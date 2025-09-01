TSV Wendlingen mit 9:1, 5:5 beim VfR Süßen, 6:4 in Adelmannsfelden

FV Spfr Neuhausen II – VfB Reichenbach/Fils 1:4

Die Gäste aus Reichenbach erwischten einen Traumstart: Bereits in der 7. Minute traf Justin Mittmann zum 0:1. Anthony Fotarellis erhöhte in der 34. Minute auf 0:2, bevor Nils Frisenhan in der 55. Minute den dritten Treffer nachlegte. Neuhausen kam in der 74. Minute durch Kalle Maier noch einmal heran, doch Daniel Riela stellte in der 83. Minute den 1:4-Endstand her.

FV Plochingen II – TSV Wendlingen 1:9

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Plochingen. Cosimo Attorre eröffnete in der 19. Minute, ehe Daniel Geigle (39.) und Levin Köstle (40.) schnell nachlegten. Nach der Pause drehte Köstle mit Treffern in der 52. und 54. Minute weiter auf. Max Cavallo erhöhte mit einem Doppelpack (57., 62.) auf 0:7. Fevzihan Kayikcioglu (70.) und Dzemail Smailovic (83.) sorgten für das 0:9. Erst in der 90. Minute gelang Markus Penzkofer der Ehrentreffer für die Gastgeber.

VfB Oberesslingen/Zell – TV Hochdorf 3:3

In einer packenden Partie ging Oberesslingen in der 30. Minute durch Emre Gündüz in Führung. Haris Banu glich in der 48. Minute per Foulelfmeter aus. Gündüz traf in der 64. Minute erneut, doch nur zwei Minuten später stellte Daniel Otto das 2:2 her. In der Schlussphase sorgte Mirsad Ohran in der 89. Minute für das 3:2, ehe Manuel Unger in der 90. Minute das 3:3 markierte.

TV Unterboihingen – TSV Wernau 3:1

Unterboihingen entschied die Partie schon in der ersten Hälfte. Jannik Heim erzielte in der 39. Minute das 1:0, nur eine Minute später erhöhte Dennis Brunner auf 2:0. Kurz vor der Pause (45.) traf Heim erneut. Wernau gelang in der 76. Minute durch Philipp Skala nur noch der 3:1-Anschlusstreffer.

TV Nellingen – TSV Notzingen 4:1

Notzingen startete furios und ging bereits in der 1. Minute durch Marian Ropertz in Führung. Nellingen drehte die Partie aber eindrucksvoll: Denis Prekaj glich in der 20. Minute aus, Mehmet Berhat Aktan traf in der 37. Minute zur Führung. Luka Ivankovic (82.) und Blend Rusinovic (88.) machten den 4:1-Heimsieg perfekt.

TSV Deizisau – SG Eintracht Sirnau 2:3

Vor 150 Zuschauern legte Sirnau stark los: Dominik Sauter traf in der 11. Minute, Dennis Hauck legte in der 31. Minute nach. Noch vor der Pause verkürzte Alassane Braun auf 1:2. Direkt nach Wiederanpfiff glich Niclas Pascal Müller in der 46. Minute aus. Doch Arsalan Bashar entschied die Partie mit dem 2:3 in der 75. Minute zugunsten der Gäste.

ASV Aichwald – TSG Esslingen 2:2

Aichwald ging in der 29. Minute durch Luca Richter in Führung, die Enes Coskun nur eine Minute später ausglich. In der 81. Minute brachte Simon von Benthen den ASV erneut in Front, doch Coskun traf in der 89. Minute zum 2:2-Endstand.

TB Ruit – SC Altbach 3:3

Ruit begann stark: Lukas Würschum (27.) und Lasse Kuhn (35.) sorgten für eine 2:0-Führung. Altbach schlug zurück: Umut Boylu verkürzte in der 44. Minute, Ercem Salman glich in der 63. Minute aus. In der 83. Minute brachte Felix Rapp die Hausherren wieder in Führung, doch Yunus Yildirim sorgte in der 87. Minute für den 3:3-Endstand. In der 70. Minute sah Yusuf Boylu vom SC Altbach die Gelb-Rote Karte.