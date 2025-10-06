TSV Weinsberg trumpft mit 8:2 auf, SV Dürmentingen im 8:0-Torrausch

SV Heilbronn am Leinbach – SV Schluchtern 0:6

Eine bittere Heimniederlage musste der SV Heilbronn am Leinbach hinnehmen. Bereits in der 16. Minute brachte Soner Bostan die Gäste aus Schluchtern mit 0:1 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Moritz Frank in der 38. Minute auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel legte Soner Bostan einen Doppelpack nach: In der 57. und 62. Minute stellte er auf 0:4. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. In der 71. Minute erhöhte Luca Janoschka auf 0:5, ehe Francesco Di Dio in der 86. Minute den 0:6-Endstand besorgte.

Spvgg Heinriet – TGV Dürrenzimmern 0:2

Die Gäste aus Dürrenzimmern feierten einen wichtigen Auswärtssieg. Marcel Übelhör brachte sie in der 24. Minute mit 0:1 in Führung. Heinriet kämpfte, doch ein Treffer wollte nicht fallen. Stattdessen machte Justin Görtz in der 88. Minute mit dem Tor zum 0:2 alles klar.

SV Leingarten – SC Abstatt 2:3

Ein spannendes und torreiches Spiel lieferten sich Leingarten und Abstatt. Schon in der 18. Minute brachte Luca Widenmayer die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch Kasim Simsek schlug zurück und glich in der 30. Minute zum 1:1 aus. In der 63. Minute stellte David Behnam für Leingarten wieder auf 2:1, doch erneut war es Kasim Simsek, der in der 70. Minute zum 2:2 traf. Das Spiel stand auf Messers Schneide, ehe Mateo Varkas in der 88. Minute den 2:3-Siegtreffer für Abstatt erzielte.

GSV Eibensbach – Sportfreunde Lauffen II 0:3

Die Partie begann denkbar schlecht für die Gastgeber: Schon in der 6. Minute erzielte Luca Maximilian Schuur das 0:1 für Lauffen. Nur acht Minuten später erhöhte Denis Tabak auf 0:2. In der 20. Minute wurde Philipp Hoffmann vom GSV Eibensbach nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Kurz darauf schwächte sich Eibensbach noch weiter: In der 33. Minute sah Hassan Khan nach einem groben Foulspiel ebenfalls die Rote Karte. In doppelter Unterzahl hatte Eibensbach keine Chance mehr. In der 76. Minute machte Marius Nowak mit dem 0:3 endgültig alles klar.

SGM MassenbachHausen – TSV Güglingen 3:2

Ein packendes Duell erlebten die Zuschauer in MassenbachHausen. In der 17. Minute brachte Beat Fischer die Heimelf mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte zunächst der TSV Güglingen auf: Max Morlok traf in der 57. Minute zum 1:1, und in der 75. Minute verwandelte Konrad Reiner einen Foulelfmeter zum 1:2. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Paul Rücker glich in der 79. Minute zum 2:2 aus. In der Schlussphase belohnte Maximilian Preisner die SGM MassenbachHausen in der 89. Minute mit dem 3:2-Siegtreffer.

TSV Cleebronn – TSV Talheim 1895 3:4

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Cleebronn. Schon in der 11. Minute traf Julian Bertsch zur Gästeführung. In der 40. Minute erhöhte Oliver Kreh auf 0:2, und nur zwei Minuten später stellte Julian Bertsch per Foulelfmeter auf 0:3. Doch Cleebronn steckte nicht auf. Direkt nach der Pause verkürzte Fabian Hartl in der 46. Minute auf 1:3. In der 49. Minute legte Kesha Wiczynski das 2:3 nach. Talheim schlug aber wieder zurück: In der 56. Minute traf Nico Iakovidis zum 2:4. Philipp Beuttner machte die Partie in der 67. Minute mit dem 3:4 noch einmal spannend, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

VfL Brackenheim – SGM Fürfeld/Bonfeld 2:0

Die Gastgeber kontrollierten die Partie und nutzten ihre Chancen eiskalt. In der 58. Minute schwächte sich die SGM Fürfeld/Bonfeld, als Simon Klumbach nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. Nur vier Minuten später traf Bouargan Abdelaali in der 62. Minute zum 1:0. In der 69. Minute erhöhte Luigi Barone auf 2:0 und sicherte Brackenheim den verdienten Heimsieg.

SGM NordHeimHausen – FSV Schwaigern II 0:2

Die Partie blieb lange offen, ehe die Gäste zuschlugen. In der 65. Minute brachte Luca Tommasi den FSV Schwaigern II mit 0:1 in Führung. In der 80. Minute sorgte Joshua Reichelt mit dem Treffer zum 0:2 für die Entscheidung.