Allgemeines
– Foto: TSV Wendlingen

TSV Wendlingen top, SF Dettingen gewinnt irres 5:4, Eschenbach mit 6:3

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TSV Deizisau – VfB Oberesslingen/Zell 0:0
Vor 300 Zuschauern blieb das Derby torlos, obwohl beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten. Die größte Chance vergab Deizisau in der 70. Minute, als Niclas Pascal Müller per Foulelfmeter an VfB-Torwart Amanullah Lakanwal scheiterte. Beide Teams verteidigten konzentriert, fanden aber keinen Weg zum entscheidenden Treffer.

TSV Wendlingen – TV Unterboihingen 5:2
Ein mitreißendes Spiel mit vielen Toren. Max Cavallo (17.) brachte Wendlingen in Führung, doch Sebastian Albrecht (25.) glich aus. Kurz darauf drehte Wendlingen auf: Dominik Wolf (37.) und Sory Sibide (38.) sorgten binnen einer Minute für das 3:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Max Gall (68.) auf 4:1, Jonas Weiß (88.) legte nach. Der späte Treffer von Nico Maag (90.) änderte nichts mehr am klaren Ergebnis.

FV Plochingen II – TV Nellingen 0:2
In einer ausgeglichenen Partie nutzte Nellingen seine Chancen eiskalt. Dino Orlandini (67.) traf zur Führung, Benit Ferizi (88.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Plochingen kämpfte, fand aber im letzten Drittel keine Lücke.

FV Spfr Neuhausen II – TB Ruit 3:1
Ein turbulentes Spiel mit späten Toren. Nach einem unglücklichen Eigentor von Marcel Fritz (13.) lag Neuhausen zunächst hinten. Nach der Pause glich Luis Weckerle (63.) aus, ehe in der Nachspielzeit die Entscheidung fiel: Christian Schenk (90.+3) und Philipp Weber (90.+6) drehten das Spiel in den letzten Minuten komplett.

SG Eintracht Sirnau – TSV Notzingen 4:2
Sirnau startete stark und führte zur Pause deutlich. Jonas Weißenborn (13., Foulelfmeter) brachte sein Team in Front, Özcan Akar (18.) und erneut Weißenborn (41.) bauten den Vorsprung aus. Nach dem 4:0 durch Dennis Hauck (84.) schien alles entschieden, doch Notzingen kam durch Gökhan Kücükcolak (88.) und Mario Mettang (90.+3) noch einmal heran. Für eine Wende reichte die Zeit aber nicht mehr.

ASV Aichwald – TSV Wernau 3:3
Ein packendes Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Wernau zog bis zur 63. Minute durch Marlon Michaletz (14.) und Alexander Huszta (41., 63.) auf 0:3 davon. Doch Aichwald gab nicht auf: Fabian Müller (71.) leitete die Aufholjagd ein, Samir Benrachid (74., 85.) traf doppelt und rettete seinem Team das Remis.

TSG Esslingen – SC Altbach 3:3
Die Zuschauer sahen ein torreiches Spiel mit wechselnden Führungen. Jack Ross (11.) brachte Altbach früh in Front, Nader Musselmani (40.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel zog Altbach durch Umut Boylu (56.) und Nazif Mulaku (60.) auf 1:3 davon. Doch Esslingen kam zurück: Enes Coskun (70.) und Resul Tunc (82.) sorgten mit ihren Treffern für das 3:3.

VfB Reichenbach/Fils – TV Hochdorf 0:0
Ein intensives Duell, das vor allem durch diszipliniertes Defensivspiel geprägt war. Beide Mannschaften erarbeiteten sich Gelegenheiten, doch die Torhüter hielten ihren Kasten sauber. Am Ende stand ein gerechtes 0:0, bei dem Kampf und Einsatz im Vordergrund standen.

Kreisliga A2:

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – FV 09 Nürtingen 1:1
In einer spannenden Schlussphase teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Ahmad Mohammad (80.) brachte Nürtingen spät in Führung, doch die Gastgeber gaben nicht auf. Nico Spreitzer (89.) erzielte kurz vor dem Ende den verdienten Ausgleich. Beide Teams kämpften bis zum Schluss mit großem Einsatz um jeden Ball.

TV Bempflingen – SF Dettingen/Teck 4:5
Neun Tore, zwei Führungswechsel und pure Dramatik – dieses Spiel hatte alles. Dominik Fuchs (4.) und Tom Brodbeck (20.) brachten Bempflingen früh mit 2:0 in Front. Nach der Pause kam Dettingen zurück: Florian Gräter (50.) verkürzte, doch Tobias Heim (63.) stellte den alten Abstand wieder her. Danach drehte Dettingen auf: Redon Gashi (69., 81., 90.) traf gleich dreimal, Hüseyin Kisa (79.) sorgte zwischendurch für den Ausgleich. Jonathan Baun (72.) hatte zwischenzeitlich das 4:2 erzielt. In der Schlussminute entschied Gashi mit seinem dritten Treffer eine spektakuläre Partie.

TSV Altdorf – TSV Neckartailfingen 3:3
Ein intensives Duell mit vielen Wendungen. Marlon Kaiser brachte Altdorf mit einem Doppelpack (4., Foulelfmeter, 11.) in Führung. Lars Zink (31., Foulelfmeter) verkürzte, doch erneut Kaiser (39.) traf zum 3:1. Nach der Pause glich Neckartailfingen durch Zink (51.) und Fatmir Sylaj (64.) aus. In der 82. Minute sah Kaiser Gelb-Rot, sodass Altdorf die Schlussphase in Unterzahl überstehen musste.

SGM Owen/Unterlenningen – TV Neidlingen 3:2
Die Zuschauer erlebten ein spannendes Spiel mit einem späten Happy End für die SGM. Max Kammerer (40.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe Lukas Pflüger (57.) ausglich. Kevin Rieke (61.) traf zum 2:1, doch Nils Faustmann (85.) sorgte erneut für den Ausgleich. In der Nachspielzeit fiel die Entscheidung: Julian Deuschle (90.+3) traf in letzter Sekunde zum umjubelten 3:2.

TSV Grafenberg – VfB Neuffen 5:3
Vor 100 Zuschauern begann Neuffen stark und führte nach acht Minuten durch Tim Sternemann (3.) und Felix Hummel (8.) bereits 0:2. Doch Grafenberg antwortete eindrucksvoll: Levin Sattler (30.) und Frieder Geiger (35., 39., 56.) drehten das Spiel mit vier Treffern in Folge. Ein Eigentor von Sascha Gökeler (81.) erhöhte auf 5:2, ehe derselbe Spieler (86.) auf der anderen Seite traf und den Schlusspunkt setzte.

AC Catania Kirchheim – TSV Linsenhofen 3:2
Linsenhofen erwischte den besseren Start: Justin Bader (13.) und Pascal Schwickert (30.) trafen zur 0:2-Führung. Noch vor der Pause schlug Catania zurück – Santiago Potenza (37., 42.) glich mit einem Doppelschlag aus. In der Nachspielzeit sorgte Gianluca D’Onofrio (90.+3) mit dem späten 3:2 für großen Jubel bei den Gastgebern.

FC Kirchheim/Teck – SGM Höllbach 3:2
Kirchheim legte stark los: Përparim Llumnica (12., Foulelfmeter), David Malbasic (20.) und Mohamed-Anes Ben Abdallah (30.) trafen zur frühen 3:0-Führung. Höllbach kämpfte sich heran – Ebrima Ceesay (40.) und Adnane Bassa (60.) brachten wieder Spannung in die Partie. Kirchheim verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz bis zum Abpfiff.

TSV Harthausen – TSV Oberensingen II 2:0
Harthausen erwischte einen Traumstart. Alessio Palmieri (3.) und Jackson Kwadjo Mensah (19.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Oberensingen fand kaum ins Spiel, während Harthausen das Ergebnis mit Ruhe und Disziplin über die Zeit brachte.

Kreisliga A3:

TV Altenstadt – FTSV Kuchen 2:1
Vor 150 Zuschauern sahen die Fans ein spannendes Spiel mit intensiven Phasen. Ekrem Hodzic brachte Altenstadt früh in Führung (10.), nachdem zuvor Robin Ender Aslanboga mit einem Handelfmeter an FTSV-Keeper Daniel Thielow gescheitert war. In der Schlussphase traf erneut Hodzic (85.) zum 2:0, doch Luis Mayer (87.) machte es mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend. Altenstadt brachte das Ergebnis über die Zeit und durfte über einen knappen Heimerfolg jubeln.

SV Ebersbach/Fils II – SV Croatia 2012 Geislingen 2:3
Trotz Unterzahl setzte sich Croatia Geislingen in einem torreichen Spiel durch. Mateo Zelic (7.) und Emanuel Basic (36.) sorgten früh für eine 0:2-Führung. Nach einer Roten Karte für Noel Koritnik (16.) musste Croatia lange zu zehnt spielen. Ebersbach nutzte die Überzahl und kam durch Robin Steinborn (59.) und Simon Buchele (65.) zurück ins Spiel. Doch Mihael Kepic (73., Foulelfmeter) traf zum entscheidenden 2:3.

TSGV Albershausen – TV Deggingen 1:1
Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie. David Böhme (54.) erzielte das 1:0 für Albershausen, doch Kevin Oesterling (78.) glich für Deggingen aus. In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf den Sieg, doch die Abwehrreihen hielten stand.

TSV Wäschenbeuren – SSV Göppingen 4:2
Ein Spiel mit viel Tempo und sechs Treffern. Lukas Fuchs (36.) brachte den TSV in Führung, Sven Lechleitner (44.) erhöhte kurz vor der Pause. Matai Tulgar (49., Foulelfmeter) brachte Göppingen wieder heran, doch Lucas Außerlechner (74.) und erneut Fuchs (86.) entschieden die Partie. Simon Bulaman (89.) traf kurz vor dem Ende noch für die Gäste.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – KSG Eislingen 3:3
Die Zuschauer sahen ein torreiches und intensives Duell. Noah Doll (10.) brachte die SG in Führung, doch Till Scheurer (11.) glich im Gegenzug aus. Ein Eigentor von Philipp Grüner (21.) brachte die Gastgeber erneut in Front, Sascha Reinhard (37.) legte nach. Doch noch vor der Pause kam Eislingen zurück – Scheurer (43.) und Sandro Delic (50.) sorgten für den Ausgleich. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Sieg, ohne noch einmal erfolgreich zu sein.

VfR Süßen – TSV Ottenbach 0:4
Ottenbach legte in der Anfangsphase den Grundstein für den klaren Auswärtssieg. Fabrizio Di Liberto (10., 24.) traf doppelt, Marco Greco (39.) und Paul Hofmann (44.) bauten die Führung bis zur Pause aus. Süßen kam nach der Pause kaum noch gefährlich vor das gegnerische Tor.

TSV Eschenbach – SC Uhingen 6:3
Ein torreiches Spektakel mit neun Treffern! Jonas Reik (21.) und Julian Siefert (28.) brachten Eschenbach 2:0 in Front, doch Max Renn (30.) und Pietro Licata (34.) glichen für Uhingen aus. Lukas Berger (45.) sorgte für die erneute Führung, ehe Burak Tobac (60.) und Reik (77.) nachlegten. Marco Weber (90.+1) erhöhte auf 6:2, bevor Burak Aksoy (90.+2) in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte.

1. FC Rechberghausen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 2:1
Vor 30 Zuschauern entwickelte sich ein enges Spiel. Marc Hartmann (17.) brachte die Gäste in Führung, doch Hendric Ziese (36.) glich aus. In der zweiten Halbzeit nutzte Denny Fuchs (71., Foulelfmeter) seine Chance und traf zum 2:1, das Rechberghausen bis zum Abpfiff verteidigte.

27.10.2025, 16:30 Uhr
