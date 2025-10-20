TSV Wendezelle siegt souverän in Vechelde

Der TSV Wendezelle hat am elften Spieltag der Bezirksliga einen klaren 3:0-Auswärtssieg beim SV Arminia Vechelde gefeiert und damit den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Schon früh stellte die Mannschaft von Trainer Marius Plote die Weichen auf Sieg. Sven Balke traf in der vierten Minute zur Führung, nachdem Maik Laschkowski sich stark über die linke Seite durchgesetzt und in die Mitte gespielt hatte.

Auch danach blieb Wendezelle spielbestimmend und kam durch schnelles Kombinationsspiel immer wieder gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Nach gut einer halben Stunde erhöhte Lennert Gürth auf 2:0. Der Treffer fiel nach einem sehenswerten Angriff über mehrere Stationen, bei dem schließlich Niklas Kamp von rechts nach links verlagerte und Gürth den Ball direkt ins Netz jagte.

Vechelde fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen das druckvolle und passsichere Spiel der Gäste. Lediglich einmal musste TSV-Torhüter Tim-Niklas Latzel eingreifen, als er Mitte der ersten Halbzeit stark parierte. Ansonsten blieb der Wendezeller Kasten weitgehend ungefährdet.

Niclas Kamp sorgte in der 76. Minute mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel für den Endstand. In der Schlussphase vergaben Maik Laschkowski, Balke und Gürth noch weitere Großchancen.

Trainer Marius Plote sprach anschließend von einem „hochverdienten Sieg“. Sein Team habe „das Spiel von Beginn an im Griff“ gehabt und über 70 Prozent Ballbesitz verzeichnet. Besonders lobte er die Achse mit Lennert Gürth, Sven Balke und Maik Laschkowski, die das Spiel prägten.

Durch den Erfolg bleibt der TSV Wendezelle mit 25 Punkten auf Rang zwei der Tabelle hinter Spitzenreiter Lehndorfer TSV (27 Punkte). Arminia Vechelde liegt nach der sechsten Saisonniederlage mit 15 Punkten auf Platz zehn.

SV Arminia Vechelde – TSV Wendezelle 0:3

SV Arminia Vechelde: Lasse Flegel, Kevin Schönfeld, Marvin Leiser (36. Marius Giesemann), Pascal Michelmann (60. Philipp-Marvin Brendel), Nico Grigoleit, Louis Oppermann, Jakob Beyer, Elias-Ben Siedentopf (78. Lars Habelmann), Anton Palnikov, Oleksii Shpak, Michel Schäfer (60. Dominik Wald) (78. Henrik Thiele) - Trainer: Dennis Pasemann

TSV Wendezelle: Tim-Niklas Latzel, Niklas Plote (78. Leon Herberg), Marcel Kamp, Kilian Führmann, Niclas Kamp, Sven Balke (73. Laurin Kratschmer), Lennert Gürth, Erik Plote (78. Leon Jauns), Jakob Dettmer (73. Maximilian-Willy Hantel), Len-Bennet Rüsing (56. Julian Rode), Maik Laschkowski - Trainer: Marius Plote

Schiedsrichter: Fatih Güzel

Tore: 0:1 Sven Balke (4.), 0:2 Lennert Gürth (32.), 0:3 Niclas Kamp (76.)