TSV Wendlingen top, SF Dettingen gewinnt irres 5:4, Eschenbach mit 6:3

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – FV 09 Nürtingen 1:1
In einer spannenden Schlussphase teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Ahmad Mohammad (80.) brachte Nürtingen spät in Führung, doch die Gastgeber gaben nicht auf. Nico Spreitzer (89.) erzielte kurz vor dem Ende den verdienten Ausgleich. Beide Teams kämpften bis zum Schluss mit großem Einsatz um jeden Ball.
TV Bempflingen – SF Dettingen/Teck 4:5
Neun Tore, zwei Führungswechsel und pure Dramatik – dieses Spiel hatte alles. Dominik Fuchs (4.) und Tom Brodbeck (20.) brachten Bempflingen früh mit 2:0 in Front. Nach der Pause kam Dettingen zurück: Florian Gräter (50.) verkürzte, doch Tobias Heim (63.) stellte den alten Abstand wieder her. Danach drehte Dettingen auf: Redon Gashi (69., 81., 90.) traf gleich dreimal, Hüseyin Kisa (79.) sorgte zwischendurch für den Ausgleich. Jonathan Baun (72.) hatte zwischenzeitlich das 4:2 erzielt. In der Schlussminute entschied Gashi mit seinem dritten Treffer eine spektakuläre Partie.
TSV Altdorf – TSV Neckartailfingen 3:3
Ein intensives Duell mit vielen Wendungen. Marlon Kaiser brachte Altdorf mit einem Doppelpack (4., Foulelfmeter, 11.) in Führung. Lars Zink (31., Foulelfmeter) verkürzte, doch erneut Kaiser (39.) traf zum 3:1. Nach der Pause glich Neckartailfingen durch Zink (51.) und Fatmir Sylaj (64.) aus. In der 82. Minute sah Kaiser Gelb-Rot, sodass Altdorf die Schlussphase in Unterzahl überstehen musste.
SGM Owen/Unterlenningen – TV Neidlingen 3:2
Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel mit einem späten Happy End für die SGM. Max Kammerer (40.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Lukas Pflüger (57.) ausglich. Kevin Rieke (61.) traf zum 2:1, doch Nils Faustmann (85.) sorgte erneut für den Ausgleich. In der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Julian Deuschle (90.+3) traf in letzter Sekunde zum umjubelten 3:2.
TSV Grafenberg – VfB Neuffen 5:3
Vor 100 Zuschauern begann Neuffen stark und führte nach acht Minuten durch Tim Sternemann (3.) und Felix Hummel (8.) bereits 0:2. Doch Grafenberg antwortete eindrucksvoll: Levin Sattler (30.) und Frieder Geiger (35., 39., 56.) drehten das Spiel mit vier Treffern in Folge. Ein Eigentor von Sascha Gökeler (81.) erhöhte auf 5:2, ehe derselbe Spieler (86.) auf der anderen Seite traf und den Schlusspunkt setzte.
AC Catania Kirchheim – TSV Linsenhofen 3:2
Linsenhofen erwischte den besseren Start: Justin Bader (13.) und Pascal Schwickert (30.) trafen zur 0:2-Führung. Noch vor der Pause schlug Catania zurück – Santiago Potenza (37., 42.) glich mit einem Doppelschlag aus. In der Nachspielzeit sorgte Gianluca D’Onofrio (90.+3) mit dem späten 3:2 für großen Jubel bei den Gastgebern.
FC Kirchheim/Teck – SGM Höllbach 3:2
Kirchheim legte stark los: Përparim Llumnica (12., Foulelfmeter), David Malbasic (20.) und Mohamed-Anes Ben Abdallah (30.) trafen zur frühen 3:0-Führung. Höllbach kämpfte sich heran – Ebrima Ceesay (40.) und Adnane Bassa (60.) brachten wieder Spannung in die Partie. Kirchheim verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz bis zum Abpfiff.
TSV Harthausen – TSV Oberensingen II 2:0
Harthausen erwischte einen Traumstart. Alessio Palmieri (3.) und Jackson Kwadjo Mensah (19.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Oberensingen fand kaum ins Spiel, während Harthausen das Ergebnis mit Ruhe und Disziplin über die Zeit brachte.