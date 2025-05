TSV Weilimdorf stürmt nach 5:1-Sieg in die Verbandsliga

---

Am Samstag, den 24. Mai 2025, trifft SC Geislingen auf den Aufsteiger FV Spfr Neuhausen. Geislingen hat sich mit einer soliden Saison im Mittelfeld festgesetzt. Neuhausen kämpft ebenfalls nicht mehr ums Überleben in der Liga, sodass beide Teams das Mittelfeldduell entspannt angehen können.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Das Spiel zwischen SG Bettringen und SV Böblingen hat für beide Mannschaften im Abstiegskampf Bedeutung. Bettringen geht voraussichtlich in die Relegation, während Böblingen den Klassenerhalt nach aktuellem Stand sicher hat.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

MTV Stuttgart empfängt am Sonntag, den 25. Mai 2025, den TSV Ehningen. Stuttgart hat sich mit einer guten Saison im oberen Mittelfeld festgesetzt und kann mit einem weiteren Sieg seine Platzierung sichern. Ehningen, das drei Punkte dahinter steht, will am MTV vorbeiziehen.

