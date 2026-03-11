TSV Weiss mutiert wieder zum Favoritenschreck – Elsdorf-Sieg n.V.

Lange Zeit schnupperte der SV Rheidt an der Überraschung gegen den zwei Klassen höher spielenden Favoriten. Doch während der Außenseiter eine starke erste Hälfte bot, sorgte die individuelle Qualität des FC Hürth nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.

Der SV Rheidt startete mutig in die Partie und ging bereits in der sechsten Minute durch eine verunglückte Flanke von Lovre Hrgota in Führung. Während der A-Liga-Tabellenführer die Defensive kompakt hielt und eine Eins-gegen-Eins-Situation zum 2:0 vergab, gelang Kian Assadollahi kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich für den Landesligisten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hürth den Druck spürbar und entschied die Begegnung durch drei Treffer innerhalb von nur fünfzehn Minuten. Felix-Benedict Neuhäuser per Kopf sowie erneut Assadollahi und Bastian Porschen schraubten das Ergebnis auf 4:1 in die Höhe. Trotz der am Ende deutlichen Niederlage überzeugte der Außenseiter über weite Strecken, konnte im zweiten Durchgang jedoch keinen gefährlichen Abschluss mehr verzeichnen. In der Schlussphase kontrollierte Hürth das Geschehen souverän und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen.

Dorf-Euphorie auf Asche: Weiss kegelt Rheinsüd aus dem Pokal

Im Rhein-Erft-Kreispokal sorgt der TSV Weiss für eine Überraschung. Vor rund 500 Zuschauern triumphierte der A-Ligist auf heimischer Asche gegen den klassenhöheren Rivalen Rheinsüd Köln und sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale.

Ludwig: "Ausschlaggebend war die Atmosphäre"

Es herrschte Ausnahmezustand im Kölner Süden, als Schiedsrichter Luca Povoledo die Partie am Dienstagabend anpfiff. Der TSV Weiss, beheimatet in der Kreisliga A, bat den Bezirksligisten FC Rheinsüd Köln zum „Asche-Derby“. Es wurde der erwartete emotionale Pokalfight, den der Underdog vor einer imposanten Kulisse letztlich mit 3:1 für sich entschied. „Ausschlaggebend war zum einen die Atmosphäre“, bilanzierte der 35-jährige Weiss-Trainer Andre Ludwig nach der Partie. „Rund 500 Zuschauer waren da, mit Feuerwerk, Pyro, Einlaufkindern, Bannern, Fahnen, Bratwurst- und Bierstand – das volle Programm. Für unser Dorf ist dieses Pokalspiel jedes Jahr ein echtes Highlight, weil wir dann endlich wieder auf unserer eigenen Asche spielen können.“

Das Spiel begann zunächst nach Plan für den Favoriten. In der 13. Minute brachte Valerian Pohlmann die Gäste aus Köln nach einem lang getretenen Freistoß per Kopf in Führung – der Ball segelte dabei über den Weisser Keeper hinweg ins Netz. Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer hatte seine Mannschaft bereits im Vorfeld auf die schwierigen Bedingungen eingestellt. Doch die frühe Führung gab seinem Team nicht die nötige Sicherheit. Weiss reagierte prompt und fand über den Kampf zurück in die Begegnung. In der 24. Minute nutzte Paulo Blei seine Chance staubte einen Abpraller zum 1:1-Ausgleich ab. Nur sechs Minuten später war das Spiel komplett gedreht: Nach einem missglückten Rückpass der Rheinsüder Abwehr spritzte Oliver Graeff dazwischen, umkurvte den Torhüter und schob zum 2:1-Halbzeitstand ein.

Krämer: "Weiss war einfach griffiger"

„In der ersten Halbzeit hat Rheinsüd uns sehr hoch angepresst und auf Fehler gehofft. Wir haben das auf der Asche aber ordentlich gelöst, auch wenn wir fußballerisch wenig gespielt haben. Es war viel Kampf und Einsatz gefragt“, analysierte Ludwig den ersten Durchgang. Die Gäste hingegen haderten mit ihrer Effektivität und der fehlenden Spielkontrolle. „Eigentlich kann so eine Führung in einem solchen Spiel helfen, aber wir sind trotzdem noch vor der Pause in Rückstand geraten“, gestand der 39-jährige Krämer. „Nach dem 1:0 ist es uns nicht gelungen, den Ball konsequent vom eigenen Tor fernzuhalten. Weiss war einfach giftiger und resoluter im Spiel gegen den Ball und hat es geschafft, uns aus dem Sechzehner fernzuhalten.“

Nach dem Seitenwechsel waren es vor allem die Heim-Elf, die nun mehr vom Spiel hatte. Nachdem die Gastgeber zunächst am Pfosten scheiterten, sorgte Friedel Türk in der 64. Minute für die Vorentscheidung. Ein über mehrere Stationen sauber ausgespielter Konter landete auf der rechten Seite bei Türk, der aus spitzem Winkel zum 3:1 vollendete. In der Schlussphase wurde Matthias Hein aufseiten von Rheinsüd Köln mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen. Am Ergebnis änderte dies nichts mehr – Weiss brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

„Natürlich sind wir maximal enttäuscht, dass wir gestern auf dem Ascheplatz ausgeschieden sind“, erklärte Gästetrainer Krämer bedient. „Es war ein Spiel, in dem Zweikampfhärte, Cleverness, aber auch ein bisschen Glück und Zufall eine große Rolle gespielt haben. Das hat Weiss am Ende besser gemacht als wir und deshalb auch nicht unverdient gewonnen.“ Während für Rheinsüd der Traum vom Halbfinale und der damit verbundenen Chance auf den Mittelrheinpokal endet, feierte der TSV Weiss noch lange nach Abpfiff. „Wir saßen noch bis halb eins am Platz, haben danach gemeinsam aufgeräumt“, so Ludwig über den besonderen Zusammenhalt im Dorf. „Am Ende räumt die ganze Mannschaft gemeinsam auf, bevor jemand nach Hause geht. Dieser Zusammenhalt – sowohl im Team als auch im ganzen Dorf – macht diese Pokalabende bei uns so besonders.“