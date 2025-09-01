TSV Wendlingen mit 9:1, 5:5 beim VfR Süßen, 6:4 in Adelmannsfelden

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
TSV Heubach – SV Hussenhofen 1:3
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 3. Minute durch Armin Hurem in Führung. Yasin Kaya erhöhte in der 20. Minute auf 0:2, ehe Franz Barth in der 53. Minute das 0:3 erzielte. Den Ehrentreffer für Heubach markierte Andrei Pistol in der 79. Minute.
FC Spraitbach – TV Straßdorf 2:4
Straßdorf legte furios los: Marcus Olschewsky traf in der 7. Minute zur Führung, kurz vor der Pause legte Yaya Badjie das 0:2 nach. Spraitbach kam in der 58. Minute durch Alin Fuchs auf 1:2 heran, doch Jannic Maletic stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her. Maxim Buchstab (78.) und Dominik Bertsch (85.) machten schließlich den Auswärtssieg perfekt.
TSV Großdeinbach – TSV Mutlangen 2:2
Ein umkämpftes Derby endete leistungsgerecht remis. Elvan Beyer brachte Großdeinbach in der 35. Minute in Führung, ehe Tobi Wahl in der 52. Minute auf 2:0 erhöhte. Mutlangen kämpfte sich zurück: Sebastian Steinke erzielte den Anschlusstreffer, bevor David Niersberger mit seinem Tor den Ausgleich besorgte.
FC Schechingen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 1:4
Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Marcel Weinhardt erzielte in der 27. Minute das 0:1, ehe Steffen Hanke mit einem Doppelpack in der 31. und 60. Minute den Vorsprung komfortabel ausbaute. Denis Zipser erhöhte in der 81. Minute auf 0:4. Christian Fetzer gelang in der 84. Minute immerhin der Ehrentreffer für Schechingen.
1. FC Eschach – TSB Schwäbisch Gmünd 2:5
Eschach startete stark in die Partie: Lukas Stoll traf in der 21. und 22. Minute zum schnellen 2:0. Doch Schwäbisch Gmünd zeigte Moral: Gian Piero Falcone verwandelte in der 27. Minute einen Foulelfmeter, Enes Yazan traf in der 32. und 38. Minute doppelt zum 2:3. Alexander Buchmann erhöhte in der 59. Minute auf 2:4, bevor Gian Piero Falcone in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor den Endstand herstellte.
SGM Lautern-Essingen – TV Herlikofen 2:1
Die Hausherren legten den Grundstein für den Heimsieg in der ersten Halbzeit: Maximilian Frey brachte sein Team in der 26. Minute in Führung, Uwe Sonnleitner erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Andre Simon nur zwei Minuten später, doch für Herlikofen reichte es am Ende nicht mehr zum Punktgewinn.
TV Heuchlingen – TSV Waldhausen 3:4
Ein spannendes Spiel mit wechselnden Führungen endete mit einem knappen Sieg für Waldhausen. Kenny Maurice Spengler brachte die Gäste in der 21. Minute in Front, doch Michael Österle (29.) und Lukas Dollinger (32.) drehten die Partie für Heuchlingen. Noch vor der Pause traf erneut Spengler zum 2:2. Nick Gutbrod stellte in der 59. Minute auf 2:3, bevor in der Nachspielzeit die Tore im Minutentakt fielen: Jannik Dollinger traf in der 90.+1 zum 3:3, ehe Florian Hausner nur Sekunden später den viel umjubelten 3:4-Siegtreffer erzielte.
Kreisliga A2:
FC Röhlingen – TSV Westhausen 1:3
Die Gäste aus Westhausen legten stark los: In der 12. Minute traf Tobias King zur Führung. Julian Brendle glich in der 19. Minute für Röhlingen aus, doch Daniel Schneider brachte die Gäste in der 30. Minute wieder in Front. Andre Bees machte mit dem 1:3 in der 46. Minute alles klar.
FSV Zöbingen – SV Pfahlheim 1:1
Ein gerechtes Unentschieden in Zöbingen: Harald Veile brachte die Gäste aus Pfahlheim in der 14. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Gabriel Gruber in der 45. Minute der Ausgleich für die Hausherren.
FV Viktoria Wasseralfingen – SV Jagstzell 2:1
Jagstzell startete besser in die Partie und ging in der 17. Minute durch Timo Ziegler in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Wasseralfingen die Begegnung: Mohamed Osman glich in der 48. Minute aus, und Marius Weber sorgte mit seinem Treffer in der 54. Minute für den umjubelten Sieg.
FC Ellwangen – SC Unterschneidheim 1:3
Die Gäste aus Unterschneidheim waren von Beginn an hellwach: Nicolas Wünsch erzielte in der 13. Minute das 0:1. Ellwangen kämpfte sich durch Kadir Ciraci in der 30. Minute zurück, doch in der zweiten Halbzeit schlugen die Gäste erneut zu. Daniel Rein traf in der 69. Minute zur erneuten Führung, Maximilian Kuhnhaus setzte in der 77. Minute den Schlusspunkt.
SGM Rindelbach/Neunheim – Sportfreunde Rosenberg 0:2
Die Sportfreunde Rosenberg blieben auswärts erfolgreich. Dominik De Gruyter erzielte kurz vor der Pause in der 44. Minute das 0:1. In der 85. Minute sorgte Andreas Greiner mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung.
TSV Adelmannsfelden – SV Kerkingen 6:4
Ein echtes Torfestival in Adelmannsfelden: Marian Krisch traf früh doppelt (3. und 14. Minute) zur Führung für Kerkingen. Andriko Helwer brachte die Gastgeber mit Treffern in der 25. und 38. Minute wieder ins Spiel. Ein Foulelfmeter von Adrian Leib (45.) sorgte erneut für die Führung der Gäste, ehe Robin Riek (55.) ausglich. Danach übernahm Kevin Bernecker das Kommando: Mit einem Hattrick (67., 72., 84.) schoss er Adelmannsfelden zum Sieg. Der Anschlusstreffer von Adrian Leib in der 90. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.
SV Lauchheim – TSG Abtsgmünd 0:2
Abtsgmünd zeigte sich effizient und abgeklärt. Bereits in der 12. Minute traf Benjamin Grupp zur Führung, Clemens Schmid legte in der 24. Minute nach und machte den Auswärtssieg früh perfekt.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – SG Eigenzell-Ellenberg 2:2
Ein spannendes Spiel mit einem dramatischen Ende. Tim Brenner brachte die Hausherren in der 30. Minute in Führung. Denis Eisemann glich in der 37. Minute für die Gäste aus. In der 88. Minute brachte Lukas Frank Fachsenfeld/Dewangen erneut in Front, doch in der Nachspielzeit verwandelte Tim Kailer in der 90.+1 einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. Bereits in der 15. Minute hatte Fabian Weiß für Fachsenfeld/Dewangen einen Handelfmeter vergeben, den Torwart Lucas Hofmann parierte.
