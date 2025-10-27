TSV Weilimdorf II gewinnt wildes 7:3, TSV Asperg mit 8:1-Torfestival

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Kreisliga A2:
TSV Rohr Stuttgart – SV Hoffeld 0:2
Vor 40 Zuschauern zeigte sich Hoffeld in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger. Lukas Höhn traf doppelt (8., 30.) und legte damit früh den Grundstein für den Auswärtserfolg. Kurz darauf bot sich Rohr die große Chance zum Anschluss, doch Kai Hauner scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Richard Kroker (32.). Danach verteidigte Hoffeld konzentriert und brachte das Ergebnis sicher über die Zeit.
MK Makedonija Stuttgart – SV Sillenbuch 5:3
Ein wahres Torfestival mit ständigen Wendungen. Makedonija startete furios: Danilo Mihajlovic (11.), Walter Vins (17.) und Marko Grujoski (38.) sorgten schnell für ein 3:0. Doch Sillenbuch kämpfte sich zurück – Lasse Schuler (39.), Jacob Harder (42.) und Noah Probst (45.) stellten noch vor der Pause auf 3:3. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Milijan Jeremic (48.) die Gastgeber wieder in Front, Ljupco Kolev (75.) entschied die Partie endgültig.
KF Kosova Bernhausen – SV Vaihingen II 4:1
Kosova Bernhausen legte stark los: Elvir Gashi (9.) und Endi Ramadani (26.) trafen zur 2:0-Führung. Vaihingen verkürzte durch Marcel Kousol (30.), doch Ajet Shatrolli (57.) und Elvis Hysenaj (62.) machten den Sieg für die Hausherren perfekt.
TSV Heumaden – KV Plieningen 2:2
Heumaden erwischte die Gäste eiskalt – Michele Maimone (41.) und Nick Geraldes (43.) trafen kurz vor der Pause zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Plieningen zurück: Louay Salem (62.) und Noah Felthaus (74., Foulelfmeter) sorgten für den Ausgleich. Beide Teams suchten bis zum Ende den Sieg, doch es blieb beim Remis.
FSV Waldebene Stuttgart Ost – ABV Stuttgart 5:0
Ein klarer Heimsieg für den FSV, der von Beginn an tonangebend war. Leon Renner (13.) brachte sein Team früh in Führung, ehe Ioannis Potsou (76.) und Andreii Shamenko (81., 85.) den Vorsprung ausbauten. Leo Tsiakmakis (90.) setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt eines überzeugenden Auftritts.
SpVgg 1887 Möhringen – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 0:3
Nach torloser erster Halbzeit schlug Ermis im zweiten Durchgang zu. Christos Siaminos (47.) eröffnete den Torreigen, Vincenzo Grillo (82.) und Aslan Sakoli (90.) legten nach. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und nahmen die Punkte mit.
TV Kemnat – Sportfreunde Stuttgart 1:2
Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach Treffern von Mattis Amann (13.) und Linus Becker (24.) früh vorne. Marvin Eckmann (40.) verkürzte kurz vor der Pause, doch trotz engagierter Schlussphase blieb es beim knappen Auswärtserfolg der Sportfreunde.
FV Germania Degerloch – SpVgg Stetten/Filder 4:0
Degerloch dominierte das Spiel klar und entschied die Partie in der zweiten Halbzeit. Simon Sachweh (49.) eröffnete den Torreigen, danach trafen Ole Glaser Gallion (59.), Marco Mollo (68.) und Luca Lemperle (71.). Die Gastgeber spielten konzentriert und ließen defensiv nichts anbrennen.
Kreisliga A3:
Spvgg. Holzgerlingen II – TSV Kuppingen 1:1
Beide Teams teilten sich nach einer umkämpften Partie die Punkte. Nick Prokein (40.) brachte Kuppingen kurz vor der Pause in Führung, doch Maik Nold (53.) glich nach Wiederanpfiff für Holzgerlingen aus. In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf den Sieg, doch es blieb beim gerechten Unentschieden.
SV Böblingen II – Spvgg Aidlingen 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Rouven Ludwig (37.) traf für Aidlingen, ehe Kerem Yelken (74., Foulelfmeter) für Böblingen den Ausgleich erzielte. Trotz einiger Gelegenheiten gelang keinem Team der entscheidende Treffer.
TV Altdorf – SV Magstadt 3:0
Altdorf überzeugte mit einer starken Vorstellung und entschied das Spiel klar für sich. Florent Demaj (40.) brachte sein Team in Führung, Ajosha Knosp (56.) und Filippo Barbuscia (64.) bauten den Vorsprung in der zweiten Halbzeit aus. Magstadt fand offensiv kaum ins Spiel.
VfL Sindelfingen II – FSV Deufringen 5:5
Ein spektakuläres Spiel mit zehn Toren! Deufringen führte nach 40 Minuten durch Treffer von Timo Kschischek (2.), Jannik Zweigart (12.), Samet Öztürk (30., 33.) und Jens Kschischek (40.) bereits mit 1:5. Doch Sindelfingen kämpfte sich sensationell zurück: Kaan Yücel (41.), Hakan Kilinc (56.), Ahmet Yasin Ünal (76., Foulelfmeter) und Alban Muji (28., 83.) trafen zum 5:5-Endstand.
TSV Schönaich – TV Gültstein 3:1
Schönaich setzte sich dank einer konzentrierten Leistung durch. Ilyas Karayel (15.) erzielte die frühe Führung, Finn Wacker (57.) erhöhte nach dem Seitenwechsel. Jonas Zeeb (85.) brachte Gültstein noch einmal heran, doch Artion Zogu (90.) stellte kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her.
GSV Maichingen II – TSV Waldenbuch 2:4
Waldenbuch erwischte den besseren Start und lag durch Burhan Öztürk (5.) und Philipp Schott (17.) früh vorn. Marc Hohenstein (48.) verkürzte nach der Pause, doch erneut Schott (57.) und Patrik Pinto (79.) sorgten für klare Verhältnisse. Yannick Fellner (90.) erzielte in der Schlussminute den letzten Treffer.
TV Nebringen – Türk. SV Herrenberg 2:6
Ein torreiches Spiel, in dem Herrenberg nach frühem Rückstand immer stärker wurde. Dennis Singer (4.) brachte Nebringen in Führung, doch Mert Köse (38.) und Oguz Yüksel (44., 49.) drehten die Partie. Danach bauten Noah Lukic (59.) und Harun Abdullah Güney (66.) den Vorsprung aus. Marcel Vetter (72.) verkürzte, ehe Yüksel (79.) mit seinem dritten Treffer den Endstand herstellte.
