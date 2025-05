TSV Weilimdorf holt Zugang vom Hamburger SV

Grünberg machte in den vergangenen Spielzeiten auf sich aufmerksam und wurde folgerichtig von Bundestrainer Marcel Loosveld für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft nominiert. 16 Einsätze im DFB-Trikot stehen in Grünbergs persönlicher Statistik, ebenso wie jüngst Rang neun in der Torschützenliste der Saison 2024/25, in der er 14 Treffer für den HSV erzielte.

„Wir freuen uns sehr auf Maxi Grünberg. Wir hatten gute Gespräche, in denen wir Erwartungen und Zielsetzungen austauschten. Das Ergebnis war ausgesprochen positiv und ergab eine große Übereinstimmung. Wir dürfen uns auf einen Spieler freuen, der Verantwortung übernehmen möchte und vor Entscheidungen nicht zurückschreckt. Wir werden im Gegenzug alles dafür tun, dieses Talent in seiner Entwicklung zu unterstützen. Dafür haben wir in der Vergangenheit die bestmöglichen Bedingungen geschaffen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, erklärt Weilimdorfs Vorstandsvorsitzender Daniel Nötzold.

Der Neuzugang blickt seiner Zeit in Weilimdorf optimistisch entgegen: „Ich bin sehr dankbar für den Weg, den ich bisher gehen durfte. Nun hatte ich jedoch das Gefühl, dass es Zeit für den nächsten Schritt ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen in Weilimdorf waren vertrauensvoll und haben mich vollkommen überzeugt. Der TSV hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Jetzt möchte ich meinen Teil zum Erfolg des Klubs beitragen und bin mir sicher, dass ich mich gleichzeitig weiterentwickeln werde. Ich freue mich auf meine Zeit in Weilimdorf und kann es kaum erwarten, mit dem Training zu beginnen“, so Grünberg.