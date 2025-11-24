TSV Weinsberg mit 9:0, SG Bad Wimpfen mit 7:1, TSV Kupferzell mit 9:2

Sportfreunde Lauffen II – SV Schluchtern

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Güglingen – FSV Schwaigern II 5:0

Der TSV Güglingen dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der 10. Minute sorgte Defrim Mustafa für die Führung, die Konrad Reiner nur sechs Minuten später ausbaute. Mit dem 3:0 von Julian Schaaf (29.) war die Richtung früh klar. Auch nach der Pause blieb Güglingen klar spielbestimmend: Lukas Lakotta (57.) und Leon Schaaf (76.) sorgten für einen klaren 5:0-Erfolg.

SV Leingarten – Spvgg Heinriet 5:3

Ein Spiel, das in einer spektakulären Schlussphase komplett explodierte. Nachdem Leingarten früh durch Andre Wiedmann (4.), Max Bilienis (25.) und Florian Kopek (71.) führte, kämpfte Heinriet sich zurück: Kevin Santos Ferreira (13.), Finn Walleth (80.) und Stefan Schmidt (90.+3) brachten den Ausgleich – nur für einen Moment. Denn Leingarten antwortete furios: Andre Wiedmann traf in der 90.+4 und 90.+5 gleich doppelt und machte mit seinem Dreierpack den emotionalen 5:3-Heimsieg perfekt. Was für ein Schlussakt!

GSV Eibensbach – VfL Brackenheim

Das Spiel wurde abgesagt.

SGM MassenbachHausen – TSV Cleebronn 2:0

Die SGM MassenbachHausen erwischte einen Traumstart: Bereits nach zwei Minuten traf Kimi Eberling zur Führung. Der TSV Cleebronn fand nur schwer ins Spiel und lief lange dem Rückstand hinterher. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung, als Maximilian Preisner in der 90.+1 Minute auf 2:0 stellte.

SC Ilsfeld – SV Heilbronn am Leinbach

Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Talheim 1895 – SGM Fürfeld/Bonfeld

Das Spiel wurde abgesagt.

SC Abstatt – SGM NordHeimHausen 2:1

In einem intensiven Duell ging der SC Abstatt früh durch einen verwandelten Foulelfmeter von Leon Beckert (9.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Kerim Aslantas in der 64. Minute auf 2:0, doch damit war die Partie noch nicht entschieden. Louis Conte brachte NordHeimHausen in der 70. Minute zurück ins Spiel, doch der SC Abstatt verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und kämpfte sich zu drei wichtigen Punkten.