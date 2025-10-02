TSV Weilimdorf siegt knapp, Unentschieden in Oberensingen

Der 10. Spieltag in der Verbandsliga Württemberg wurde heute mit zwei intensiven Begegnungen eröffnet. Während der TSV Weilimdorf in einem torreichen Auswärtsspiel beim FSV Waiblingen die Oberhand behielt, teilten sich der TSV Oberensingen und der VfR Heilbronn die Punkte in einem kampfbetonten Duell.

Vor 200 Zuschauern entwickelte sich zwischen dem FSV Waiblingen und dem TSV Weilimdorf eine Partie, die bereits früh ihre Richtung fand. Samir Genc brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung und legte den Grundstein für eine starke erste Halbzeit. Nur zehn Minuten später erhöhte Daniel Baierle auf 0:2, ehe Erdinc Bozoglu in der 40. Minute sogar das 0:3 nachlegte. Waiblingen aber zeigte Moral. Endrit Beshi verkürzte in der 57. Minute und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. Als Alexandru Emanuel Popescu in der 88. Minute zum 2:3 traf, keimte noch einmal Hoffnung auf. Doch trotz einer druckvollen Schlussphase blieb es beim knappen Sieg für den TSV Weilimdorf. ---

Der TSV Oberensingen erwischte den besseren Start und ging durch Simon Brandstetter bereits in der 7. Minute mit 1:0 in Führung. Doch der VfR Heilbronn ließ sich nicht beeindrucken und kam nach einem entschlossenen Angriff in der 41. Minute durch Hakan Kutlu zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Chancen blieben zwar nicht aus, doch die Defensivreihen standen kompakt. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden. ---



Sportfreunde Dorfmerkingen empfängt FC Esslingen. Dorfmerkingen strebt einen weiteren Heimsieg an, um die obere Tabellenhälfte zu festigen. FC Esslingen ist auf Punkte angewiesen, um die Rote Laterne abzugeben und die Abstiegszone zu verlassen.



FC Holzhausen trifft auf SSV Ehingen-Süd. Holzhausen möchte die hervorragende Heimbilanz ausbauen und die Jagd auf Young Boys Reutlingen fortsetzen. Ehingen-Süd benötigt einen Auswärtserfolg, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen VfB FN SV Fellbach SV Fellbach 15:00 live PUSH



VfB Friedrichshafen empfängt SV Fellbach. Fellbach will sich aus der Gefahrenzone absetzen und Punkte für die obere Tabellenhälfte sammeln. Friedrichshafen ist bestrebt, im Aufsteigerduell die Tabellenposition zu verbessern.



Sportfreunde Schwäbisch Hall treffen auf TSV Berg. Berg möchte seine starke Saison fortsetzen und den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Schwäbisch Hall ist gefordert, einen Heimsieg einzufahren und den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.



TSG Hofherrnweiler-Unterrombach empfängt FC Rottenburg. Die Gastgeber wollen die Serie stabiler Ergebnisse fortsetzen und weitere Punkte sammeln. Rottenburg benötigt dringend Zähler, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.



Calcio Leinfelden-Echterdingen trifft auf Young Boys Reutlingen. Young Boys wollen ihre Tabellenführung ausbauen und die Position als Spitzenreiter sichern. Die Gastgeber stehen unter Druck, um im Abstiegskampf Zähler zu holen und die rote Laterne abzugeben.