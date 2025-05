TSV Weilimdorf erneut im Finale der Deutschen Futsal-Meisterschaft

– Foto: Christian Herbst

Die Futsal-Bundesliga steuert auf ihren Saisonhöhepunkt zu: Der TSV Weilimdorf trifft im großen Finale der Deutschen Futsal-Meisterschaft auf Jahn Regensburg Futsal. Das Endspiel wird im bewährten „Best of 3“-Modus ausgetragen. Nach dem ersten Duell am 10. Mai in Regensburg fällt womöglich schon am Samstag, den 17. Mai 2025 um 18.00 Uhr in der SCHARRena Stuttgart die Entscheidung um die Meisterschaft.

Beide Teams verbindet eine lange Rivalität: Bereits 2016 standen sich Weilimdorf und Regensburg in der neu geschaffenen Futsal-Regionalliga Süd gegenüber. Während der TSV in der Anfangszeit meist die Oberhand behielt, holte sich Regensburg mit seinem Bundesliga-Debüt 2022 direkt den deutschen Meistertitel. Nun schreiben beide Clubs das nächste Kapitel ihrer langjährigen Geschichte und treffen sich zum ersten Mal im Finale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft.

Insgesamt standen sich die Teams bislang 13 Mal gegenüber: 9 Siege für Weilimdorf, 3 Erfolge für Regensburg, 1 Unentschieden. In der laufenden Saison gewann Weilimdorf das Hinspiel deutlich mit 5:1, Regensburg konnte das Rückspiel mit 2:1 für sich entscheiden – Spannung ist also garantiert. Sa., 10.05.2025, 15:00 Uhr SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal Jahn Futsal TSV Weilimdorf Weilimdorf 15:00 PUSH

Sa., 17.05.2025, 18:00 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal Jahn Futsal 18:00 PUSH Das erste Finalspiel steigt am 10. Mai 2025 um 15.00 Uhr in der Clermont-Ferrand-Halle in Regensburg. Die Entscheidung könnte dann bereits eine Woche später in Stuttgart fallen: In der SCHARRena, wo der TSV 2019 seinen ersten Meistertitel feierte, peilt der Club nun seine vierte Meisterschaft an. Ein Sieg würde den Weilimdorfern nicht nur die Titelverteidigung bescheren, sondern auch die Qualifikation zur UEFA Futsal Champions League sichern.