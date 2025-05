TSV Weilimdorf marschiert – Ehningen und Neuhausen mit klaren Siegen

Vor 250 Zuschauern in Waldhausen entwickelte sich ein packendes Spiel. Bereits in der 3. Minute brachte Jeffrey Janik die Gastgeber in Führung. Doch die Antwort des SC Geislingen ließ nicht lange auf sich warten: Damiano de Lucia glich in der 35. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause mussten die Gäste jedoch einen Rückschlag hinnehmen – Luca de Lucia sah in der 42. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl agierte Geislingen mutig und wurde belohnt. Sven Sönmez traf in der 78. Minute zur 2:1-Führung. In einer langen Nachspielzeit - das Spiel war aufgrund eines Zusammenpralls zweier Spieler mit Krankenwagen-Einsatz unterbrochen - schien Waldhausen durch Luca Uhl in der 90.+27 Minute mit dem 2:2 den Punkt zu retten. Doch nur zwei Minuten später schlug Geislingen erneut zu: Ricardo Dias Matos erzielte in der 90.+29 Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gäste. ---

Spektakel pur erlebten die 160 Zuschauer in Sindelfingen. Gianluca Gamuzza eröffnete bereits in der 6. Minute für den VfL, doch der TSV Bernhausen reagierte mit Nachdruck. Ivan Matanovic glich in der 15. Minute aus, ehe Bogdan Rangelov mit einem Doppelschlag in der 24. und 26. Minute auf 3:1 stellte. Doch Sindelfingen kam vor der Pause noch einmal heran: Andre Simao verkürzte in der 41. Minute auf 2:3. Auch nach der Pause blieb das Spiel offen. Andre Simao traf erneut in der 52. Minute zum Ausgleich. Doch Bernhausen ließ sich nicht beirren: Henry Alber brachte seine Mannschaft in der 65. Minute wieder in Führung. Ivan Matanovic (74.) und Oli Lujic (88.) machten schließlich den 6:3-Auswärtssieg perfekt. ---

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit sicherte sich der TSV Ehningen einen 5:1-Heimsieg. Vor 120 Zuschauern brachte Gökhan Akyüz die Gastgeber in der 29. Minute in Führung. Der Ausgleich durch Can-Luca Groiss in der 33. Minute blieb jedoch der einzige Treffer für die Gäste. Nach der Pause drehte Ehningen auf: Tahir Bahadir (53.), Lars Jäger (55., 86.) und Angelo Di Stefano (82.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. ---