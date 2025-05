TSV Wendlingen mit Offensivfeuerwerk, TSV Albeck kaum zu stoppen

Staffel 1

SpVgg Gammesfeld – TSV Münchingen II 0:3

Eine starke zweite Halbzeit sicherte dem TSV Münchingen II den Auswärtssieg. In der 62. Minute brachte Katharina Wyrich die Gäste mit 0:1 in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Helen Thandiwe Maria Stijger in der 64. Minute auf 0:2. Den Schlusspunkt setzte Julia Rau in der 67. Minute – drei Tore binnen sechs Minuten entschieden die Partie.

FV 09 Nürtingen – TSV Heumaden 5:2

Der FV 09 Nürtingen dominierte das Spiel in der ersten Halbzeit. Teresa Fröschle verwandelte in der 22. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Danach erhöhten Cecilia Mauthe (26.), Nina Jansen (30.) und Isabell Banzhaf (43.) auf 4:0. Nach der Pause kam Heumaden durch Lara Schmolke (51.) und Lena Müller (60.) noch einmal auf 4:2 heran, doch Tamara Roca Lisa Parroto machte in der 89. Minute mit dem 5:2 alles klar.

TV Jebenhausen – TSV Ottmarsheim 6:2

Michelle Renner stellte früh die Weichen: Mit Treffern in der 26., 29. und 30. Minute gelang ihr ein lupenreiner Hattrick. Sabrina Mulke legte in der 31. Minute nach und verwandelte in der 36. Minute zudem einen Foulelfmeter zum 5:0. Der TSV Ottmarsheim verkürzte in der zweiten Halbzeit durch Yvonne Stecher (65.) und Katrin Giehl (89.), doch Leonie Sofie Sartison setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 6:2.

TSV Wendlingen – TSV Crailsheim 7:1

Ein Offensivfeuerwerk brannte der TSV Wendlingen ab. Jenny Schmid traf in der 17. Minute zur Führung, Maja Schmid legte in der 44. Minute nach. Ein Eigentor von Alisa Csernyi brachte in der 47. Minute das 3:0, ehe Franziska Wüstner in der 48. Minute den Ehrentreffer für Crailsheim erzielte. Doch Wendlingen spielte weiter druckvoll: Caroline Müller (52.), Hanna Schmidt (65.), Laura Gerlinger (81.) und Kathrin Winkler (83.) sorgten für einen deutlichen 7:1-Endstand.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – SSG Ulm 99 4:2

Nach torloser erster Halbzeit eröffnete Ann-Katrin Renner in der 50. Minute das Spiel mit dem 1:0. Celine Schüssler glich in der 61. Minute per Handelfmeter aus. Ilirjana Musliu brachte die SGM in der 67. Minute erneut in Führung. Mery Novak antwortete in der 75. Minute mit dem 2:2. Doch Jule Förstner traf in der 77. Minute zum 3:2, ehe Charlette Sittner in der 90.+4 Minute per Foulelfmeter den 4:2-Endstand besiegelte.

1. FC Normannia Gmünd – SV Hoffeld 0:4

Der SV Hoffeld dominierte auswärts das Geschehen. Lea Nagel erzielte in der 30. Minute das 0:1. In der zweiten Hälfte erhöhten Julia Hörz (75.), Sophia Mader (83.) und Merle Gaiser in der 90.+2 Minute zum souveränen 0:4-Auswärtserfolg.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.