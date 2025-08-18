TSV weiter ungeschlagen – Remis bei der SG Weser/Diemel

Auch im dritten Spiel der neuen Saison bleibt unsere TSV ungeschlagen. Beim Auswärtsspiel in Helmarshausen trennte man sich nach einem turbulenten Spiel mit 1:1 von der SG Weser/Diemel. Trotz zahlreicher Chancen und fragwürdiger Schiedsrichterentscheidungen reichte es am Ende nur zu einem Punkt.

Kurz darauf kam auch die TSV zu ihrer ersten dicken Chance: Nach einem Eckball landete der Ball bei Arne Habisch, der jedoch aus kürzester Distanz über das Tor spitzelte (8.). Im weiteren Verlauf übernahm Immenhausen zunehmend die Kontrolle. In der 21. Minute kombinierten sich Schöps, Schwan und Stern sehenswert in den Strafraum, doch sowohl Hellwig als auch Jenzowski verpassten den Querpass – Busch schloss schließlich ab, doch der Keeper parierte stark.

Von Beginn an entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Die Gastgeber hatten in der 5. Minute die erste große Möglichkeit, als der ehemalige Immenhäuser Konstantin Moor nach Ballverlust frei vor Torwart Enders auftauchte, ihn bereits umkurvte, den Ball aber am Tor vorbeischob.

Kurz vor der Pause dann die vermeintliche Führung: Sedmera schickte Schöps in die Gasse, der uneigennützig auf Jenzowski querlegte. Dieser schob ins leere Tor ein – doch zur Überraschung entschied der Schiedsrichter auf Abseits (43.). Unsere Videoaufzeichnungen belegen allerdings klar: kein Abseits! Eine bittere Szene. Nur eine Minute später hatte Hellwig die nächste Chance, sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Auf der Gegenseite hatte die TSV Glück, als Jan Koch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte im Strafraum zu Fall kam – der Elfmeterpfiff blieb aus.

Zweite Halbzeit mit vielen Wendungen

Die TSV startete schwungvoll in die zweite Hälfte. Bereits nach zwei Minuten hatte der eingewechselte Toni Mitrovic die Führung auf dem Fuß, sein Abschluss wurde aber zur Ecke abgefälscht (47.). Ein weiteres Tor durch Hellwig (49.) wurde wegen Abseits zurückgepfiffen – diesmal korrekt.

Die Partie nahm Fahrt auf, als SG-Akteur Moor in der 54. Minute nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Eigentlich eine Steilvorlage für die TSV, doch nur vier Minuten später der Rückschlag: Nach Ballverlust im Mittelfeld kam Jan Koch frei vor Enders zum Abschluss, der zwar den Ball spielte, aber auch den Gegner traf. Der Schiedsrichter entschied allerdings auf Elfmeter – Wymyslo verwandelte sicher zum 1:0 (58.).

Die Antwort unserer Jungs ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Arne Habisch dribbelte aus der Abwehrkette mutig ins Mittelfeld, spielte einen perfekten Steckpass auf Mitrovic, der seinen Gegenspieler abschüttelte und eiskalt ins lange Eck abschloss – 1:1 (68.).

Danach hatte die TSV mehrfach die Möglichkeit, das Spiel endgültig zu drehen: Mitrovic eroberte in der 81. Minute beinahe einen verunglückten Rückpass, schoss aber knapp vorbei. Nur eine Minute später lief unsere Offensive sogar in Überzahl (4-gegen-2) auf das Tor zu, doch Hellwig verzog überhastet über das Gehäuse.

Dramatische Schlussphase

In der langen Nachspielzeit (insgesamt rund 10 Minuten) drängte die TSV mit aller Macht auf den Sieg. Bülte scheiterte mit einem Drehschuss (90.+4), Jenzowski traf den Ball freistehend nicht richtig (90.+6). Dann die Schlüsselszene, die die nächsten Wochen wohl leider beeinflussen wird: Ein langer Befreiungsschlag landete beim Weser/Diemel-Spielertrainer Santiago, der Lenzing in klarer Abseitsposition bediente. Der Pfiff blieb aus, Lenzing lief frei auf Enders zu, der nur noch mit einer Notbremse retten konnte. Folge: Rote Karte für unseren Keeper (90.+8).

So kam Ersatztorhüter Tobias Vitera noch zu seinem Debüt in der 1. Mannschaft. Auch danach gab es noch eine Riesenchance: Nach einem langen Ball von Jenzowski setzte Busch stark nach und legte auf Mitrovic quer, dessen Abschluss jedoch knapp am Tor vorbeiging (90.+10).

Fazit

Am Ende steht ein 1:1, dass sich wie eine verpasste Gelegenheit anfühlt. Die TSV zeigte über weite Strecken die bessere Spielanlage, erarbeitete sich zahlreiche Großchancen, scheiterte aber an der eigenen Chancenverwertung. Positiv bleibt: Unsere Mannschaft bleibt auch nach dem dritten Spiel ungeschlagen, zeigte großen Kampfgeist und wächst immer mehr zusammen.

Aufstellung TSV Immenhausen: Sören Enders, Arne Habisch, Timo Bülte, Steven Schöps (90. Tobias Vitera), Kevin Wilhelm, Max Busch, Bastian Jenzowski, Dominik Schwan (46. Toni Mitrovic), Thomas Stern, Roman Sedmera, Nils Hellwig

Trainer: Kristoffer Koch

Tore: 1:0 Luca Wymyslo (58‘ – Foulelfmeter)

1:1 Toni Mitrovic (68‘ – Vorlage Arne Habisch)

Gelb-Rot: Konstantin Moor (54./SG Weser/Diemel/Foulspiel)

Rot: Sören Enders (90./TSV Immenhausen/Notbremse)