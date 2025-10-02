TSV Weilimdorf siegt knapp, Unentschieden in Oberensingen

Der 10. Spieltag in der Verbandsliga Württemberg wurde heute mit zwei intensiven Begegnungen eröffnet. Während der TSV Weilimdorf in einem torreichen Auswärtsspiel beim FSV Waiblingen die Oberhand behielt, teilten sich der TSV Oberensingen und der VfR Heilbronn die Punkte in einem kampfbetonten Duell.
---
Vor 200 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FSV Waiblingen und dem TSV Weilimdorf eine Partie, die bereits früh ihre Richtung fand. Samir Genc brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung und legte den Grundstein für eine starke erste Halbzeit. Nur zehn Minuten später erhöhte Daniel Baierle auf 0:2, ehe Erdinc Bozoglu in der 40. Minute sogar das 0:3 nachlegte. Waiblingen aber zeigte Moral. Endrit Beshi verkürzte in der 57. Minute und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Als Alexandru Emanuel Popescu in der 88. Minute zum 2:3 traf, keimte noch einmal Hoffnung auf. Doch trotz einer druckvollen Schlussphase blieb es beim knappen Sieg für den TSV Weilimdorf.
---
Der TSV Oberensingen erwischte den besseren Start und ging durch Simon Brandstetter bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der VfR Heilbronn ließ sich nicht beeindrucken und kam nach einem entschlossenen Angriff in der 41. Minute durch Hakan Kutlu zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Chancen blieben zwar nicht aus, doch die Defensivreihen standen kompakt. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden.
---
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________