TSV Weinsberg mit 9:0, SG Bad Wimpfen mit 7:1, TSV Kupferzell mit 9:2

TSV Heinsheim – SGM Höchstberg/Tiefenbach 0:1
Die Zuschauer sahen ein intensives, eng umkämpftes Match, in dem früh klar wurde: Ein einziges Tor würde den Unterschied machen. Bereits in der 13. Minute erzielte Dennis Knapp den Treffer des Tages und brachte die Gäste in Führung. Der TSV Heinsheim kämpfte tapfer, doch der Ausgleich wollte trotz hoher Einsatzbereitschaft nicht mehr fallen. So entführte die SGM Höchstberg/Tiefenbach die drei Punkte in einem Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb.
SG Bad Wimpfen – TSV Löwenstein 7:1
Vor 50 Zuschauern erlebte Bad Wimpfen einen Kantersieg und spielte sich regelrecht in einen Rausch. Silas Weiß eröffnete den Torreigen in der 24. Minute, gefolgt von Maximilian Rheindt nur zwei Minuten später. Nach der Pause ging das Offensivfeuerwerk weiter: Matthias Geiger, Ben Straub, Nico Spengler und Maurice Gysinn machten das Ergebnis immer deutlicher. Zwar verkürzte Fabian Geier für Löwenstein zwischenzeitlich, doch die Gastgeber waren über weite Strecken drückend überlegen und belohnten sich mit sieben Toren – ein beeindruckender Auftritt.
SC Amorbach – VfL Obereisesheim 3:2
Die Partie begann ausgeglichen, bevor Eray Gültekin in der 28. Minute die Gäste in Front brachte. Doch Amorbach antwortete stark: Rinor Nuhiu drehte das Spiel mit Treffern in der 36. und 39. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Mustafa Kurt sogar auf 3:1, was den Gastgebern deutlich Rückenwind gab. Obereisesheim bäumte sich im zweiten Durchgang nochmals auf und kam durch Denis Tolga Gottfried (75.) heran – doch am Ende verteidigte Amorbach den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.
VfB Neuhütten – SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn 1:2
Ein unglücklicher Start für Neuhütten, denn bereits in der 5. Minute lenkte Tim Gerhard den Ball ins eigene Tor. Doch die Gäste ließen nicht locker: Steffen Dittmann glich in der 65. Minute aus, ehe Laurend Mazrekaj in der 71. Minute das Spiel endgültig drehte. Neuhütten kämpfte noch einmal, fand jedoch keine Antwort mehr auf den Rückstand – ein bitterer Nachmittag für den VfB, der gut begann, aber ohne Punkte endete.
TSV Weinsberg – TSV Ellhofen 1906 9:0
Ein Fußball-Spektakel! Der TSV Weinsberg präsentierte sich überragend. Steven Schneiders war der Mann des Spiels: Mit fünf Toren (22., 44., 51., 53., 61.) stellte er seine außergewöhnliche Klasse unter Beweis. Auch Luca Ehmann (38., 64.), Niklas Reiff (72.) und Aiwan Blasini (80.) reihten sich in die Torschützenliste ein. Von der ersten Minute an war Weinsberg klar überlegen und ließ dem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Ein Statement-Sieg, der in Erinnerung bleibt.