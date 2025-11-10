TSV Weinsberg - VfB Neuhütten 3:1 (0:0)

Bei der zweitstärksten Offensive der Liga wählte der VfB eine etwas vorsichtigere Herangehensweise. Man

überließ dem Gegner den Ball und verteidigte in der eigenen Hälfte sehr kompakt. Da man dies in der ersten

Hälfte sehr aufmerksam und konsequent umsetzte, wurde Weinsberg im Strafraum kaum zwingend. Gefahr

strahlte nur der eine oder andere Distanzschuss aus. Bei Ballgewinn schaltete der VfB immer wieder schnell um

und hatte die besseren Möglichkeiten. So scheiterte Jean-Pierre Löffler alleine vor dem Tor am Pfosten, Luca

Hammel traf das Leder aus guter Position nicht voll und Marvin Lang wurde alleine vor dem Tor im letzten

Moment geblockt. Eine Halbzeitführung für den VfB wäre leicht möglich gewesen.

Auch im zweiten Abschnitt änderte sich zunächst am Spielverlauf nicht viel. Dann kam Weinsberg jedoch durch

einen Eckball zum 1:0 (57.) und erhöhte durch einen weiteren Eckball auf 2:0 (65.). Der VfB schlug aber

umgehend zurück, als Jean-Pierre Löffler nach einem weiteren Pfostentreffer goldrichtig stand und zum 1:2

abstauben konnte (70.). In der Schlussphase war nun der VfB gefordert, die große Ausgleichsmöglichkeit konnte

aber nicht erarbeitet werden. Weinsberg machte in der 90. Minute mit einem Freistoß den Deckel drauf und

siegte mit 3:1.

Der VfB machte insgesamt ein gutes Spiel, die Punkte blieben aber in Weinsberg.