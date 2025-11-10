TSV Wendlingen mit Moral, VfB Neuffen glänzt, ein Spielabbruch

FV Spfr Neuhausen II – TSV Wernau 0:2

Der TSV Wernau sicherte sich auswärts einen Sieg. Alexander Huszta brachte seine Mannschaft kurz vor der Pause in Führung (40.), ehe Philipp Skala (62.) in der zweiten Halbzeit für die Vorentscheidung sorgte. Neuhausen bemühte sich, kam aber gegen die stabile Wernauer Defensive kaum zu klaren Chancen. Ein abgeklärter Auftritt der Gäste, die die drei Punkte mitnahmen.

FV Plochingen II – TB Ruit 1:4

Nach einer zähen ersten Hälfte drehte Ruit nach der Pause richtig auf. Jannik Ehrmeier (57.) und Simon Böhner (68.) trafen zum 0:2, bevor Nico Egger (72.) den Anschluss markierte. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren: Wieder Ehrmeier (87.) und Böhner (89.) sorgten mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss für klare Verhältnisse. Ruit überzeugte mit entschlossener Offensive.

TSV Deizisau – ASV Aichwald 3:4

Ein wahres Tor-Spektakel! Bereits nach sechs Minuten brachte Eren Celiktas Deizisau in Führung, doch Aichwald drehte das Spiel durch Treffer von Ilir Mehmeti (13.) und Luca Richter (34.). Richter (68.) und Julian Deutscher (81.) bauten die Führung auf 1:4 aus, ehe Deizisau in der Schlussphase mit Markus Friedel (87.) und Joscha Ganter (90.) noch einmal gefährlich aufkam. Am Ende reichte es knapp nicht – Aichwald rettete den Sieg über die Zeit.

SC Altbach – TV Hochdorf 2:1

Altbach zeigte eine kämpferisch starke Leistung. Emre Kalender brachte sein Team früh in Führung (14.), doch Tobias Kautter (42.) glich noch vor der Pause aus. Kurz nach Wiederanpfiff war es erneut Kalender (51.), der den entscheidenden Treffer erzielte. Hochdorf drängte bis zum Schluss, erzielte aber den Ausgleich nicht mehr.

VfB Reichenbach/Fils – TV Unterboihingen 4:1

Reichenbach erwischte den perfekten Start: Justin Mittmann (3.) und Benjamin Follert (40.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung. Unterboihingen kam kurz vor der Pause per Foulelfmeter von Randy-Daniel Mrozik (45.+4) heran, doch Luca Sonn (49.) stellte den alten Abstand schnell wieder her. In der Nachspielzeit traf Charalampos Kiouptsidis (90.+3) zum Endstand.

SG Eintracht Sirnau – TV Nellingen 1:4

Sirnau begann stark und ging durch Dennis Hauck (8.) in Führung. Danach übernahm Nellingen das Kommando: Luka Ivankovic (17.) glich aus, Dominik Bühler (49.) drehte das Spiel, und Felix Gentner erhöhte per Elfmeter (79.). Den Schlusspunkt setzte Maik Wezel (87.). Nellingen zeigte sich abgezockt und nutzte seine Chancen eiskalt – ein klarer Auswärtserfolg.

TSV Wendlingen – VfB Oberesslingen/Zell 3:1

Nach frühem Rückstand durch Patrik Leovac (17.) zeigte Wendlingen Moral. Max Gall (34.) glich noch vor der Pause aus, Colin Binder (60.) und Fabian Bergold (69.) machten in der zweiten Hälfte den Heimsieg perfekt. Wendlingen drehte das Spiel mit viel Einsatz und spielerischer Überlegenheit.

TSG Esslingen – TSV Notzingen 3:2

Ein Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war! Notzingen ging durch Marian Ropertz (14.) in Führung, doch Enes Coskun (37.) glich aus. Wieder war es Ropertz (78.), der die Gäste in Front brachte – doch in der Schlussminute drehte Kevin da Costa mit einem Doppelschlag (90., 90.) das Spiel zugunsten der TSG. Ein emotionaler Last-Minute-Sieg.