TSV Weilimdorf fehlt ein Punkt zum Aufstieg in die Verbandsliga

Der 28. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht spannende Duelle – an der Spitze kämpft der TSV Weilimdorf weiterhin um den Aufstieg in die Verbandsliga, während im Abstiegskampf die Entscheidung bereits gefallen ist. Für Weilimdorf reicht ein Punkt aus, um den Titel zu sichern und den direkten Aufstieg zu vollenden. Im Tabellenkeller steht bereits fest, dass der SV Rohrau als Absteiger feststeht, während Bettringen in die Relegation muss. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 28. Spieltags der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: