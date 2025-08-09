TSV Wendezelle will wieder oben mitmischen

Das Team für die neue Spielzeit. – Foto: TSV Wendezelle

Der TSV Wendezelle geht mit viel Selbstvertrauen in die neue Bezirksliga-Saison. Nach Platz drei im Vorjahr will die Mannschaft von Trainerteam und Führungsspielern erneut im oberen Feld angreifen. Vize-Kapitän Marcel Kamp zieht im Gespräch eine positive Bilanz der Sommervorbereitung und gibt Einblicke in die Ambitionen des Teams.

„Wir sind insgesamt gut durch die Vorbereitung gekommen“, resümiert Kamp. Durchschnittlich 20 Spieler pro Einheit sorgten für hohe Trainingsintensität und eine schnelle Eingewöhnung des neuen Kaders. „Anfangs mussten wir erst in die Spielidee finden, was sich auch in den ersten Testspielergebnissen gezeigt hat. Durch sehr gute Trainingseinheiten und weitere gute Testspiele konnten wir uns in der kurzen Zeit als Mannschaft weiterentwickeln.“ 4 von 5 Testspiele wurden gewonnen. Und auch drei Pflichtspielsiege wurden bereits eingefahren. Im Kreispokal steht man nach zwei Spielen und einem Torverhältnis von 16:1 im Halbfinale, im Bezirkspokal setzte man sich in Runde 1 souverän mit 3:0 gegen Lafferde durch.

Jetzt folgt der Auftakt in der Bezirksliga, der kein Selbstläufer wird, davon ist der 2. Kapitän überzeugt: „Jedes Spiel ist hier eine Herausforderung, und die Gegner werden es uns nicht leicht machen.“ Zunächst geht es Zuhause gegen den VfL Leiferde, ehe es eine Woche später am 17. August zum Aufsteiger nach Bornum geht. Morgen, 14:00 Uhr TSV Wendezelle Wendezelle VfL Leiferde VfL Leiferde 14:00 PUSH