Allgemeines
TSV Wendlingen mit 9:1, 5:5 beim VfR Süßen, 6:4 in Adelmannsfelden

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Neckar/Fils und Ostwürttemberg los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – VfB Reichenbach/Fils 1:4
Die Gäste aus Reichenbach erwischten einen Traumstart: Bereits in der 7. Minute traf Justin Mittmann zum 0:1. Anthony Fotarellis erhöhte in der 34. Minute auf 0:2, bevor Nils Frisenhan in der 55. Minute den dritten Treffer nachlegte. Neuhausen kam in der 74. Minute durch Kalle Maier noch einmal heran, doch Daniel Riela stellte in der 83. Minute den 1:4-Endstand her.

FV Plochingen II – TSV Wendlingen 1:9
Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Plochingen. Cosimo Attorre eröffnete in der 19. Minute, ehe Daniel Geigle (39.) und Levin Köstle (40.) schnell nachlegten. Nach der Pause drehte Köstle mit Treffern in der 52. und 54. Minute weiter auf. Max Cavallo erhöhte mit einem Doppelpack (57., 62.) auf 0:7. Fevzihan Kayikcioglu (70.) und Dzemail Smailovic (83.) sorgten für das 0:9. Erst in der 90. Minute gelang Markus Penzkofer der Ehrentreffer für die Gastgeber.

VfB Oberesslingen/Zell – TV Hochdorf 3:3
In einer packenden Partie ging Oberesslingen in der 30. Minute durch Emre Gündüz in Führung. Haris Banu glich in der 48. Minute per Foulelfmeter aus. Gündüz traf in der 64. Minute erneut, doch nur zwei Minuten später stellte Daniel Otto das 2:2 her. In der Schlussphase sorgte Mirsad Ohran in der 89. Minute für das 3:2, ehe Manuel Unger in der 90. Minute das 3:3 markierte.

TV Unterboihingen – TSV Wernau 3:1
Unterboihingen entschied die Partie schon in der ersten Hälfte. Jannik Heim erzielte in der 39. Minute das 1:0, nur eine Minute später erhöhte Dennis Brunner auf 2:0. Kurz vor der Pause (45.) traf Heim erneut. Wernau gelang in der 76. Minute durch Philipp Skala nur noch der 3:1-Anschlusstreffer.

TV Nellingen – TSV Notzingen 4:1
Notzingen startete furios und ging bereits in der 1. Minute durch Marian Ropertz in Führung. Nellingen drehte die Partie aber eindrucksvoll: Denis Prekaj glich in der 20. Minute aus, Mehmet Berhat Aktan traf in der 37. Minute zur Führung. Luka Ivankovic (82.) und Blend Rusinovic (88.) machten den 4:1-Heimsieg perfekt.

TSV Deizisau – SG Eintracht Sirnau 2:3
Vor 150 Zuschauern legte Sirnau stark los: Dominik Sauter traf in der 11. Minute, Dennis Hauck legte in der 31. Minute nach. Noch vor der Pause verkürzte Alassane Braun auf 1:2. Direkt nach Wiederanpfiff glich Niclas Pascal Müller in der 46. Minute aus. Doch Arsalan Bashar entschied die Partie mit dem 2:3 in der 75. Minute zugunsten der Gäste.

ASV Aichwald – TSG Esslingen 2:2
Aichwald ging in der 29. Minute durch Luca Richter in Führung, die Enes Coskun nur eine Minute später ausglich. In der 81. Minute brachte Simon von Benthen den ASV erneut in Front, doch Coskun traf in der 89. Minute zum 2:2-Endstand.

TB Ruit – SC Altbach 3:3
Ruit begann stark: Lukas Würschum (27.) und Lasse Kuhn (35.) sorgten für eine 2:0-Führung. Altbach schlug zurück: Umut Boylu verkürzte in der 44. Minute, Ercem Salman glich in der 63. Minute aus. In der 83. Minute brachte Felix Rapp die Hausherren wieder in Führung, doch Yunus Yildirim sorgte in der 87. Minute für den 3:3-Endstand. In der 70. Minute sah Yusuf Boylu vom SC Altbach die Gelb-Rote Karte.

Kreisliga A2:

FC Kirchheim/Teck – TSV Altdorf 2:1
Kirchheim legte stark los und ging in der 13. Minute durch Jason Owusu in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Ivan Kuzmych auf 2:0. Altdorf kam in der 83. Minute durch Dominic Ruopp noch einmal heran, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern. In der 53. Minute sah Mikail Kocaman vom FC Kirchheim/Teck die Gelb-Rote Karte.

TV Bempflingen – TSV Harthausen 3:4
Ein packendes Duell mit ständig wechselnden Führungen. Laurent Shkodra brachte Harthausen in der 51. Minute in Front, bevor Dominik Fuchs (55.) und Patrick Kegel (56.) das Spiel drehten. Nur zwei Minuten später glich Tizian Rossricker für die Gäste aus. In der 63. Minute war es erneut Shkodra, der Harthausen nach vorne brachte. Patrick Kegel sorgte in der 74. Minute per Foulelfmeter wieder für den Ausgleich, doch Tizian Rossricker traf in der 87. Minute zum umjubelten 3:4-Endstand.

SGM Höllbach – TSV Oberensingen II 2:2
Oberensingen startete furios: Joshua Schiettinger traf in der 14. Minute, Francklin Saindina legte nur vier Minuten später nach. Jannik Lubich brachte Höllbach in der 27. Minute zurück ins Spiel und erzielte in der 73. Minute auch den Ausgleich.

VfB Neuffen – FV 09 Nürtingen 1:5
Neuffen begann stark und ging in der 10. Minute durch Sascha Gökeler in Führung. Doch Nürtingen drehte auf: Tarik Serour glich in der 32. Minute aus, Cedric Schmid drehte die Partie in der 42. Minute. Eymen Gündogdu (51.), Iurii Kotiukov (57.) und erneut Serour (90.) sorgten für einen deutlichen 1:5-Auswärtssieg.

TV Neidlingen – SF Dettingen/Teck 2:4
Dettingen setzte ein klares Zeichen. Yannick Frick brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung. Nils Faustmann glich in der 21. Minute aus, doch Frick traf erneut in der 24. und 50. Minute und brachte Dettingen klar auf Kurs. Lukas Pflüger verkürzte in der 57. Minute, ehe Frick in der 90. Minute seinen vierten Treffer erzielte. Robin Spranz sah in der 80. Minute Gelb-Rot.

TSV Grafenberg – SGM Owen Unterlenningen 2:3
Grafenberg startete stark mit Toren von Fabian Kittelberger (14.) und Janis Lövesz (20.). Doch Owen Unterlenningen kämpfte sich zurück: Kevin Rieke verkürzte kurz vor der Pause, Simon Kober glich in der 54. Minute aus. In der 67. Minute sorgte Rieke per Foulelfmeter für den 2:3-Endstand zugunsten der Gäste.

AC Catania Kirchheim – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 0:1
Ein hart umkämpftes Spiel, das die Gäste in der 33. Minute durch Jonas Salcher für sich entschieden. In der 73. Minute sah Christian Giacobbe vom AC Catania Kirchheim die Gelb-Rote Karte und schwächte sein Team in der Schlussphase entscheidend.

TSV Linsenhofen – TSV Neckartailfingen 1:3
Neckartailfingen übernahm ab der 38. Minute das Kommando, als Melvin Alavac zur Führung traf. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fatmir Sylaj auf 0:2. In der 87. Minute verkürzte Sercan Kayikci auf 1:2, doch nur eine Minute später stellte Robin Plachy den 1:3-Endstand her.

Kreisliga A3:

TSGV Albershausen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:1
Die Gastgeber gingen früh in Führung, als Alexander Söll in der 12. Minute einen Handelfmeter verwandelte. Kurz vor der Pause erzielte Tom Winkler in der 44. Minute den Ausgleich für die Gäste.

SC Uhingen – SV Croatia 2012 Geislingen 0:7
Ein einseitiges Duell endete mit einem klaren Auswärtssieg für Geislingen. Mateo Zelic war der überragende Mann des Spiels und traf in der 7., 33., 52., 58. und 89. Minute gleich fünfmal. Mihael Kepic (72.) und Adrijan Karanfilovski (86.) steuerten die weiteren Treffer zum 0:7-Endstand bei.

TV Deggingen – SSV Göppingen 4:0
Deggingen zeigte eine dominante Vorstellung und setzte sich deutlich mit vier Toren Vorsprung gegen den SSV Göppingen durch.

TSV Ottenbach – KSG Eislingen 1:6
Eislingen ließ den Gastgebern keine Chance. Nach Treffern von Philipp Grüner (18.), Jonah Schempp (28.) und Sandro Delic (30.) war die Partie schon früh entschieden. Jonas Kuckartz verkürzte in der 33. Minute kurzzeitig, bevor Fabian Schrehardt (48.), Johannes Kör (81.) und Till Scheurer (89.) den Kantersieg perfekt machten. Tobias Denk vom TSV Ottenbach sah in der 56. Minute die Gelb-Rote Karte.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – FTSV Kuchen 2:1
Kuchen ging in der 55. Minute durch Pat Fink in Führung. Doch die Hausherren drehten die Partie dank eines Doppelschlags von Julian Rittel in der 72. und 87. Minute zu einem umjubelten Heimsieg.

VfR Süßen – 1. FC Rechberghausen 5:5
Ein spektakuläres Torfestival endete ohne Sieger. Süßen legte in der 11. Minute durch Viktor Kqiraj vor, doch Rechberghausen antwortete immer wieder. Denny Fuchs (24., 44.) und Hendric Ziese (33., 43.) hielten die Gäste im Spiel, während Johannes Urbez (27.) und Koray Balci (39.) für Süssen trafen. In der Schlussphase sorgten Paul Mayer (89.) für die Gäste und Luca Pantina (90.+6) für die Hausherren für den umjubelten Endstand.

TSV Eschenbach – TSV Wäschenbeuren 0:2
Wäschenbeuren zeigte sich effizient und sicherte sich durch Tore von Lukas Fuchs (30.) und Fabian Heckele (76.) einen Auswärtssieg.

TV Altenstadt – SV Ebersbach/Fils II 1:2
Ebersbach nutzte seine Chancen konsequent: Robin Steinborn traf in der 31. Minute zur Führung, ehe Felix Kobelt in der 52. Minute per Foulelfmeter nachlegte. Altenstadt kam erst in der 90. Minute durch Hasbi Aslan zum Anschlusstreffer. In der 85. Minute vergab Mohamad Dhainy für die Hausherren einen Foulelfmeter, den Torwart Tim Eisele parierte.

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1:

TSV Heubach – SV Hussenhofen 1:3
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 3. Minute durch Armin Hurem in Führung. Yasin Kaya erhöhte in der 20. Minute auf 0:2, ehe Franz Barth in der 53. Minute das 0:3 erzielte. Den Ehrentreffer für Heubach markierte Andrei Pistol in der 79. Minute.

FC Spraitbach – TV Straßdorf 2:4
Straßdorf legte furios los: Marcus Olschewsky traf in der 7. Minute zur Führung, kurz vor der Pause legte Yaya Badjie das 0:2 nach. Spraitbach kam in der 58. Minute durch Alin Fuchs auf 1:2 heran, doch Jannic Maletic stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her. Maxim Buchstab (78.) und Dominik Bertsch (85.) machten schließlich den Auswärtssieg perfekt.

TSV Großdeinbach – TSV Mutlangen 2:2
Ein umkämpftes Derby endete leistungsgerecht remis. Elvan Beyer brachte Großdeinbach in der 35. Minute in Führung, ehe Tobi Wahl in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Mutlangen kämpfte sich zurück: Sebastian Steinke erzielte den Anschlusstreffer, bevor David Niersberger mit seinem Tor den Ausgleich besorgte.

FC Schechingen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 1:4
Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Marcel Weinhardt erzielte in der 27. Minute das 0:1, ehe Steffen Hanke mit einem Doppelpack in der 31. und 60. Minute den Vorsprung komfortabel ausbaute. Denis Zipser erhöhte in der 81. Minute auf 0:4. Christian Fetzer gelang in der 84. Minute immerhin der Ehrentreffer für Schechingen.

1. FC Eschach – TSB Schwäbisch Gmünd 2:5
Eschach startete stark in die Partie: Lukas Stoll traf in der 21. und 22. Minute zum schnellen 2:0. Doch Schwäbisch Gmünd zeigte Moral: Gian Piero Falcone verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter, Enes Yazan traf in der 32. und 38. Minute doppelt zum 2:3. Alexander Buchmann erhöhte in der 59. Minute auf 2:4, bevor Gian Piero Falcone in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor den Endstand herstellte.

SGM Lautern-Essingen – TV Herlikofen 2:1
Die Hausherren legten den Grundstein für den Heimsieg in der ersten Halbzeit: Maximilian Frey brachte sein Team in der 26. Minute in Führung, Uwe Sonnleitner erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Andre Simon nur zwei Minuten später, doch für Herlikofen reichte es am Ende nicht mehr zum Punktgewinn.

TV Heuchlingen – TSV Waldhausen 3:4
Ein spannendes Spiel mit wechselnden Führungen endete mit einem knappen Sieg für Waldhausen. Kenny Maurice Spengler brachte die Gäste in der 21. Minute in Front, doch Michael Österle (29.) und Lukas Dollinger (32.) drehten die Partie für Heuchlingen. Noch vor der Pause traf erneut Spengler zum 2:2. Nick Gutbrod stellte in der 59. Minute auf 2:3, bevor in der Nachspielzeit die Tore im Minutentakt fielen: Jannik Dollinger traf in der 90.+1 zum 3:3, ehe Florian Hausner nur Sekunden später den viel umjubelten 3:4-Siegtreffer erzielte.

Kreisliga A2:

FC Röhlingen – TSV Westhausen 1:3
Die Gäste aus Westhausen legten stark los: In der 12. Minute traf Tobias King zur Führung. Julian Brendle glich in der 19. Minute für Röhlingen aus, doch Daniel Schneider brachte die Gäste in der 30. Minute wieder in Front. Andre Bees machte mit dem 1:3 in der 46. Minute alles klar.

FSV Zöbingen – SV Pfahlheim 1:1
Ein gerechtes Unentschieden in Zöbingen: Harald Veile brachte die Gäste aus Pfahlheim in der 14. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Gabriel Gruber in der 45. Minute der Ausgleich für die Hausherren.

FV Viktoria Wasseralfingen – SV Jagstzell 2:1
Jagstzell startete besser in die Partie und ging in der 17. Minute durch Timo Ziegler in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Wasseralfingen die Begegnung: Mohamed Osman glich in der 48. Minute aus, und Marius Weber sorgte mit seinem Treffer in der 54. Minute für den umjubelten Sieg.

FC Ellwangen – SC Unterschneidheim 1:3
Die Gäste aus Unterschneidheim waren von Beginn an hellwach: Nicolas Wünsch erzielte in der 13. Minute das 0:1. Ellwangen kämpfte sich durch Kadir Ciraci in der 30. Minute zurück, doch in der zweiten Halbzeit schlugen die Gäste erneut zu. Daniel Rein traf in der 69. Minute zur erneuten Führung, Maximilian Kuhnhaus setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt.

SGM Rindelbach/Neunheim – Sportfreunde Rosenberg 0:2
Die Sportfreunde Rosenberg blieben auswärts erfolgreich. Dominik De Gruyter erzielte kurz vor der Pause in der 44. Minute das 0:1. In der 85. Minute sorgte Andreas Greiner mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.

TSV Adelmannsfelden – SV Kerkingen 6:4
Ein echtes Torfestival in Adelmannsfelden: Marian Krisch traf früh doppelt (3. und 14. Minute) zur Führung für Kerkingen. Andriko Helwer brachte die Gastgeber mit Treffern in der 25. und 38. Minute wieder ins Spiel. Ein Foulelfmeter von Adrian Leib (45.) sorgte erneut für die Führung der Gäste, ehe Robin Riek (55.) ausglich. Danach übernahm Kevin Bernecker das Kommando: Mit einem Hattrick (67., 72., 84.) schoss er Adelmannsfelden zum Sieg. Der Anschlusstreffer von Adrian Leib in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.

SV Lauchheim – TSG Abtsgmünd 0:2
Abtsgmünd zeigte sich effizient und abgeklärt. Bereits in der 12. Minute traf Benjamin Grupp zur Führung, Clemens Schmid legte in der 24. Minute nach und machte den Auswärtssieg früh perfekt.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – SG Eigenzell-Ellenberg 2:2
Ein spannendes Spiel mit einem dramatischen Ende. Tim Brenner brachte die Hausherren in der 30. Minute in Führung. Denis Eisemann glich in der 37. Minute für die Gäste aus. In der 88. Minute brachte Lukas Frank Fachsenfeld/Dewangen erneut in Front, doch in der Nachspielzeit verwandelte Tim Kailer in der 90.+1 einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Bereits in der 15. Minute hatte Fabian Weiß für Fachsenfeld/Dewangen einen Handelfmeter vergeben, den Torwart Lucas Hofmann parierte.

Kreisliga A3:

TSV Gussenstadt – SV Söhnstetten 0:2
Der SV Söhnstetten sicherte sich einen Auswärtssieg. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Mathias Seeßle die Gäste in der 49. Minute in Führung. In der 69. Minute sorgte Luis Schmid mit dem 0:2 für die Entscheidung.

TSG Giengen – SGM Königsbronn/Oberkochen 0:0
Ein intensives, aber torloses Remis in Giengen. Beide Teams kämpften um jeden Ball, doch klare Chancen blieben Mangelware. In der 66. Minute schwächte sich die TSG Giengen selbst, als Lukas Weiss die Rote Karte sah.

Albsport Heidenheim – FV Sontheim/Brenz II 4:1
Albsport Heidenheim dominierte die Partie von Beginn an. Arlind Berisha erzielte in der 18. Minute das 1:0. Nach der Pause erhöhte Elvin Haziraj in der 49. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Caner Otabasi in der 73. Minute auf 2:1, doch Justin Martin (78.) und Fuad Sinani in der Nachspielzeit (90.+3) machten den klaren Heimsieg perfekt.

VfL Gerstetten – TKSV Giengen 3:1
Nach dem frühen Rückstand durch Cem Arman in der 26. Minute zeigte Gerstetten Moral. Timo Freihart glich in der 30. Minute aus. In der zweiten Hälfte traf Benjamin Bayer in der 54. Minute zur Führung, ehe Luis Lammel in der 71. Minute per Foulelfmeter den 3:1-Endstand besorgte.

SV Bissingen – TV Steinheim 0:6
Eine Machtdemonstration des TV Steinheim: Nach einem späten Tor von Erik Schmitt (44.) kurz vor der Pause legten die Gäste in der zweiten Hälfte los. Maik Behr (51.), Patrick Rehorsch (53.) und erneut Erik Schmitt (66.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. In der Schlussphase traf Markus Benz doppelt (85., 90.+2) und machte das halbe Dutzend voll.

FC Härtsfeld – SGM Herbrechtingen Bolheim 2:3
Ein packendes Duell mit dem besseren Ende für die Gäste. Matthias Koesler (5.) und Timo Kropp (11.) sorgten früh für eine Zwei-Tore-Führung. Leon Oberschmid brachte Härtsfeld in der 22. Minute zurück ins Spiel, ehe Luis Widmaier in der 37. Minute wieder auf 1:3 stellte. Der späte Anschlusstreffer von Tobias Wachter in der 76. Minute kam zu spät.

Türkspor Heidenheim – Sportfreunde Fleinheim 4:0
Türkspor Heidenheim überzeugte auf ganzer Linie. Amir Werner eröffnete den Torreigen in der 33. Minute. Nach der Pause legte Denis Enes Werner in der 48. Minute nach, ehe Göktan Eroglu in der 61. Minute auf 3:0 erhöhte. Moritz Steinmetzer setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:0-Heimsieg.

