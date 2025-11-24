 2025-11-24T08:38:42.177Z

TSV Weinsberg mit 9:0, SG Bad Wimpfen mit 7:1, TSV Kupferzell mit 9:2

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Franken los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Franken

Kreisliga A1:

Sportfreunde Lauffen II – SV Schluchtern
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Güglingen – FSV Schwaigern II 5:0
Der TSV Güglingen dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der 10. Minute sorgte Defrim Mustafa für die Führung, die Konrad Reiner nur sechs Minuten später ausbaute. Mit dem 3:0 von Julian Schaaf (29.) war die Richtung früh klar. Auch nach der Pause blieb Güglingen klar spielbestimmend: Lukas Lakotta (57.) und Leon Schaaf (76.) sorgten für einen klaren 5:0-Erfolg.

SV Leingarten – Spvgg Heinriet 5:3
Ein Spiel, das in einer spektakulären Schlussphase komplett explodierte. Nachdem Leingarten früh durch Andre Wiedmann (4.), Max Bilienis (25.) und Florian Kopek (71.) führte, kämpfte Heinriet sich zurück: Kevin Santos Ferreira (13.), Finn Walleth (80.) und Stefan Schmidt (90.+3) brachten den Ausgleich – nur für einen Moment. Denn Leingarten antwortete furios: Andre Wiedmann traf in der 90.+4 und 90.+5 gleich doppelt und machte mit seinem Dreierpack den emotionalen 5:3-Heimsieg perfekt. Was für ein Schlussakt!

GSV Eibensbach – VfL Brackenheim
Das Spiel wurde abgesagt.

SGM MassenbachHausen – TSV Cleebronn 2:0
Die SGM MassenbachHausen erwischte einen Traumstart: Bereits nach zwei Minuten traf Kimi Eberling zur Führung. Der TSV Cleebronn fand nur schwer ins Spiel und lief lange dem Rückstand hinterher. Erst in der Nachspielzeit fiel die Entscheidung, als Maximilian Preisner in der 90.+1 Minute auf 2:0 stellte.

SC Ilsfeld – SV Heilbronn am Leinbach
Das Spiel wurde abgesagt.

TSV Talheim 1895 – SGM Fürfeld/Bonfeld
Das Spiel wurde abgesagt.

SC Abstatt – SGM NordHeimHausen 2:1
In einem intensiven Duell ging der SC Abstatt früh durch einen verwandelten Foulelfmeter von Leon Beckert (9.) in Führung. Nach der Pause erhöhte Kerim Aslantas in der 64. Minute auf 2:0, doch damit war die Partie noch nicht entschieden. Louis Conte brachte NordHeimHausen in der 70. Minute zurück ins Spiel, doch der SC Abstatt verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und kämpfte sich zu drei wichtigen Punkten.

Kreisliga A2:

TSV Heinsheim – SGM Höchstberg/Tiefenbach 0:1
Die Zuschauer sahen ein intensives, eng umkämpftes Match, in dem früh klar wurde: Ein einziges Tor würde den Unterschied machen. Bereits in der 13. Minute erzielte Dennis Knapp den Treffer des Tages und brachte die Gäste in Führung. Der TSV Heinsheim kämpfte tapfer, doch der Ausgleich wollte trotz hoher Einsatzbereitschaft nicht mehr fallen. So entführte die SGM Höchstberg/Tiefenbach die drei Punkte in einem Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.

SG Bad Wimpfen – TSV Löwenstein 7:1
Vor 50 Zuschauern erlebte Bad Wimpfen einen Kantersieg und spielte sich regelrecht in einen Rausch. Silas Weiß eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, gefolgt von Maximilian Rheindt nur zwei Minuten später. Nach der Pause ging das Offensivfeuerwerk weiter: Matthias Geiger, Ben Straub, Nico Spengler und Maurice Gysinn machten das Ergebnis immer deutlicher. Zwar verkürzte Fabian Geier für Löwenstein zwischenzeitlich, doch die Gastgeber waren über weite Strecken drückend überlegen und belohnten sich mit sieben Toren – ein beeindruckender Auftritt.

SC Amorbach – VfL Obereisesheim 3:2
Die Partie begann ausgeglichen, bevor Eray Gültekin in der 28. Minute die Gäste in Front brachte. Doch Amorbach antwortete stark: Rinor Nuhiu drehte das Spiel mit Treffern in der 36. und 39. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Mustafa Kurt sogar auf 3:1, was den Gastgebern deutlich Rückenwind gab. Obereisesheim bäumte sich im zweiten Durchgang nochmals auf und kam durch Denis Tolga Gottfried (75.) heran – doch am Ende verteidigte Amorbach den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.

VfB Neuhütten – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 1:2
Ein unglücklicher Start für Neuhütten, denn bereits in der 5. Minute lenkte Tim Gerhard den Ball ins eigene Tor. Doch die Gäste ließen nicht locker: Steffen Dittmann glich in der 65. Minute aus, ehe Laurend Mazrekaj in der 71. Minute das Spiel endgültig drehte. Neuhütten kämpfte noch einmal, fand jedoch keine Antwort mehr auf den Rückstand – ein bitterer Nachmittag für den VfB, der gut begann, aber ohne Punkte endete.

TSV Weinsberg – TSV Ellhofen 1906 9:0
Ein Fußball-Spektakel! Der TSV Weinsberg präsentierte sich überragend. Steven Schneiders war der Mann des Spiels: Mit fünf Toren (22., 44., 51., 53., 61.) stellte er seine außergewöhnliche Klasse unter Beweis. Auch Luca Ehmann (38., 64.), Niklas Reiff (72.) und Aiwan Blasini (80.) reihten sich in die Torschützenliste ein. Von der ersten Minute an war Weinsberg klar überlegen und ließ dem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Ein Statement-Sieg, der in Erinnerung bleibt.

Kreisliga A3:

SC Amrichshausen – SGM Bieringen/Berlichingen/Jagsthausen 1:2
Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 22 Minuten durch Mario Bürklen in Führung. Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken: Michael Müller stellte in der 38. Minute den Ausgleich her. Nach der Pause blieb das Spiel kämpferisch, ehe Niko Humm in der 67. Minute den entscheidenden Treffer markierte. Amrichshausen versuchte alles, fand aber keinen Weg zurück – ein enges, intensives Duell.

SGM Niedernhall/Weißbach – SSV Gaisbach 0:0
Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der beide Teams defensiv konzentriert arbeiteten und kaum klare Torchancen zuließen. Am Ende blieb es ein Spiel der verpassten Möglichkeiten. Ohne Treffer, aber mit viel Leidenschaft auf beiden Seiten, trennten sich die Teams remis.

VfB Bad Mergentheim – SGM Künzelsau-Ingelfingen 0:0
Die Zuschauer sahen ein Duell, das von taktischer Disziplin geprägt war. Trotz einiger guter Chancen hüben wie drüben blieb der Ball aber stets an der letzten Linie oder dem Torwart hängen. Am Ende stand ein 0:0, das beiden Teams zeigt: An der Chancenverwertung müssen sie arbeiten.

SG TSV Bitzfeld/TSV Schwab. – TSV Kupferzell 2:9
Ein wildes Offensivfeuerwerk, in dem Kupferzell von Beginn an gnadenlos zuschlug. Bereits nach einer Minute brachte Moritz Jakesch die Gäste in Front, Lukas Renner legte in der 8. Minute nach. Zwar verkürzte Robin Kreuzer postwendend, doch Kupferzell blieb unaufhaltsam: Jakesch (17., 31.) und Renner (27.) erhöhten kontinuierlich. Kurz vor der Pause sorgte Kreuzer noch für das 2:5, doch in Halbzeit zwei spielten die Gäste weiter wie entfesselt. Sven Kaiser (58.), Bastian Albert per Foulelfmeter (73.), Jonas Schwerdtfeger (85.) und Finn Brander (87.) schraubten das Ergebnis in beeindruckende Höhen. Die Gelb-Rote Karte gegen Simon Leihenseder in der 72. Minute erschwerte der SG die ohnehin schon schwierige Partie zusätzlich. Kupferzell feierte dagegen einen Kantersieg der besonderen Art.

