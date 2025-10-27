TSV Weilimdorf II gewinnt wildes 7:3, TSV Asperg mit 8:1-Torfestival

TV89 Zuffenhausen – Türkspor Stuttgart 1:6

Vor 100 Zuschauern begann das Spiel furios: Mehmet Kuzu (3.) brachte Zuffenhausen in Führung, doch die Antwort von Türkspor folgte prompt. Isa Bozkurt (9.) glich aus, Emir Dogansoy (24., Foulelfmeter) drehte die Partie. Kurz darauf vergab Harun Kuzu (35.) einen Handelfmeter, was die Gäste bestraften: Bozkurt (36., 45., 53.) traf dreimal in Folge und machte mit einem Hattrick alles klar. Emir Dogansoy (87.) setzte den Schlusspunkt zum 1:6-Endstand.

OFK Beograd Stuttgart – SG Stuttgart West 3:1

Die Gäste gingen durch Noah Blaser (24.) zunächst in Führung, doch nach der Pause drehte OFK das Spiel. Nemanja Buzdum (47.) sorgte für den Ausgleich, Nikola Marko Sijakovic (54.) stellte auf 2:1. In der Schlussphase machte Nikola Lakovic (82.) mit dem dritten Treffer alles klar.

SV Prag Stuttgart – SSV Zuffenhausen 3:4

Ein torreiches Spiel mit vielen Wendungen. Zuffenhausen legte stark los und führte durch Tugrul Yalman (18.), Batuhan Öztürkmen (25.) und Oktay Yilmaz (31.) früh mit 0:3. Nach der Pause kam Prag durch ein Eigentor (49.) zurück. Yalman (67.) stellte den alten Abstand wieder her, doch Henri Rösch (68.) und Navid Kashefipour (90.) machten es in der Schlussphase noch einmal spannend.

TSV Uhlbach – SC Stammheim 3:1

Der SC Stammheim ging früh durch Arlind Tuzi (17.) in Führung. Nach der Pause drehte Uhlbach das Spiel – Johannes Kurrle (55.) glich aus, Marc Kevin Thöne (79.) und Felix Beeg (88.) trafen spät und sorgten für den Heimerfolg.

Sportvg Feuerbach – SportKultur Stuttgart 3:1

Marin Pranjic war der Mann des Tages: Er erzielte gleich drei Tore (5., 33., 73.) und führte Feuerbach damit fast im Alleingang zum Sieg. Elias Tweneboa (19.) traf zwischenzeitlich für SportKultur, konnte die Niederlage aber nicht verhindern.

TB Untertürkheim – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2

Münster setzte sich in einem engen Spiel knapp durch. Daniel Weiß (40.) traf kurz vor der Pause, Schauki Djelassi (65.) erhöhte nach Wiederbeginn. Tobias Bitsch (90.) gelang in der Nachspielzeit nur noch der Anschlusstreffer.

SG Weilimdorf – TV Zazenhausen 1:0

Ein umkämpftes Spiel, das durch einen Strafstoß entschieden wurde. Leon Üblacker (70., Foulelfmeter) verwandelte sicher und besorgte den einzigen Treffer der Partie. Beide Mannschaften lieferten sich bis zum Abpfiff ein intensives Duell.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – TSV Weilimdorf II 3:7

Ein torreiches Spiel, in dem die Gäste von Beginn an das Tempo vorgaben. Yutaro Takasaki (12., 16.) traf doppelt, Chrysowalandis Kugiumtzidis (24.) und Anthony Jeremy Raheem (41.) bauten die Führung aus. Nach dem Anschluss von Antonios Lagdaris (58.) erhöhte Mirkan Damar (61.) wieder für Weilimdorf. Kevin Krewenka (74.) verkürzte, ehe Fadel Boukari (76.) und erneut Kugiumtzidis (87.) trafen. Emre Kedikli (90.+3, Foulelfmeter) setzte den Schlusspunkt in einer torreichen Partie.