TSV Wendlingen top, SF Dettingen gewinnt irres 5:4, Eschenbach mit 6:3

TSV Deizisau – VfB Oberesslingen/Zell 0:0

Vor 300 Zuschauern blieb das Derby torlos, obwohl beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten. Die größte Chance vergab Deizisau in der 70. Minute, als Niclas Pascal Müller per Foulelfmeter an VfB-Torwart Amanullah Lakanwal scheiterte. Beide Teams verteidigten konzentriert, fanden aber keinen Weg zum entscheidenden Treffer.

TSV Wendlingen – TV Unterboihingen 5:2

Ein mitreißendes Spiel mit vielen Toren. Max Cavallo (17.) brachte Wendlingen in Führung, doch Sebastian Albrecht (25.) glich aus. Kurz darauf drehte Wendlingen auf: Dominik Wolf (37.) und Sory Sibide (38.) sorgten binnen einer Minute für das 3:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Max Gall (68.) auf 4:1, Jonas Weiß (88.) legte nach. Der späte Treffer von Nico Maag (90.) änderte nichts mehr am klaren Ergebnis.

FV Plochingen II – TV Nellingen 0:2

In einer ausgeglichenen Partie nutzte Nellingen seine Chancen eiskalt. Dino Orlandini (67.) traf zur Führung, Benit Ferizi (88.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Plochingen kämpfte, fand aber im letzten Drittel keine Lücke.

FV Spfr Neuhausen II – TB Ruit 3:1

Ein turbulentes Spiel mit späten Toren. Nach einem unglücklichen Eigentor von Marcel Fritz (13.) lag Neuhausen zunächst hinten. Nach der Pause glich Luis Weckerle (63.) aus, ehe in der Nachspielzeit die Entscheidung fiel: Christian Schenk (90.+3) und Philipp Weber (90.+6) drehten das Spiel in den letzten Minuten komplett.

SG Eintracht Sirnau – TSV Notzingen 4:2

Sirnau startete stark und führte zur Pause deutlich. Jonas Weißenborn (13., Foulelfmeter) brachte sein Team in Front, Özcan Akar (18.) und erneut Weißenborn (41.) bauten den Vorsprung aus. Nach dem 4:0 durch Dennis Hauck (84.) schien alles entschieden, doch Notzingen kam durch Gökhan Kücükcolak (88.) und Mario Mettang (90.+3) noch einmal heran. Für eine Wende reichte die Zeit aber nicht mehr.

ASV Aichwald – TSV Wernau 3:3

Ein packendes Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Wernau zog bis zur 63. Minute durch Marlon Michaletz (14.) und Alexander Huszta (41., 63.) auf 0:3 davon. Doch Aichwald gab nicht auf: Fabian Müller (71.) leitete die Aufholjagd ein, Samir Benrachid (74., 85.) traf doppelt und rettete seinem Team das Remis.

TSG Esslingen – SC Altbach 3:3

Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel mit wechselnden Führungen. Jack Ross (11.) brachte Altbach früh in Front, Nader Musselmani (40.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel zog Altbach durch Umut Boylu (56.) und Nazif Mulaku (60.) auf 1:3 davon. Doch Esslingen kam zurück: Enes Coskun (70.) und Resul Tunc (82.) sorgten mit ihren Treffern für das 3:3.

VfB Reichenbach/Fils – TV Hochdorf 0:0

Ein intensives Duell, das vor allem durch diszipliniertes Defensivspiel geprägt war. Beide Mannschaften erarbeiteten sich Gelegenheiten, doch die Torhüter hielten ihren Kasten sauber. Am Ende stand ein gerechtes 0:0, bei dem Kampf und Einsatz im Vordergrund standen.