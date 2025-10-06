TSV Weinsberg trumpft mit 8:2 auf, SV Dürmentingen im 8:0-Torrausch

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Franken und Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SV Heilbronn am Leinbach – SV Schluchtern 0:6
Eine bittere Heimniederlage musste der SV Heilbronn am Leinbach hinnehmen. Bereits in der 16. Minute brachte Soner Bostan die Gäste aus Schluchtern mit 0:1 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Moritz Frank in der 38. Minute auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel legte Soner Bostan einen Doppelpack nach: In der 57. und 62. Minute stellte er auf 0:4. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. In der 71. Minute erhöhte Luca Janoschka auf 0:5, ehe Francesco Di Dio in der 86. Minute den 0:6-Endstand besorgte.
Spvgg Heinriet – TGV Dürrenzimmern 0:2
Die Gäste aus Dürrenzimmern feierten einen wichtigen Auswärtssieg. Marcel Übelhör brachte sie in der 24. Minute mit 0:1 in Führung. Heinriet kämpfte, doch ein Treffer wollte nicht fallen. Stattdessen machte Justin Görtz in der 88. Minute mit dem Tor zum 0:2 alles klar.
SV Leingarten – SC Abstatt 2:3
Ein spannendes und torreiches Spiel lieferten sich Leingarten und Abstatt. Schon in der 18. Minute brachte Luca Widenmayer die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch Kasim Simsek schlug zurück und glich in der 30. Minute zum 1:1 aus. In der 63. Minute stellte David Behnam für Leingarten wieder auf 2:1, doch erneut war es Kasim Simsek, der in der 70. Minute zum 2:2 traf. Das Spiel stand auf Messers Schneide, ehe Mateo Varkas in der 88. Minute den 2:3-Siegtreffer für Abstatt erzielte.
GSV Eibensbach – Sportfreunde Lauffen II 0:3
Die Partie begann denkbar schlecht für die Gastgeber: Schon in der 6. Minute erzielte Luca Maximilian Schuur das 0:1 für Lauffen. Nur acht Minuten später erhöhte Denis Tabak auf 0:2. In der 20. Minute wurde Philipp Hoffmann vom GSV Eibensbach nach einer Notbremse mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Kurz darauf schwächte sich Eibensbach noch weiter: In der 33. Minute sah Hassan Khan nach einem groben Foulspiel ebenfalls die Rote Karte. In doppelter Unterzahl hatte Eibensbach keine Chance mehr. In der 76. Minute machte Marius Nowak mit dem 0:3 endgültig alles klar.
SGM MassenbachHausen – TSV Güglingen 3:2
Ein packendes Duell erlebten die Zuschauer in MassenbachHausen. In der 17. Minute brachte Beat Fischer die Heimelf mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte zunächst der TSV Güglingen auf: Max Morlok traf in der 57. Minute zum 1:1, und in der 75. Minute verwandelte Konrad Reiner einen Foulelfmeter zum 1:2. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf. Paul Rücker glich in der 79. Minute zum 2:2 aus. In der Schlussphase belohnte Maximilian Preisner die SGM MassenbachHausen in der 89. Minute mit dem 3:2-Siegtreffer.
TSV Cleebronn – TSV Talheim 1895 3:4
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Cleebronn. Schon in der 11. Minute traf Julian Bertsch zur Gästeführung. In der 40. Minute erhöhte Oliver Kreh auf 0:2, und nur zwei Minuten später stellte Julian Bertsch per Foulelfmeter auf 0:3. Doch Cleebronn steckte nicht auf. Direkt nach der Pause verkürzte Fabian Hartl in der 46. Minute auf 1:3. In der 49. Minute legte Kesha Wiczynski das 2:3 nach. Talheim schlug aber wieder zurück: In der 56. Minute traf Nico Iakovidis zum 2:4. Philipp Beuttner machte die Partie in der 67. Minute mit dem 3:4 noch einmal spannend, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.
VfL Brackenheim – SGM Fürfeld/Bonfeld 2:0
Die Gastgeber kontrollierten die Partie und nutzten ihre Chancen eiskalt. In der 58. Minute schwächte sich die SGM Fürfeld/Bonfeld, als Simon Klumbach nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. Nur vier Minuten später traf Bouargan Abdelaali in der 62. Minute zum 1:0. In der 69. Minute erhöhte Luigi Barone auf 2:0 und sicherte Brackenheim den verdienten Heimsieg.
SGM NordHeimHausen – FSV Schwaigern II 0:2
Die Partie blieb lange offen, ehe die Gäste zuschlugen. In der 65. Minute brachte Luca Tommasi den FSV Schwaigern II mit 0:1 in Führung. In der 80. Minute sorgte Joshua Reichelt mit dem Treffer zum 0:2 für die Entscheidung.
Kreisliga A2:
TSV Ellhofen 1906 – VfL Obereisesheim 1:2
Ein spannendes Duell sahen die Zuschauer in Ellhofen. In der 33. Minute brachte Denis Tolga Gottfried den VfL Obereisesheim mit 0:1 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Christian Landwehr in der 42. Minute der Ausgleich zum 1:1. Lange sah es nach einem Remis aus, doch erneut war es Denis Tolga Gottfried, der in der 86. Minute das 1:2 erzielte und den Gästen den Sieg sicherte. Für Ellhofen ergab sich in der 77. Minute die große Chance zum Führungstreffer, doch Andre Barth scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Finn Merkle.
TSV Hardthausen – SGM Langenbrettach 2:3
Hardthausen legte einen Blitzstart hin: Luis Graf traf in der 5. Minute zum 1:0, und bereits in der 10. Minute erhöhte Markus Schuller auf 2:0. Doch die Gäste gaben nicht auf. Cedric Trommer verkürzte in der 23. Minute auf 2:1. In einer dramatischen Schlussphase schlug die SGM Langenbrettach eiskalt zu: Marco Stettner traf in der 88. Minute zum 2:2, ehe Manuel Krockenberger in der 90.+3 Minute den 2:3-Siegtreffer erzielte.
VfB Neuhütten – SC Amorbach 6:3
Eine spektakuläre Partie entwickelte sich in Neuhütten. Ismail Celik brachte Amorbach in der 18. Minute mit 0:1 in Führung, legte in der 29. Minute das 0:2 nach und erhöhte in der 42. Minute sogar auf 0:3. Doch Neuhütten zeigte Moral. Marvin Lang verwandelte in der 45.+4 Minute einen Foulelfmeter zum 1:3. Nach der Pause drehte der VfB das Spiel innerhalb von zwei Minuten: Jannis Meisser traf in der 49. und 50. Minute zum 2:3 und 3:3. Jean-Pierre Löffler sorgte in der 69. Minute für die erste Führung der Hausherren. Luca Hammel erhöhte in der 73. Minute auf 5:3 und setzte in der 79. Minute mit dem 6:3 den Schlusspunkt.
SGM Neudenau/Siglingen – SG Bad Wimpfen 2:2
Vor 90 Zuschauern startete Neudenau/Siglingen stark. Jessy Pfeiffer traf in der 24. Minute zum 1:0, und Joshua Schmitt legte in der 34. Minute das 2:0 nach. Doch Bad Wimpfen kämpfte sich zurück: Ben Straub verkürzte in der 54. Minute auf 2:1. In der 84. Minute verwandelte Matthias Geiger einen Foulelfmeter zum 2:2. Bitter für die Gäste: Daniel Baudo wurde in der 86. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.
Spvgg Möckmühl – SV Sülzbach 0:2
Die Gäste aus Sülzbach erwischten einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute erzielte Jannick Hahner das 0:1. In der 32. Minute legte er das 0:2 nach und entschied damit früh die Partie. Möckmühl fand kein Mittel mehr gegen die gut organisierte Defensive der Gäste.
TSV Weinsberg – TSV Heinsheim 8:2
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Weinsberg. Steven Schneiders traf in der 6. Minute zum 1:0, ehe Marcel Ciurletti in der 17. Minute für Heinsheim ausglich. Doch Weinsberg legte nach: Steven Schneiders erzielte in der 27. Minute das 2:1, und Niklas Reiff erhöhte in der 47. Minute auf 3:1. Patrick Carvalho verkürzte in der 51. Minute per Handelfmeter auf 3:2. Doch dann folgte ein Sturmlauf der Hausherren: Fatih Emre Temizkan traf in der 54., 62. und 67. Minute dreimal in Folge und schraubte das Ergebnis auf 6:2. Steven Schneiders legte in der 71. Minute das 7:2 nach, ehe Fares Alsalem in der 76. Minute den 8:2-Endstand herstellte.
TSV Duttenberg – SGM Höchstberg/Tiefenbach 3:4
Auch in Duttenberg fielen zahlreiche Treffer. Sven Schmelcher brachte die Gäste in der 24. Minute mit 0:1 in Führung und legte in der 49. Minute das 0:2 nach. Luca Förch verkürzte in der 50. Minute auf 1:2, doch Dennis Knapp stellte in der 54. Minute den alten Abstand wieder her. Etem Berke Eksi brachte Duttenberg in der 56. Minute auf 2:3 heran, ehe Philipp Förch in der 63. Minute das 2:4 erzielte. In der Nachspielzeit machte ein Eigentor von Nick Mittmann in der 90.+3 Minute das Spiel mit dem 3:4-Endstand noch einmal spannend.
SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – TSV Löwenstein 4:3
Ein nervenaufreibendes Duell sahen die Zuschauer hier. Laurend Mazrekaj traf in der 14. und 17. Minute zum schnellen 2:0. Mario Stettner verkürzte in der 18. Minute auf 2:1, doch Marvin Marrone stellte in der 26. Minute den alten Abstand wieder her. Noch vor der Pause brachte Mario Stettner Löwenstein in der 36. Minute wieder heran. Nach dem Seitenwechsel erzielte Marvin Marrone in der 49. Minute das 4:2. Kevin Müller machte es in der 83. Minute mit dem 4:3 noch einmal spannend, doch der Ausgleich blieb den Gästen verwehrt.
Kreisliga A3:
SC Michelbach/Wald – TV Niederstetten 1:1
Die Partie in Michelbach/Wald verlief ausgeglichen und endete leistungsgerecht unentschieden. In der 36. Minute brachte Niklas Meinhold die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel antwortete der TV Niederstetten: Yannick Ziegler erzielte in der 59. Minute das 1:1. Beide Teams bemühten sich um den Siegtreffer, am Ende blieb es jedoch beim Remis.
SGM Künzelsau-Ingelfingen – 1. FC Igersheim 5:2
Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Künzelsau-Ingelfingen zu sehen. Kurz vor der Pause sorgte Karsten Furch in der 42. Minute für das 1:0. Nach der Pause drehte Igersheim zunächst die Partie: Waeel Khalti glich in der 52. Minute aus, und Yannick Nillies brachte die Gäste in der 55. Minute mit 1:2 in Führung. Doch die Hausherren schlugen zurück. Ejmad Demaku stellte in der 60. Minute auf 2:2, ehe Karsten Furch in der 85. Minute das 3:2 erzielte. In der Schlussphase machten Endrit Zogaj (89.) und Simon Giza (90.) den 5:2-Erfolg perfekt.
SSV Gaisbach – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 0:0
Vor 70 Zuschauern blieb die Begegnung torlos. Beide Teams hatten Chancen, doch Tore wollten keine fallen. Überschattet wurde die Partie von der Gelb-Roten Karte gegen Timo Hübsch vom SSV Gaisbach in der 75. Minute, der sein Team in Unterzahl brachte. Trotz der Überzahl konnte die SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen kein Kapital daraus schlagen.
SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Dörzbach/Klepsau 1:2
Die Zuschauer erlebten eine spannende Begegnung mit einem späten Siegtreffer für die Gäste. Joel Stauch brachte den TSV Dörzbach/Klepsau in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. Nur fünf Minuten später traf Cedrik Preyer zum 1:1-Ausgleich. Lange blieb es offen, bis Steffen Zürn in der 87. Minute das entscheidende 1:2 erzielte und die Gäste jubeln ließ.
VfB Bad Mergentheim – SC Amrichshausen 2:1
Drei Tore binnen nur sechs Minuten bestimmten das Spiel in Bad Mergentheim. Marvin Heinzl traf in der 20. Minute zum 1:0, doch Jakob Limbach glich nur drei Minuten später für den SC Amrichshausen aus. In der 26. Minute stellte Stefan Petrovski mit dem 2:1 die Führung für Bad Mergentheim wieder her – ein Treffer, der am Ende den Sieg bedeutete.
SG Taubertal/Röttingen – TSG Verrenberg 1:0
Die Zuschauer mussten lange auf das einzige Tor der Partie warten. Erst in der 80. Minute erlöste Maik Fermüller die SG Taubertal/Röttingen mit seinem Treffer zum 1:0. Damit sicherten sich die Gastgeber einen knappen, aber verdienten Heimsieg.
SV Harthausen 1970 – SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab 1:1
In einer spannenden Begegnung gingen die Gäste in der 30. Minute durch Kai Deker mit 0:1 in Führung. Der SV Harthausen drängte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich und wurde kurz vor Schluss belohnt. In der 90. Minute verwandelte Johannes Heidinger einen Handelfmeter zum 1:1-Endstand.
FC Mengen II – SG Bronnen/Neufra 1:2
Die Zuschauer sahen eine leidenschaftlich geführte Partie, in der die Gäste aus Bronnen/Neufra früh ihre Entschlossenheit unter Beweis stellten. In der 26. Minute war es Luca Oßwald, der den Torreigen eröffnete und für die 0:1-Führung sorgte. Nur neun Minuten später legte Marco Kunz in der 35. Minute eiskalt nach – das 0:2 war ein herber Dämpfer für die Hausherren. Doch Mengen II kämpfte sich zurück: Kevin Hartl erzielte in der 72. Minute den 1:2-Anschlusstreffer, was die Schlussphase zu einem Nervenspiel machte. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr, sodass die Gäste jubeln durften.
SG Gammertingen/KFH – TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 0:2
Es war ein Geduldsspiel, in dem beide Mannschaften lange auf der Suche nach der Lücke blieben. Erst nach einer Stunde platzte der Knoten für die Gäste: Marius Müller brachte den TSV in der 62. Minute in Front. Nur zehn Minuten später war es Manuel Rödele, der in der 72. Minute die Weichen endgültig auf Auswärtssieg stellte. Gammertingen/KFH konnte nicht mehr antworten – Sigmaringendorf nahm verdient drei Punkte mit.
FC Ostrach – FV Altheim 4:1
Der FC Ostrach legte von Beginn an eine enorme Wucht an den Tag. Schon in der 11. Minute verwandelte René Zimmermann einen Handelfmeter zum 1:0. Nach der Pause drehte Dominik Lück mächtig auf: Mit Treffern in der 47. und 61. Minute stellte er auf 3:0 und ließ die Fans jubeln. Zwar konnte Florian Geiselhart in der 86. Minute für den FV Altheim verkürzen, doch der Schlusspunkt gehörte Ostrach: Sammy Guglielmo setzte in der 90. Minute mit dem 4:1 das finale Ausrufezeichen.
FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – SV Langenenslingen 3:0
Eine klare Angelegenheit in Inzigkofen: Bereits in der 11. Minute brachte Linus-Noel Reitze die Hausherren in Führung. Mit viel Spielfreude erhöhte Johannes Ruhnau in der 52. Minute auf 2:0. Spätestens nach dem Treffer von Steffen Erbe in der 82. Minute war die Partie entschieden. Ein verdienter Heimsieg, der die Überlegenheit des FC eindrucksvoll unterstrich.
FC Laiz – SGM Altshausen/Ebenweiler 2:3
Was für ein Fußballkrimi in Laiz! Josip Matusin traf bereits in der 13. Minute zur Gästeführung. Doch die Hausherren gaben nicht auf, kämpften sich zurück und belohnten sich: Dominik Weber glich in der 59. Minute aus, Johannes Richter drehte in der 80. Minute das Spiel sogar zum 2:1. Doch dann kam die dramatische Schlussphase: Niklas Schnell verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2 – und in der 90.+4 Minute sorgte Niklas Koß mit dem 2:3 für den umjubelten Lucky Punch. Bitter für Laiz, aber ein denkwürdiger Auswärtssieg für die Gäste.
SGM SV Bolstern/SV Hochberg – SV Braunenweiler 1:3
Braunenweiler reiste mit viel Selbstbewusstsein an und zeigte das auch auf dem Platz. In der 24. Minute brachte Matthias Roth sein Team verdient in Führung. Zwar konnten die Gastgeber durch Daniel Rundel in der 57. Minute den Ausgleich bejubeln, doch die Freude währte nicht lange: Joshua Winkhart stellte in der 60. Minute die erneute Führung her. Nur zwei Minuten später erhöhte Manuel Riegger in der 62. Minute auf 1:3 – ein Doppelschlag, von dem sich Bolstern/Hochberg nicht mehr erholte. Ein verdienter Sieg der Gäste, die die Partie clever zu Ende spielten.
Kreisliga A2:
SV Winterstettenstadt – SV Betzenweiler 1:1
Der SV Winterstettenstadt und der SV Betzenweiler trennten sich in einem umkämpften Duell mit einem leistungsgerechten 1:1. Bereits in der 16. Minute brachte Dennis Hepp die Gäste aus Betzenweiler mit 0:1 in Führung. Doch der Gastgeber steckte nicht auf und wurde in der 71. Minute belohnt: Niklas Müller traf zum viel umjubelten 1:1-Ausgleich. Danach schenkten sich beide Teams nichts mehr, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung.
SV Eintracht Seekirch – FC Mittelbiberach 2:2
Ein Spiel voller Wendungen sahen die Zuschauer beim 2:2 zwischen dem SV Eintracht Seekirch und dem FC Mittelbiberach. Hannes Riedmüller brachte Seekirch in der 20. Minute in Führung. Doch die Gäste antworteten prompt: Rainer Reisch glich nur sieben Minuten später zum 1:1 aus. Lukas Ries verwandelte in der 39. Minute einen Foulelfmeter zur 1:2-Führung für den FC Mittelbiberach. Doch Seekirch ließ sich nicht abschütteln: Agim Rahmani erzielte in der 53. Minute das 2:2, das auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.
FV Neufra/Donau – SV Dürmentingen 0:8
Ein regelrechtes Schützenfest feierte der SV Dürmentingen beim FV Neufra/Donau. Bereits in der 5. Minute eröffnete Rico Schlegel den Torreigen mit dem 0:1. Dominik Schirmer erhöhte in der 36. Minute auf 0:2, bevor erneut Rico Schlegel in der 43. Minute traf. Nach der Pause wurde es dann ein einseitiges Spiel: Elias Madarac traf in der 51. Minute zum 0:4, Patrick Schlegel legte in der 53. Minute das 0:5 nach. In der 58. Minute war erneut Elias Madarac zur Stelle. Ein Eigentor von Luca-Leon Buck in der 66. Minute machte es noch bitterer für Neufra. Den Schlusspunkt setzte wiederum Elias Madarac mit seinem dritten Treffer zum 0:8-Endstand in der 72. Minute.
SV Schemmerhofen – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 1:0
Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, doch in der 84. Minute sorgte Justin Ehe für den erlösenden Treffer des SV Schemmerhofen. Mit seinem späten Tor zum 1:0 sicherte er seiner Mannschaft den umjubelten Heimsieg gegen die SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SG Laupertshausen/Maselheim 2:1
Die SG Alberweiler/Aßmannshardt legte früh den Grundstein zum Sieg. In der 22. Minute traf Tim Werner zum 1:0, ehe Jonathan Henle in der 36. Minute auf 2:0 erhöhte. Die Gäste kamen in der 90. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Christian Jörg zwar noch zum 2:1-Anschlusstreffer, doch am Ende blieb es beim Erfolg der Gastgeber.
SG Muttensweiler/Hochdorf – SG Warthausen/Birkenhard 0:1
Ein einziges Tor entschied die Partie zwischen der SG Muttensweiler/Hochdorf und der SG Warthausen/Birkenhard. In der 61. Minute erzielte Patrick Wilpert den Treffer des Tages zum 0:1. Mit großem Einsatz verteidigten die Gäste die knappe Führung bis zum Schlusspfiff.
SG Äpfingen/Baltringen – FC Wacker Biberach 2:0
Die SG Äpfingen/Baltringen setzte sich verdient mit 2:0 gegen den FC Wacker Biberach durch. Niklas Ruf brachte die Gastgeber in der 69. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. In der 87. Minute machte David Egle mit dem 2:0 alles klar und sorgte für großen Jubel.
SG Attenweiler/Oggelsbeuren – TSV Riedlingen II 5:3
Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer beim 5:3 der SG Attenweiler/Oggelsbeuren gegen den TSV Riedlingen II geboten. Schon in der 10. Minute traf Fabian Maurer zum 1:0. Jannik Liebhart legte in der 25. Minute das 2:0 nach. Doch Riedlingen meldete sich zurück: Finn Scheit verkürzte in der 34. Minute auf 2:1. Nach der Pause schlug Patrick Rief doppelt zu – erst in der 53. Minute zum 3:1, dann in der 55. Minute zum 4:1. Artur Altergot brachte die Gäste in der 60. Minute wieder heran. Doch erneut Patrick Rief war es, der in der 75. Minute mit seinem dritten Treffer auf 5:2 erhöhte. In der 82. Minute verwandelte Dennis Retunskij noch einen Foulelfmeter zum 5:3, doch mehr war für die Gäste nicht mehr drin.
Kreisliga A3:
SV Ellwangen – SG Reinstetten/Hürbler II 5:1
Der SV Ellwangen hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet und die SG Reinstetten/Hürbler II mit 5:1 bezwungen. Zwar gingen die Gäste in der 12. Minute durch Samuel Mohr mit 0:1 in Führung, doch Paul Willburger stellte schon in der 18. Minute auf 1:1. Nach der Pause drehte Ellwangen mächtig auf: Levi Mahle traf in der 47. Minute zum 2:1, ehe Andreas Paulus mit Treffern in der 59. und 77. Minute glänzte. Dazwischen hatte Selim Altinsoy in der 75. Minute auf 4:1 gestellt. Der klare Heimsieg war damit perfekt.
Türkspor Biberach – TSG Achstetten 2:2
Ein packendes Duell endete zwischen Türkspor Biberach und der TSG Achstetten 2:2 – mit vielen Aufregern. Schon in der 3. Minute brachte Halil Ayan die Hausherren per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. In der 15. Minute scheiterte er allerdings mit einem weiteren Handelfmeter an Keeper Tim Czerwinka. Danach blieben Chancen ungenutzt, bis Lukas Schick in der 70. Minute zum 1:1 traf. Carmine Filosa sorgte in der 84. Minute für die 1:2-Führung der TSG Achstetten. In der dramatischen Nachspielzeit verwandelte Halil Ayan in der 90.+8 Minute zum 2:2-Endstand. In der 95. Minute musste Felix Ludwig von der TSG Achstetten nach Gelb-Rot den Platz verlassen. Außerdem vergab zuvor auch Daniel Rothenbacher in der 15. Minute einen Handelfmeter für Achstetten – Eugen Bangert hielt stark.
SG SV Tannheim/TSV Aitrach – SV Burgrieden 0:0
Hier war jede Menge Kampf geboten, Tore allerdings nicht. Die SG SV Tannheim/TSV Aitrach und der SV Burgrieden trennten sich 0:0. Beide Mannschaften warfen alles in die Waagschale, blieben aber im entscheidenden Moment ohne Durchschlagskraft. So stand am Ende ein torloses, aber intensives Remis.
SV Dettingen/Iller – Sportfreunde Schwendi 0:2
Die Sportfreunde Schwendi sicherten sich einen wichtigen Auswärtssieg in Dettingen. Dardan Morina brachte die Gäste in der 5. Minute früh mit 0:1 in Führung. Nach der Pause legte Tobias Jöchle in der 51. Minute das 0:2 nach. Bitter für den SV Dettingen/Iller: In der 74. Minute sah Mathias Wesolowski Gelb-Rot – obwohl er den Ball eigentlich geklärt hatte, wertete der Schiedsrichter die Szene als Foul. Damit schwanden die Hoffnungen auf eine Wende endgültig.
SG Erlenmoos/Ochsenhausen – SV Sulmetingen II 3:3
Ein wahres Spektakel endete zwischen der SG Erlenmoos/Ochsenhausen und dem SV Sulmetingen II 3:3. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Gabriel Urbanek die Hausherren in der 47. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Gäste schlugen zurück: Elias Werz glich in der 54. Minute aus, ehe Patrick Hanser mit einem Doppelschlag in der 56. und 66. Minute das 1:2 und 1:3 erzielte. Doch Erlenmoos gab sich nicht geschlagen – erneut war Gabriel Urbanek zur Stelle: In der 75. Minute verkürzte er auf 2:3 und in der 81. Minute gelang ihm sogar der umjubelte 3:3-Ausgleich.
SV Baustetten – FC Blau-Weiß Bellamont 2:1
Der SV Baustetten konnte sich knapp mit 2:1 gegen den FC Blau-Weiß Bellamont durchsetzen. Kurz vor der Pause traf Stephan Maucher in der 45. Minute zunächst zum 0:1 für die Gäste. Doch fast im Gegenzug schlug Luis Detzel zu und glich in derselben Minute zum 1:1 aus. Nach Wiederanpfiff war es erneut Luis Detzel, der in der 52. Minute zur Stelle war und mit seinem Treffer das 2:1 und damit den Heimsieg sicherstellte.
SV Kirchdorf/Iller – Sportfreunde Bronnen 0:0
Ein hart umkämpftes, aber torloses Remis sahen die Zuschauer beim 0:0 zwischen dem SV Kirchdorf/Iller und den Sportfreunden Bronnen. Die Partie war von Zweikämpfen geprägt, ehe in der 90. Minute noch einmal die Emotionen hochkochten: Halim Demir vom SV Kirchdorf/Iller sah Gelb-Rot und musste vorzeitig vom Platz. Am Ergebnis änderte das nichts mehr.
SG Rot/Haslach – BSC Berkheim 3:2
Die SG Rot/Haslach feierte einen späten 3:2-Sieg gegen den BSC Berkheim in einer Partie, die an Spannung kaum zu überbieten war. Elias Kohler traf in der 9. Minute zur frühen 0:1-Führung für die Gäste. Noch vor der Pause gelang Tom Kiefer in der 41. Minute das 1:1. Nach dem Seitenwechsel brachte Clemens Schneider den BSC Berkheim in der 70. Minute erneut in Führung. Doch wieder hatte die SG Rot/Haslach eine Antwort parat: Tom Kiefer erzielte in der 81. Minute den Ausgleich. Der Schlusspunkt gehörte Pascal Riedmiller, der in der 87. Minute das umjubelte 3:2 markierte.
