam Bettringen einen Strafstoß zugesprochen, den Marko Janes in der 70. Minute sicher verwandelte. Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – 1. FC Stern Mögglingen 2:4
Der Stern startete furios und führte nach Toren von Dennis Buchhauser (8.) und Tim Wiedmann (19.) früh mit 0:2. Nach der Pause erhöhte Ferhat Karaca in der 55. Minute auf 0:3. Zwar verkürzte Marcel Weinhardt (61.) für die Gastgeber, doch Karaca stellte nur sechs Minuten später mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Daniel Richter erzielte in der 75. Minute den 2:4-Endstand.
TSV Mutlangen – FC Schechingen 2:2
Der FC Schechingen erwischte den besseren Start und ging in der 11. Minute durch Philipp Schmid in Führung. Kurz vor der Pause glich Sebastian Steinke (44.) für Mutlangen aus. Im zweiten Durchgang traf Marcel Tesar (66.) zur erneuten Gästeführung. Doch Mutlangen fightete bis zum Schluss – und Julian Ivancevic sorgte in der 90. Minute für den umjubelten Ausgleich.
TSV Waldhausen – FC Spraitbach 3:3
Die Gäste aus Spraitbach legten los wie die Feuerwehr und führten nach Treffern von Tobias Pongratz (9.), Alin Fuchs (18.) und Robin Arnet (29.) mit 0:3. Noch vor der Pause brachte Kenny Maurice Spengler (42.) die Hausherren zurück ins Spiel, und nur eine Minute später legte Nick Mayer (43.) nach – 2:3. In der Nachspielzeit krönte Paul Werni (90.+1) die Aufholjagd mit dem 3:3-Ausgleich.
TV Herlikofen – TV Heuchlingen 2:0
Marlon Großmann war der Mann des Tages für den TV Herlikofen. Schon in der 6. Minute brachte er sein Team in Führung, ehe er in der 90. Minute den 2:0-Endstand besorgte. Dazwischen vergab Heuchlingen die große Chance zum Ausgleich: Nick Erger scheiterte in der 65. Minute mit einem Handelfmeter am Keeper der Gastgeber.
TSB Schwäbisch Gmünd – SV Hussenhofen 7:0
Ein einseitiges Spiel entwickelte sich in Schwäbisch Gmünd. Enes Yazan eröffnete in der 9. Minute das Schützenfest, Caner Kiraz erhöhte in der 25. Minute. Noch vor der Pause sorgten Yazan (43.) und Gian Piero Falcone (45.) für eine klare 4:0-Führung. Nach dem Wechsel machte Yazan in der 50. Minute seinen Dreierpack perfekt. Falcone legte in der 70. Minute per Foulelfmeter nach, ehe Alexander Buchmann (79.) den 7:0-Endstand herstellte.
Kreisliga A2:
Sportfreunde Rosenberg – TSV Adelmannsfelden 1:5
Der TSV Adelmannsfelden legte früh die Grundlage für den klaren Auswärtssieg. Kevin Bernecker traf in der 11. Minute zum 0:1, ehe Andriko Helwer (24.) und Oliver Hahn (36.) auf 0:3 erhöhten. Die Sportfreunde Rosenberg kamen nach der Pause durch Tobias Herrmann (53.) zum Anschlusstreffer, doch in der Schlussphase machten Jonas Riek (90.) und Adrian Schmid (90.+2) den deutlichen 1:5-Endstand perfekt.
SC Unterschneidheim – SGM Rindelbach/Neunheim 5:0
Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Unterschneidheim. Daniel Rein eröffnete den Torreigen in der 22. Minute und legte weitere Treffer in der 66. und 73. Minute nach. Dazwischen traf Maximilian Reißmüller (35.) zum 2:0. Tim Dritschler erhöhte in der 70. Minute auf 4:0, ehe Daniel Rein mit seinem dritten Treffer endgültig alles klar machte.
SV Jagstzell – FC Ellwangen 1:0
Eine umkämpfte Partie entschied Jonathan Erhard in der 30. Minute mit dem einzigen Treffer des Tages für den SV Jagstzell. Damit blieb es trotz weiterer Chancen bei einem knappen 1:0.
SV Pfahlheim – FV Viktoria Wasseralfingen 2:3
Ein wahres Torfestival innerhalb weniger Minuten erlebten die Zuschauer in Pfahlheim. Robin Parnitzke brachte die Gastgeber in der 5. Minute in Führung. Cemal Krasniqi drehte die Partie mit zwei Treffern (27., 39.), ehe Marius Veile nur eine Minute später (40.) zum 2:2 ausglich. Doch erneut nur drei Minuten danach erzielte Marius Weber (43.) den Siegtreffer für die Gäste aus Wasseralfingen.
SG Eigenzell-Ellenberg – FSV Zöbingen 1:3
Gabriel Gruber war der Mann des Spiels: Er brachte Zöbingen in der 14. Minute in Führung und legte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Simon Lechner (23.) gleich zwei weitere Tore nach (54., 55.). Damit entschied er die Partie praktisch im Alleingang.
TSG Abtsgmünd – SGM Fachsenfeld/Dewangen 5:0
Die zweite Halbzeit gehörte klar der TSG Abtsgmünd. Marcel Klenk eröffnete in der 55. Minute, ehe Jonas Graule innerhalb von fünf Minuten einen Doppelpack schnürte (67., 72.). Kurz darauf erhöhte Clemens Schmid (73.) auf 4:0, ehe er in der 87. Minute per Handelfmeter den 5:0-Endstand markierte.
SV Lauchheim – FC Röhlingen 3:2
Kurz vor der Pause traf Felix Beck in der Nachspielzeit (45.+2) zum 1:0 für Lauchheim. Er legte nach dem Seitenwechsel sofort nach (51.). Doch Röhlingen schlug zurück: Florian Fischer (55.) und Kevin Mack (60.) glichen innerhalb weniger Minuten aus. In der 85. Minute sorgte Max Häußler per Handelfmeter doch noch für den umjubelten 3:2-Siegtreffer der Gastgeber.
SV Kerkingen – TSV Westhausen 3:5
Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen entwickelte sich zwischen Kerkingen und Westhausen. Justin Gräfe (20.) brachte die Gäste in Front, doch Adrian Leib glich in der 45. Minute aus. Noch vor der Pause stellte Daniel Schneider (45.+3) auf 1:2. Wieder war es Adrian Leib (53.), der für Kerkingen zum 2:2 traf. Danach schlug Westhausen zurück: Max Geiger (61.), erneut Daniel Schneider (86.) und Andre Bordt (88.) erhöhten auf 2:5. Der dritte Treffer von Adrian Leib in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.
