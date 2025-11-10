 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Ralf Just

TSV Wendlingen mit Moral, VfB Neuffen glänzt, ein Spielabbruch

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – TSV Wernau 0:2
Der TSV Wernau sicherte sich auswärts einen Sieg. Alexander Huszta brachte seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung (40.), ehe Philipp Skala (62.) in der zweiten Halbzeit für die Vorentscheidung sorgte. Neuhausen bemühte sich, kam aber gegen die stabile Wernauer Defensive kaum zu klaren Chancen. Ein abgeklärter Auftritt der Gäste, die die drei Punkte mitnahmen.

FV Plochingen II – TB Ruit 1:4
Nach einer zähen ersten Hälfte drehte Ruit nach der Pause richtig auf. Jannik Ehrmeier (57.) und Simon Böhner (68.) trafen zum 0:2, bevor Nico Egger (72.) den Anschluss markierte. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren: Wieder Ehrmeier (87.) und Böhner (89.) sorgten mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss für klare Verhältnisse. Ruit überzeugte mit entschlossener Offensive.

TSV Deizisau – ASV Aichwald 3:4
Ein wahres Tor-Spektakel! Bereits nach sechs Minuten brachte Eren Celiktas Deizisau in Führung, doch Aichwald drehte das Spiel durch Treffer von Ilir Mehmeti (13.) und Luca Richter (34.). Richter (68.) und Julian Deutscher (81.) bauten die Führung auf 1:4 aus, ehe Deizisau in der Schlussphase mit Markus Friedel (87.) und Joscha Ganter (90.) noch einmal gefährlich aufkam. Am Ende reichte es knapp nicht – Aichwald rettete den Sieg über die Zeit.

SC Altbach – TV Hochdorf 2:1
Altbach zeigte eine kämpferisch starke Leistung. Emre Kalender brachte sein Team früh in Führung (14.), doch Tobias Kautter (42.) glich noch vor der Pause aus. Kurz nach Wiederanpfiff war es erneut Kalender (51.), der den entscheidenden Treffer erzielte. Hochdorf drängte bis zum Schluss, erzielte aber den Ausgleich nicht mehr.

VfB Reichenbach/Fils – TV Unterboihingen 4:1
Reichenbach erwischte den perfekten Start: Justin Mittmann (3.) und Benjamin Follert (40.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung. Unterboihingen kam kurz vor der Pause per Foulelfmeter von Randy-Daniel Mrozik (45.+4) heran, doch Luca Sonn (49.) stellte den alten Abstand schnell wieder her. In der Nachspielzeit traf Charalampos Kiouptsidis (90.+3) zum Endstand.

SG Eintracht Sirnau – TV Nellingen 1:4
Sirnau begann stark und ging durch Dennis Hauck (8.) in Führung. Danach übernahm Nellingen das Kommando: Luka Ivankovic (17.) glich aus, Dominik Bühler (49.) drehte das Spiel, und Felix Gentner erhöhte per Elfmeter (79.). Den Schlusspunkt setzte Maik Wezel (87.). Nellingen zeigte sich abgezockt und nutzte seine Chancen eiskalt – ein klarer Auswärtserfolg.

TSV Wendlingen – VfB Oberesslingen/Zell 3:1
Nach frühem Rückstand durch Patrik Leovac (17.) zeigte Wendlingen Moral. Max Gall (34.) glich noch vor der Pause aus, Colin Binder (60.) und Fabian Bergold (69.) machten in der zweiten Hälfte den Heimsieg perfekt. Wendlingen drehte das Spiel mit viel Einsatz und spielerischer Überlegenheit.

TSG Esslingen – TSV Notzingen 3:2
Ein Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war! Notzingen ging durch Marian Ropertz (14.) in Führung, doch Enes Coskun (37.) glich aus. Wieder war es Ropertz (78.), der die Gäste in Front brachte – doch in der Schlussminute drehte Kevin da Costa mit einem Doppelschlag (90., 90.) das Spiel zugunsten der TSG. Ein emotionaler Last-Minute-Sieg.

Kreisliga A2:

FC Kirchheim/Teck – SF Dettingen/Teck 4:0
Ein überzeugender Heimsieg für den FC Kirchheim! Schon früh zeigte sich David Malbasic in Topform: Mit einem lupenreinen Hattrick (12., 22., 35.) entschied er die Partie praktisch im Alleingang. Nach der Pause setzte Ivan Kuzmych (55.) mit dem 4:0 den Schlusspunkt. Kirchheim dominierte über weite Strecken und ließ den Gästen aus Dettingen keine Chance – ein rundum starker Auftritt.

TSV Oberensingen II – TSV Neckartailfingen 2:1
In einer umkämpften Partie behielt Oberensingen II knapp die Oberhand. Arafat Aka brachte die Gastgeber in Führung (18.), doch Fatmir Sylaj (33.) glich für Neckartailfingen aus. In der zweiten Halbzeit entschied ein unglückliches Eigentor von Nico Schruff (68.) die Begegnung. Oberensingen zeigte viel Leidenschaft und sicherte sich mit Glück und Einsatz die drei Punkte.

TSV Altdorf – TV Neidlingen 2:2
Ein intensives Remis mit vielen Emotionen. Marlon Kaiser brachte Altdorf früh in Führung (3.) und traf auch nach dem Ausgleich durch Nils Faustmann (72.) erneut (79.). Doch Neidlingen kämpfte sich trotz Gelb-Rot für Marius Fischer (67.) zurück – Sebastian Huonker (86.) sorgte kurz vor Schluss für den Punktgewinn. Beide Teams lieferten sich bis zum Abpfiff einen offenen Schlagabtausch.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – VfB Neuffen 0:7
Ein überragender Auftritt des VfB Neuffen! Felix Hummel (30.) eröffnete, dann drehte Tim Sternemann richtig auf und erzielte vier Treffer (34., 49., 65., 68.). Tobias Spreitzer (57.) und Sascha Gökeler (61.) steuerten weitere Tore bei. Erkenbrechtsweiler war völlig überfordert mit der Offensivpower der Gäste. Neuffen präsentierte sich in Torlaune und feierte einen deutlichen Auswärtssieg.

SGM Owen Unterlenningen – TSV Linsenhofen 5:2
Ein torreiches Duell mit vielen Wendungen! Ibo Tuncbilek brachte Linsenhofen in Führung (30.), doch Daniel Deuschle drehte die Partie per Doppelpack (33. Foulelfmeter, 40.). Nach dem Platzverweis für Kevin Feuchter (43.) mussten die Gäste in Unterzahl weiterspielen. Trotzdem glich Marvin Dümmel (52.) noch einmal aus. Doch Max Kammerer (68., 71.) und Oguzhan Aydemir (88.) entschieden das Spiel zugunsten der SGM, die in der Schlussphase klar die Oberhand behielt.

Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – KSG Eislingen 1:1
In einem ausgeglichenen Spiel trennten sich beide Mannschaften 1:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Till Scheurer in der 50. Minute für die Gästeführung. Nur eine Minute später glich Dennis Wagner (51.) für Ebersbach aus. Beide Teams suchten danach die Entscheidung, doch wurden die Chancen nicht genutzt.

TSGV Albershausen – TV Altenstadt 0:7
Eine deutliche Angelegenheit: Altenstadt ließ dem Gastgeber nicht den Hauch einer Chance. Erjon Mehmetaj war der überragende Mann auf dem Platz und traf gleich viermal (10., 34., 38., 51.). Robin Ender Aslanboga (36.), Niclas Seybold (41.) und Ekrem Hodzic (88.) rundeten den Kantersieg ab.

TSV Eschenbach – FTSV Kuchen 1:1
Ein umkämpftes Remis zwischen zwei Teams auf Augenhöhe. Marius Kottke brachte Eschenbach spät in Führung (71.), doch Moritz Klauss (88.) rettete den Gästen mit seinem späten Ausgleich einen Punkt. Beide Mannschaften zeigten viel Einsatz, konnten aber keine entscheidenden Akzente setzen – am Ende ein gerechtes Ergebnis.

TSV Wäschenbeuren – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 2:3
Ein spannendes Duell mit wechselnden Führungen. Sven Lechleitner eröffnete für Wäschenbeuren (10.), doch Marc Hartmann (34.) und Sven Ullrich per Elfmeter (56.) drehten das Spiel zwischenzeitlich. Fabian Heckele brachte den TSV kurz vor der Pause noch einmal in Front (42.), bevor Ramon Fechner (86.) mit seinem späten Treffer den Auswärtssieg für Jebenhausen/Bezgenriet perfekt machte.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – TSV Ottenbach 2:2
Eine Partie voller Spannung und Emotionen! Noah Doll (37.) und Maximilian Kreß (73.) trafen für die SG, während Paul Hofmann (62.) und Fabrizio Di Liberto (85.) die Gäste jeweils zurück ins Spiel brachten. In der Schlussphase sah Yahya Manneh (90.) nach einem Foulspiel die Rote Karte. Beide Teams kämpften bis zum Ende.

1. FC Rechberghausen – TV Deggingen 2:4
Deggingen zeigte sich auswärts entschlossen. Luca Speer brachte den FCR zwar in Führung (21.), doch danach drehte Deggingen die Partie: Niklas Weckerle (35.), Philipp Hemminger (44.) und ein Eigentor von Tim van der Meulen (54.) sorgten für klare Verhältnisse. Lukas Rehm (60.) erhöhte auf 1:4, bevor Max Liam Boczek (87.) noch Ergebniskosmetik betrieb.

VfR Süßen – SC Uhingen abgebrochen
Das Spiel wurde abgebrochen. Nähere Infos dazu gibt es hier.

