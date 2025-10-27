 2025-10-27T08:53:35.915Z

Allgemeines
– Foto: TSV Uhlbach

TSV Weilimdorf II gewinnt wildes 7:3, TSV Asperg mit 8:1-Torfestival

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TV89 Zuffenhausen – Türkspor Stuttgart 1:6
Vor 100 Zuschauern begann das Spiel furios: Mehmet Kuzu (3.) brachte Zuffenhausen in Führung, doch die Antwort von Türkspor folgte prompt. Isa Bozkurt (9.) glich aus, Emir Dogansoy (24., Foulelfmeter) drehte die Partie. Kurz darauf vergab Harun Kuzu (35.) einen Handelfmeter, was die Gäste bestraften: Bozkurt (36., 45., 53.) traf dreimal in Folge und machte mit einem Hattrick alles klar. Emir Dogansoy (87.) setzte den Schlusspunkt zum 1:6-Endstand.

OFK Beograd Stuttgart – SG Stuttgart West 3:1
Die Gäste gingen durch Noah Blaser (24.) zunächst in Führung, doch nach der Pause drehte OFK das Spiel. Nemanja Buzdum (47.) sorgte für den Ausgleich, Nikola Marko Sijakovic (54.) stellte auf 2:1. In der Schlussphase machte Nikola Lakovic (82.) mit dem dritten Treffer alles klar.

SV Prag Stuttgart – SSV Zuffenhausen 3:4
Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen. Zuffenhausen legte stark los und führte durch Tugrul Yalman (18.), Batuhan Öztürkmen (25.) und Oktay Yilmaz (31.) früh mit 0:3. Nach der Pause kam Prag durch ein Eigentor (49.) zurück. Yalman (67.) stellte den alten Abstand wieder her, doch Henri Rösch (68.) und Navid Kashefipour (90.) machten es in der Schlussphase noch einmal spannend.

TSV Uhlbach – SC Stammheim 3:1
Der SC Stammheim ging früh durch Arlind Tuzi (17.) in Führung. Nach der Pause drehte Uhlbach das Spiel – Johannes Kurrle (55.) glich aus, Marc Kevin Thöne (79.) und Felix Beeg (88.) trafen spät und sorgten für den Heimerfolg.

Sportvg Feuerbach – SportKultur Stuttgart 3:1
Marin Pranjic war der Mann des Tages: Er erzielte gleich drei Tore (5., 33., 73.) und führte Feuerbach damit fast im Alleingang zum Sieg. Elias Tweneboa (19.) traf zwischenzeitlich für SportKultur, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

TB Untertürkheim – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2
Münster setzte sich in einem engen Spiel knapp durch. Daniel Weiß (40.) traf kurz vor der Pause, Schauki Djelassi (65.) erhöhte nach Wiederbeginn. Tobias Bitsch (90.) gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer.

SG Weilimdorf – TV Zazenhausen 1:0
Ein umkämpftes Spiel, das durch einen Strafstoß entschieden wurde. Leon Üblacker (70., Foulelfmeter) verwandelte sicher und besorgte den einzigen Treffer der Partie. Beide Mannschaften lieferten sich bis zum Abpfiff ein intensives Duell.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TSV Weilimdorf II 3:7
Ein torreiches Spiel, in dem die Gäste von Beginn an das Tempo vorgaben. Yutaro Takasaki (12., 16.) traf doppelt, Chrysowalandis Kugiumtzidis (24.) und Anthony Jeremy Raheem (41.) bauten die Führung aus. Nach dem Anschluss von Antonios Lagdaris (58.) erhöhte Mirkan Damar (61.) wieder für Weilimdorf. Kevin Krewenka (74.) verkürzte, ehe Fadel Boukari (76.) und erneut Kugiumtzidis (87.) trafen. Emre Kedikli (90.+3, Foulelfmeter) setzte den Schlusspunkt in einer torreichen Partie.

Kreisliga A2:

TSV Rohr Stuttgart – SV Hoffeld 0:2
Vor 40 Zuschauern zeigte sich Hoffeld in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger. Lukas Höhn traf doppelt (8., 30.) und legte damit früh den Grundstein für den Auswärtserfolg. Kurz darauf bot sich Rohr die große Chance zum Anschluss, doch Kai Hauner scheiterte mit einem Foulelfmeter an Torwart Richard Kroker (32.). Danach verteidigte Hoffeld konzentriert und brachte das Ergebnis sicher über die Zeit.

MK Makedonija Stuttgart – SV Sillenbuch 5:3
Ein wahres Torfestival mit ständigen Wendungen. Makedonija startete furios: Danilo Mihajlovic (11.), Walter Vins (17.) und Marko Grujoski (38.) sorgten schnell für ein 3:0. Doch Sillenbuch kämpfte sich zurück – Lasse Schuler (39.), Jacob Harder (42.) und Noah Probst (45.) stellten noch vor der Pause auf 3:3. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Milijan Jeremic (48.) die Gastgeber wieder in Front, Ljupco Kolev (75.) entschied die Partie endgültig.

KF Kosova Bernhausen – SV Vaihingen II 4:1
Kosova Bernhausen legte stark los: Elvir Gashi (9.) und Endi Ramadani (26.) trafen zur 2:0-Führung. Vaihingen verkürzte durch Marcel Kousol (30.), doch Ajet Shatrolli (57.) und Elvis Hysenaj (62.) machten den Sieg für die Hausherren perfekt.

TSV Heumaden – KV Plieningen 2:2
Heumaden erwischte die Gäste eiskalt – Michele Maimone (41.) und Nick Geraldes (43.) trafen kurz vor der Pause zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam Plieningen zurück: Louay Salem (62.) und Noah Felthaus (74., Foulelfmeter) sorgten für den Ausgleich. Beide Teams suchten bis zum Ende den Sieg, doch es blieb beim Remis.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – ABV Stuttgart 5:0
Ein klarer Heimsieg für den FSV, der von Beginn an tonangebend war. Leon Renner (13.) brachte sein Team früh in Führung, ehe Ioannis Potsou (76.) und Andreii Shamenko (81., 85.) den Vorsprung ausbauten. Leo Tsiakmakis (90.) setzte mit dem 5:0 den Schlusspunkt eines überzeugenden Auftritts.

SpVgg 1887 Möhringen – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 0:3
Nach torloser erster Halbzeit schlug Ermis im zweiten Durchgang zu. Christos Siaminos (47.) eröffnete den Torreigen, Vincenzo Grillo (82.) und Aslan Sakoli (90.) legten nach. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und nahmen die Punkte mit.

TV Kemnat – Sportfreunde Stuttgart 1:2
Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach Treffern von Mattis Amann (13.) und Linus Becker (24.) früh vorne. Marvin Eckmann (40.) verkürzte kurz vor der Pause, doch trotz engagierter Schlussphase blieb es beim knappen Auswärtserfolg der Sportfreunde.

FV Germania Degerloch – SpVgg Stetten/Filder 4:0
Degerloch dominierte das Spiel klar und entschied die Partie in der zweiten Halbzeit. Simon Sachweh (49.) eröffnete den Torreigen, danach trafen Ole Glaser Gallion (59.), Marco Mollo (68.) und Luca Lemperle (71.). Die Gastgeber spielten konzentriert und ließen defensiv nichts anbrennen.

Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – TSV Kuppingen 1:1
Beide Teams teilten sich nach einer umkämpften Partie die Punkte. Nick Prokein (40.) brachte Kuppingen kurz vor der Pause in Führung, doch Maik Nold (53.) glich nach Wiederanpfiff für Holzgerlingen aus. In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf den Sieg, doch es blieb beim gerechten Unentschieden.

SV Böblingen II – Spvgg Aidlingen 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Rouven Ludwig (37.) traf für Aidlingen, ehe Kerem Yelken (74., Foulelfmeter) für Böblingen den Ausgleich erzielte. Trotz einiger Gelegenheiten gelang keinem Team der entscheidende Treffer.

TV Altdorf – SV Magstadt 3:0
Altdorf überzeugte mit einer starken Vorstellung und entschied das Spiel klar für sich. Florent Demaj (40.) brachte sein Team in Führung, Ajosha Knosp (56.) und Filippo Barbuscia (64.) bauten den Vorsprung in der zweiten Halbzeit aus. Magstadt fand offensiv kaum ins Spiel.

VfL Sindelfingen II – FSV Deufringen 5:5
Ein spektakuläres Spiel mit zehn Toren! Deufringen führte nach 40 Minuten durch Treffer von Timo Kschischek (2.), Jannik Zweigart (12.), Samet Öztürk (30., 33.) und Jens Kschischek (40.) bereits mit 1:5. Doch Sindelfingen kämpfte sich sensationell zurück: Kaan Yücel (41.), Hakan Kilinc (56.), Ahmet Yasin Ünal (76., Foulelfmeter) und Alban Muji (28., 83.) trafen zum 5:5-Endstand.

TSV Schönaich – TV Gültstein 3:1
Schönaich setzte sich dank einer konzentrierten Leistung durch. Ilyas Karayel (15.) erzielte die frühe Führung, Finn Wacker (57.) erhöhte nach dem Seitenwechsel. Jonas Zeeb (85.) brachte Gültstein noch einmal heran, doch Artion Zogu (90.) stellte kurz vor Schluss den alten Abstand wieder her.

GSV Maichingen II – TSV Waldenbuch 2:4
Waldenbuch erwischte den besseren Start und lag durch Burhan Öztürk (5.) und Philipp Schott (17.) früh vorn. Marc Hohenstein (48.) verkürzte nach der Pause, doch erneut Schott (57.) und Patrik Pinto (79.) sorgten für klare Verhältnisse. Yannick Fellner (90.) erzielte in der Schlussminute den letzten Treffer.

TV Nebringen – Türk. SV Herrenberg 2:6
Ein torreiches Spiel, in dem Herrenberg nach frühem Rückstand immer stärker wurde. Dennis Singer (4.) brachte Nebringen in Führung, doch Mert Köse (38.) und Oguz Yüksel (44., 49.) drehten die Partie. Danach bauten Noah Lukic (59.) und Harun Abdullah Güney (66.) den Vorsprung aus. Marcel Vetter (72.) verkürzte, ehe Yüksel (79.) mit seinem dritten Treffer den Endstand herstellte.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – VfB Neckarrems 1913 0:2
Vor 40 Zuschauern sicherte sich Neckarrems einen Auswärtserfolg dank einer starken zweiten Halbzeit. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erzielte Florian Noller (64.) das 0:1. Edrisa Njie (78.) sorgte mit dem zweiten Treffer für die Entscheidung. Kornwestheim hielt kämpferisch dagegen, konnte aber seine Chancen nicht nutzen.

TSV Asperg – TSV 1899 Benningen 8:1
Ein überragender Auftritt des TSV Asperg. Yulian Binder (18., 27., 34., 60.) war mit vier Treffern der Mann des Spiels. Robin Fleischmann (36.) verkürzte kurzzeitig für Benningen, doch Manuel Wörner (41.), Ferhat Saricam (49., 61.) und David Ibeazor (73.) erhöhten in einer einseitigen Partie weiter. Asperg dominierte das Spielgeschehen über 90 Minuten hinweg klar.

GSV Pleidelsheim II – GSV Höpfigheim 0:0
In einem intensiven, aber torlosen Duell trennten sich beide Teams unentschieden. Pleidelsheim hatte im ersten Durchgang die besseren Möglichkeiten, Höpfigheim kam nach der Pause stärker auf. Am Ende fehlte beiden Mannschaften die letzte Konsequenz im Abschluss.

SKV Eglosheim – SGV Murr 1:2
Eglosheim ging durch Mustafa Dansik (30.) verdient in Führung. In der Schlussphase drehte Murr jedoch das Spiel: Christian Krauss traf doppelt (76., 81. per Foulelfmeter) und sorgte damit für den späten Auswärtssieg. Eglosheim konnte die knappe Führung nicht über die Zeit bringen.

FSV Oßweil – TSV Grünbühl 0:3
Daniel Schick war der Matchwinner für Grünbühl. Mit einem Hattrick (3., 11., 64.) entschied er die Partie quasi im Alleingang. Oßweil fand nie richtig ins Spiel und kam offensiv kaum zu gefährlichen Aktionen.

TSV Affalterbach – FV Dersimspor Ludwigsburg 2:0
Affalterbach setzte sich in einer disziplinierten Partie durch. Sebastian Rief (52.) brachte sein Team nach der Pause in Führung, Dominik Janzer (80.) machte kurz vor Schluss alles klar. Die Defensive der Gastgeber stand sicher und ließ kaum Chancen zu.

GSV Erdmannhausen – Türk. SC Kornwestheim 6:4
Ein packendes Torfestival! Erdmannhausen führte durch Treffer von Kevin Redieß (10.), Moritz Rath (32., Foulelfmeter), Luca Heusel (38.) und erneut Redieß (45.) bereits 4:1. Doch Kornwestheim kämpfte sich zurück – Giuliano Aziz Bulut (25., 48.) und Carmine Pescione (68., 70.) glichen zwischenzeitlich aus. In der Schlussphase sorgten Nick Rath (74.) und Moritz Rath (88.) für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber.

SG Hochberg/Hochdorf – VfB Tamm 0:2
Der VfB Tamm zeigte eine konzentrierte Leistung und nahm verdient drei Punkte mit. Thomas Merkle (26.) brachte die Gäste in Führung, Alen Pasic (85.) machte den Auswärtssieg kurz vor dem Ende perfekt. Hochberg/Hochdorf fand offensiv kaum Mittel gegen die kompakte Tammer Abwehr.

Kreisliga A2:

TSV Heimerdingen 1910 II – SKV Rutesheim (U23) II 4:3
Ein packendes Spiel mit sieben Treffern! Ömer Yilmaz (6.) brachte Heimerdingen früh in Führung, doch Angelo De Pilla (9.) glich umgehend aus. Luka Banas (12.) stellte die Führung wieder her und legte nach der Pause (52.) seinen zweiten Treffer nach. Dazwischen erhöhte Kai Kurzweg (46.) zum 3:1. Rutesheim gab sich nicht auf – Tomas Gioia (60.) und Aykan Seymen (71.) machten es noch einmal spannend, doch Heimerdingen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

SpVgg Renningen – TSF Ditzingen 2:0
Renningen legte los wie die Feuerwehr: Riccardo Ronny Bischoff (8.) und Alim Kerim Göler (20.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Danach kontrollierte die SpVgg das Spielgeschehen und ließ Ditzingen kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Ein souveräner Auftritt der Gastgeber.

Spvgg Weil der Stadt – SV Leonberg/Eltingen II 6:2
Ein Offensivfeuerwerk von Weil der Stadt. Salih Okan Karaman (19., 47., 75.) und Mousa El Arkoubi (29., 51., 80.) trafen jeweils dreifach und sorgten gemeinsam für eine überragende Vorstellung ihres Teams. Für Leonberg/Eltingen waren Stergio-Periklis Sidopoulos (35.) und Marco Krönert (87.) erfolgreich. Die Gastgeber bestimmten das Geschehen über weite Strecken und ließen offensiv keine Wünsche offen.

Spvgg Warmbronn – TSV Flacht 5:1
Warmbronn zeigte sich in Torlaune. Philipp Kindler (9.) und Nils Schenk (14.) stellten früh die Weichen, ehe Adrian Thüringer (21.) für Flacht verkürzte. Noch vor der Pause stellte Petrus Glöditzsch (40.) den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit bauten Othman Tareq Karwi (70.) und erneut Glöditzsch (88.) das Ergebnis aus. Eine starke Vorstellung der Hausherren.

FC Gerlingen – KSV Renningen 4:5
Neun Tore, fünf Führungswechsel – ein Spiel, das alles bot. Emre Bayrak (18., 23.) und Mehmet Semsettin Erdogan (37., 51., 83.) trafen doppelt bzw. dreifach für Renningen. Für Gerlingen hielten Carl Luca Karden (31.), Fabio Maringolo (47.) und Marvin Mieck (64., 90.) dagegen. Am Ende reichte die starke Aufholjagd des FCG nicht mehr, der KSV nahm die Punkte mit.

TSV Höfingen – SV Gebersheim 1:1
Vor 100 Zuschauern teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Bernhard Kreis (28., Foulelfmeter) brachte Gebersheim in Führung, Rick Schuhmacher (41.) glich noch vor der Pause aus. In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein intensives Duell, ohne dass noch ein Treffer fiel.

TV Möglingen – TSV Münchingen II 4:2
Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Münchingen führte zur Pause durch Tamino Filipay (14.) und Noah Mattis (39.) mit 0:2. Nach dem Seitenwechsel drehte Möglingen jedoch auf: Julian Reiser (54.), Mikail Bunzus (60.), Deniz Yesilyurt (67.) und Maximilian Büttner (84.) sorgten mit vier Treffern in Folge für den umjubelten Heimsieg.

Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – SV Illingen 1906 4:2
Ein schwungvoller Beginn legte den Grundstein für den Sieg der Gastgeber. Adriano Aniello (5.) brachte Hellas früh in Führung, Dani Da Silva (19.) legte nach. Zekeriya Tüney (28.) verkürzte für Illingen, doch Aniello (31., Foulelfmeter) stellte den alten Abstand wieder her. Dardan Marashi (45.) erhöhte noch vor der Pause auf 4:1. Fynn Köppl (62.) traf zwar noch zum 4:2, doch am klaren Erfolg von Hellas änderte das nichts mehr.

TSV Kleinglattbach – TSV Bönnigheim 1:5
Vor 75 Zuschauern dominierte Bönnigheim die Partie klar. Paul Aichinger (14.) und Luigi Annunziata (42.) brachten die Gäste in Front, während Kleinglattbach ab der 30. Minute nach Gelb-Rot für Leon Ellwein in Unterzahl spielte. Marc Kumme (45.+4) verkürzte kurz vor der Pause, doch Aichinger (65.), Efe-Ferhat Bas (71.) und Julian Wolss (84.) entschieden das Spiel deutlich für den TSV Bönnigheim.

Spvgg Bissingen – FC Mezopotamya Bietigheim 7:0
Ein einseitiges Spiel, in dem Bissingen keine Zweifel aufkommen ließ. Tolunay Sahin (10.) eröffnete den Torreigen, Anton Blank (19., 37.) legte mit einem Doppelpack nach. Nach der Pause trafen Matthias Ulmer Guerrero (58.), Samuel Saliba (67.), Eros Ciatto (68.) und Bilal Bitmez (90.). Mezopotamya vergab durch Maximo Sezgi (65., Foulelfmeter) die Chance auf Ergebniskosmetik – Keeper Cedric Huber parierte stark.

TSV Enzweihingen – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 0:2
In einer umkämpften Partie setzten sich die Gäste in der Schlussphase durch. Adrian Böhme (66.) erzielte das 0:1, Hakan Atalay (83.) machte alles klar. Enzweihingen hielt lange gut dagegen, konnte aber offensiv zu wenig Akzente setzen.

FV Markgröningen – SV Horrheim 4:2
Markgröningen erwischte einen Traumstart. David Brandstetter (10., 51.) traf doppelt, dazwischen erhöhte Nico Maier (17.) auf 2:0. Jonas Widmann (57.) und Denis Müller (90.+3) trafen für Horrheim, doch Connor Fauser (64.) stellte zwischendurch den alten Abstand wieder her. Ein temporeiches Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten.

SGM Riexingen – TSV Großglattbach 2:3
Großglattbach führte durch Jonathan Gayer (16.) und Marvin Prohaska (26.) früh mit 0:2. Riexingen kämpfte sich mit Gabriele De Giuseppe (51.) und Lukas Fröschle (71.) zurück ins Spiel. Als alles nach einem Unentschieden aussah, erzielte Florian Kuhnle (88.) kurz vor Schluss den Siegtreffer für die Gäste.

SG Hohenhaslach/Freudental – TSV Ensingen 3:3
Ein spektakuläres Spiel mit packender Schlussphase! Marcel Göttfert (18.) brachte die SG in Führung, Nick Heckele (45.) glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel trafen Linus Tröster (62.) und Nicholas Coledan (72.) zum 2:2. In der langen Nachspielzeit traf Lance Bärschneider (90.+10) zur vermeintlichen Entscheidung, doch Steffen Roßmann (90.+14) rettete Ensingen das Remis. Laurin Metzger (99.) sah zudem noch Rot in einer hitzigen Schlussphase.

